自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

工業技術與資訊》2026愛迪生獎揭曉 臺灣16創新技術獲獎

有「創新界奧斯卡」美譽的愛迪生獎獲獎名單出爐，臺灣共計16項技術獲獎。獲獎技術展現全球科技從實驗性探索，走向大規模執行與系統整合的轉型，AI已於製造生產、教育娛樂、生醫、公共建設落地，驅動新材料、熱管理與電網技術，引領世界通往智慧與永續的未來。
工研院

工研院

2026/06/05 11:00

◎ 編輯部

第39屆愛迪生獎（Edison Awards）日前於美國佛羅里達州舉行頒獎，臺灣共計16項技術獲獎，包括AI於智慧製造、公共建設、教育娛樂等應用、數據中心散熱、生醫植入物、固態電池新材料、瀝青再生綠色製程、半導體設備等創新技術。

在機構獲獎數方面，工研院勇奪3金2銀殊榮，與戴爾（Dell）、美敦力（Medtronic）、陶氏化工（Dow）等國際大廠並列獲獎；此外，臺灣研發法人金屬中心、紡織所、資策會以及業者笙特科技、光林智能、印能科技等都有技術獲獎。

美國愛迪生獎舉行頒獎典禮，臺灣16項技術獲獎。獲獎機構包括臺灣研發法人金屬中心、紡織所、資策會以及業者笙特科技、光林智能、印能科技等。（工研院提供）美國愛迪生獎舉行頒獎典禮，臺灣16項技術獲獎。獲獎機構包括臺灣研發法人金屬中心、紡織所、資策會以及業者笙特科技、光林智能、印能科技等。（工研院提供）愛迪生獎自創立於1987年，主要在表彰對世界有深遠影響，兼具商業價值的創新科技，每年由資深科學家、工程師、設計師與產業領袖等組成獨立評審團，從上千件全球創新科技中，根據概念（Concept）、價值（Value）與影響力（Impact）三大指標進行評選。

主辦單位統計，今年角逐愛迪生獎的創新科技來自超過20個國家，其中「健康、醫療與生物科技」類占3成為最大宗，「材料科學」、「能源、氣候與韌性」則緊追在後，這反映了當前時代的挑戰，及迫切需要的科技。分析獲獎的149項技術，可歸納為五大趨勢：AI深化垂直應用、能效與電網韌性提升、減廢循環科技抬頭、AI賦能精準醫療、實現社會責任導向的創新。

趨勢一：AI深化垂直產業應用

歷經數年爆發成長，AI已由通用模型滲入垂直產業。製造生產方面，工研院研發的「迴轉機械預兆診斷系統」，運用AI演算法進行即時振動監控與故障診斷，設備壽命預測準確率超過9成；金屬中心的「扣件智慧製造成形調控技術」、「新世代高性能鑄材智慧熱處理系統」、「智慧節能燃燒系統」，利用AI監控生產流程或工業爐燃燒狀態，可即時精準調控參數，達成高良率、低能耗、更減碳的目標。印能科技「EvoRTS真空高壓高溫系統」，於單一設備完成AI晶片製程中助焊劑殘留清除與氣泡消除，將多道工序整合為單一製程，實現更高產能、提升良率、降低營運成本。

教育與娛樂方面，紡織所「AI動作感測瑜珈服」，以特殊的變形紗線織成感測布料，衣服本身就是感測器，透過AI演算法即時辨識、比對動作，提供語音指導，宛如隨身攜帶一位AI教練；工研院「虛實融合顯示互動系統」、資策會「Edge AI驅動之XR沉浸式互動通訊系統」，分別應用AI辨識、AI生成技術，提供寓教於樂的虛實整合與沈浸互動體驗。

公共建設方面，光林智能「智慧燈聯網平台」，將 AI 應用於路燈與交通基礎設施管理，透過 LiSA 智慧助理進行全天候監控與數據分析，實現動態調光與預測維護，不僅提升道路安全，亦優化能源使用；目前已於美國多座城市實際應用，並拓展至墨西哥、智利等中南美洲市場，推動 LEOLink 智慧燈聯網的全球布局。

趨勢二：能效與電網韌性提升

AI數據中心對電力需求遽增，能源體系正面臨關鍵轉折點。彭博能源財經（BloombergNEF）統計，2024年全球能源轉型相關投資已達2.1兆美元，氣候科技市場預計2035年將達2,203億美元。其中，能效與熱管理成為創新科技的聚焦重點。

相關得獎技術包括：工研院的「3D鋁製微流道熱虹吸散熱器」，透過熱虹吸原理，將資料中心氣冷系統的極限，延伸至1,600瓦，解熱能力提升33%，成本降4成，可支援更高的AI運算架構；美國新創公司GridCare，運用AI結合實體電網，找出未充分利用的電力，以效率取代電廠增建，減碳永續。比爾蓋茲注資的新創企業BlueFrontier，推出一款以鹽溶液取代冷媒的暖通空調（HVAC），可獨立控制溫度與濕度，號稱較傳統空調省下9成耗能，緩解電網壓力。

儲能應用也有創新之舉，韓國PM Energy Solution將電動車汰役電池轉化為深循環電池「TeraVitz」，目標取代工業市場的鉛酸電池，提供更快充電速度、壽命更長，重量更輕的解決方案。

趨勢三：減廢循環科技抬頭

2026年是氣候科技由「倡議」邁入「執行」的一年，多項獲獎技術已商業落地，具可行性與影響力。其中，材料科學在「化廢為寶」（Waste-to-Value）技術居關鍵地位。工研院「道路鋪面材料再生全循環應用」，透過生物菌劑及水洗技術將路面刨除料，100%分解為高品質的再生瀝青與砂石骨材，除解決刨除料堆置問題，更降低成本與碳排。

紡織所與笙特科技合作的「CellNet™白血球減除濾器」，一改此類醫材的化學浸透塗層製程，採用二氧化碳超臨界流體技術，製作無水、無溶劑、無污染的高階醫材產品，符合永續、低碳趨勢；韓國Star Tech公司，研發一款以外來種海星為原料的融雪劑「Starcrush」，取代原本的氯鹽與化學品，降低對基礎建設的腐蝕與生態影響。

紡織所的「熔噴3D一體成型跑鞋」，是專為長跑者設計的極簡跑鞋，鞋面採用立體噴織技術製成，全鞋單一材質無縫無配件設計，方便回收再用，大幅降低資源消耗與人力需求。

趨勢四：AI賦能精準醫療

資訊科技與生醫領域的融合也在加速，本次獲獎技術展現AI輔助精準診斷治療的創新，例如：美國Heartflow公司的「心血管斑塊分析」技術，可將標準冠狀動脈CT掃描，轉換為精確的3D斑塊地圖，顯示斑塊類型、分布與嚴重程度，協助醫師在無侵入情況下，精準診斷與個人化治療。此外，美國LVIS Corporation、以色列Viz.ai公司將AI運用於腦電圖（EEG）與腦部CT的解讀，自動偵測癲癇與腦出血，加速診斷治療決策。

生醫自動化的進展也令人嘆為觀止。獲獎的義大利MMI SpA公司「Symani®手術系統」，是全球第一個商業化的開放式顯微手術機器人，號稱其精準度與控制力超越人手極限，克服複雜外科、神經修復及淋巴外科等精細手術的挑戰；美國Conceivable Life Sciences的「AURA系統」，結合AI、電腦視覺、機器人技術及先進光學技術，將傳統手動、變數仍多的試管嬰兒實驗室（IVF Lab），轉為標準自動化流程。

生醫植入物方面，工研院「複合再生韌帶」，透過多孔仿生結構與生醫複合材料，提升骨骼再生與組織貼附，加速韌帶修復與癒合，減少傳統植入物所引起的材料磨損與關節發炎。

趨勢五：實現社會責任導向的創新

獲獎名單中出現大量教育公平、身障輔助及農業韌性科技，意味創新科技在追求效率的同時，對社會與人類福祉的貢獻也是同樣重要。

亞利桑那州立大學（ASU）的「SolarSPELL計畫」，打造全球首個，也是唯一一個太陽能數位圖書館裝置，專為沒有穩定網路接取的地區設計，可用作Wi-Fi熱點，幫助離線使用者連上數萬個在地教育資源，跨越數位落差；機殼採用再生塑膠，對環境更友善。

金屬中心「語言互動治療軟體」，將語言治療嵌入互動遊戲，透過雙向溝通與即時回饋，為自閉症及語言遲緩兒童提供個人化治療；韓國Dot Inc.為視障人士開發的「Dot Pad X」，可即時將圖片、圖表與文字轉換為觸覺圖形，賦予視障者獨立學習、工作與探索視覺資訊的能力。

美國新創公司Clay，在實驗室從細胞種子培育出棉花、可可等作物，跳過栽植階段，直接從細胞到產品，可節省超過80%以上的水、土地、肥料與農藥等資源，加快供應速度，促進環境永續。

愛迪生獎所揭示的科技趨勢，呈現一個高度協調、相互激盪的生態系，AI持續推進製造、材料、能源到醫療等各個領域，為支持算力兼顧永續環境，我們仍將持續從生物、材料與數位科技中尋求解答，並在過程中促進數位公平，邁向更智慧、更健康、韌性與永續的新紀元。

本文經授權轉載自《工業技術與資訊月刊

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書