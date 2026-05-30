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自由開講》推動都市林 先護橋頭糖廠森林

2026/05/30 09:00

◎ 蔡雅瀅

日前行政院成立「國家都市林推動委員會」，宣示將「都市林」營造，提升為國家級調適計畫 ，國人充滿期待。然而，諷刺的是，近日高雄橋頭糖廠百頃森林老樹，竟因為政府執意開發，面臨消失危機。

橋頭糖廠一帶空屋17989宅，供過於求

自由開講》推動都市林 先護橋頭糖廠森林高雄新市鎮三期計畫啟動，環團籲搶救橋頭糖廠森林。（資料照，取自台糖公司高雄區處—橋頭糖廠臉書）
 《新市鎮開發條例施行細則》第2條明定，新市鎮特定區勘選原則「鄰近地區具有龐大之住宅需求」，而依內政部2026年2月統計資料，橋頭區空屋率12.92%，空屋2,649宅；加上楠梓區空屋率11.57%，空屋1萬246宅；岡山區空屋率10.75%，空屋3,976宅、燕巢區空屋率10.64%，空屋1,118宅 ，空屋高達17,989宅！加上少子化影響，全國及高雄市人口均呈負成長趨勢，高雄過去十年，人口已減少6萬多人，本計畫區人口成長率亦為-1.94% ，住宅明顯已經供過於求，顯不符新市鎮勘選原則。

如果森林不見了，豪宅也會無人問津

不計生態代價，盲目開發遠超過實際需求的住、商大樓，只會造成供過於求房產貶值，甚至淪為房市泡沫下的鬼城。反之，保留完整的森林綠地，好好維護自然環境，更能吸引重視生活品質的人們居住，許多豪宅區，均位於林木茂盛的大型公園附近，如：紐約中央公園、倫敦海德公園、東京代代木公園、台北大安森林公園、高雄凹子底森林公園及衛武營都會公園等。如果森林消失了，豪宅當然也會無人問津。

好好維護自然環境，更能吸引重視生活品質的人們居住，圖為衛武營都會公園。（資料照）好好維護自然環境，更能吸引重視生活品質的人們居住，圖為衛武營都會公園。（資料照）昔日環評已警示「開發可能產生洪災」

此外，森林所形成的防災功能正是本區最佳屏障。「高雄新市鎮整體開發」早在1996年的環評結論便指出：「本計畫開發後，可能致下游產生洪泛災害」。其關鍵在於，本案土地使用現況旱田、果園、闊葉林、竹林、草生地等天然滯洪空間共115.15公頃，若大量變更為住宅區、商業區、道路等不透水空間，就算規劃15.98公頃公園兼滯洪池用地，亦將微不足道。更何況，開發必然墊高原本低窪的基地，也必然造成鄰近地區雨季淹水。

從都市防災角度，實應完整保留可涵養與截流雨水、調節地表逕流的森林綠地，以因應極端氣候下的水患風險。

政府重視「都市林」，宣示提升為國家級調適計畫，固值得肯定。但要讓人民信任政策推動的決心，應先將高雄新市鎮第三期之森林綠地，剔除開發範圍，為國人留下生態豐富且具防災滯洪能力的糖廠森林。切莫一面宣示都市造林的正確政策方針，卻又一面大刀闊斧滅樹！

環團搶救橋頭糖廠百頃森林日前在橋頭糖廠發起「健走」行動。（資料照）環團搶救橋頭糖廠百頃森林日前在橋頭糖廠發起「健走」行動。（資料照） （作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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