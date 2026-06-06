沈榮欽國際視野》民眾黨究竟能夠被黃國昌賣幾次？

這種出賣型人格，讓我對黃國昌信心全失。如今似曾相識的歷史彷彿重演： 不禁令人好奇，民眾黨究竟能夠被黃國昌賣幾次？

◎ 沈榮欽

熟悉我的人知道，我對小黨一向儘量不出惡言，首次發文怒批時代力量黃國昌，正是因為發現他為了個人政治利益，連台灣主權都不在乎。這種出賣型人格，讓我對黃國昌信心全失。如今似曾相識的歷史彷彿重演：

黃國昌為了個人政治利益，最少出賣民眾黨4次。 （取自貼文）



◆ 鄭麗文當選國民黨黨主席後，和黃國昌會面之前，我便斷言黃國昌的目的是去交心，以便未來能圖謀發展。事情發展果然如我猜測，黃國昌在未獲得鄭麗文任何實質許諾下，主動交心未來可能依藍白整合程序在新北退讓，而且會用最大力量在第一線為「藍」白輔選，毫無怨言。

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這是第一次。

◆ 黃國昌主動向廖了以表示，願意以民眾黨資源介入國民黨黨爭，將民眾黨八席立委盡為廖了以所用，以圍堵楊瓊瓔當選立法院副院長。問題是，傅崐萁也想爭取副院長，黃國昌是否曾經向傅崐萁表示過，民眾黨八席立委可納入其麾下所用，將八席立委賣了兩次？

這（至少）是第二次。

黃國昌加與國民黨已有多項爭議互動，民眾黨究竟能夠被黃國昌賣幾次？圖為鄭麗文與黃國昌握手致意。（資料照）

◆ 今年地方選舉，即使某一選區無其他民眾黨人參選，僅有具優勢的前次落選頭表達參選意願，黃國昌也不願開放提名，排除黨內異己之餘，還得以暗助國民黨。

這是第三次。

◆ 黃光芹爆料，黃國昌和她表示，傅崐萁對黃國昌說，他可以搭擋參選副總統。這也解釋了為何黃國昌拚命要讓民眾黨成為小藍，即使民眾黨支持率下降也在所不惜。

這是第四次。

凡此種種，不禁令人好奇，民眾黨究竟能夠被黃國昌賣幾次？

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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