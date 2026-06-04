自由開講》政治獻金裁罰爭議不該被一句重話帶走

◎ 再米

民眾黨創黨主席柯文哲因二○二四年總統選舉政治獻金案，遭監察院裁罰二百五十四萬元、沒入五千五百七十九萬餘元；訴願遭駁回後，全案進入行政訴訟。他可以不服，也可以要求法院審查監察院處分。但他公開指監察院與地檢署「狼狽為奸」，爭議就離開裁罰內容，變成政治人物能否尊重自己正在使用的救濟程序。

柯文哲因總統選舉政治獻金案，遭監察院裁罰254萬元，訴願遭駁回後，全案進入行政訴訟，但他公開指監察院與地檢署「狼狽為奸」。（資料照）政治獻金制度會碰到高度敏感的選舉人物與政黨利益。裁罰進入行政訴訟後，法院要看的會是帳冊、發票、支出性質、申報義務與法律適用；當事人若認為裁處有誤，也應把反駁理由放進訴訟。這些細節，才是裁罰能否站得住的關鍵。

柯文哲選擇救濟並無問題；他一邊使用訴訟，一邊把裁處機關擺到敵對位置，才會讓支持者容易先把不利處分看成陣營對付。往後任何政治獻金裁罰，都可能先被改寫成陣營說法，帳務真偽、申報義務與裁量標準就會變成次要問題。監察院也要在法庭上說明。它既然說調查與裁處均守法，就應在行政訴訟中列出售票演唱會募款、募款小物、虛列支出、違反法定項目支出等認定基礎；哪些事證支持匿報，哪些法律條文授權沒入，哪些裁量過程合於比例，都要交給法院檢查。

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柯文哲若要推翻254萬元裁罰，就該在行政訴訟裡證明監察院錯在哪裡，一句「狼狽為奸」不能替帳冊與法律理由完成攻防。圖為監察院。（資料照）政治人物可以批判機關，國家機關也必須接受質疑；但批判機關可以尖銳，帳務爭點卻不該被改成敵我表態。把裁罰案說成機關合謀，無助於釐清政治獻金去向，反而會讓裁罰爭點退到支持者動員後面。柯文哲若要推翻二百五十四萬元裁罰與五千五百七十九萬餘元沒入，就該在行政訴訟裡證明監察院錯在哪裡；一句「狼狽為奸」不能替帳冊與法律理由完成攻防。

（作者為退休人士）

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