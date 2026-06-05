工業技術與資訊》2026愛迪生獎揭曉 臺灣16創新技術獲獎

有「創新界奧斯卡」美譽的愛迪生獎獲獎名單出爐，臺灣共計16項技術獲獎。獲獎技術展現全球科技從實驗性探索，走向大規模執行與系統整合的轉型，AI已於製造生產、教育娛樂、生醫、公共建設落地，驅動新材料、熱管理與電網技術，引領世界通往智慧與永續的未來。

◎ 編輯部

第39屆愛迪生獎（Edison Awards）日前於美國佛羅里達州舉行頒獎，臺灣共計16項技術獲獎，包括AI於智慧製造、公共建設、教育娛樂等應用、數據中心散熱、生醫植入物、固態電池新材料、瀝青再生綠色製程、半導體設備等創新技術。

在機構獲獎數方面，工研院勇奪3金2銀殊榮，與戴爾（Dell）、美敦力（Medtronic）、陶氏化工（Dow）等國際大廠並列獲獎；此外，臺灣研發法人金屬中心、紡織所、資策會以及業者笙特科技、光林智能、印能科技等都有技術獲獎。

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美國愛迪生獎舉行頒獎典禮，臺灣16項技術獲獎。獲獎機構包括臺灣研發法人金屬中心、紡織所、資策會以及業者笙特科技、光林智能、印能科技等。（工研院提供）愛迪生獎自創立於1987年，主要在表彰對世界有深遠影響，兼具商業價值的創新科技，每年由資深科學家、工程師、設計師與產業領袖等組成獨立評審團，從上千件全球創新科技中，根據概念（Concept）、價值（Value）與影響力（Impact）三大指標進行評選。

主辦單位統計，今年角逐愛迪生獎的創新科技來自超過20個國家，其中「健康、醫療與生物科技」類占3成為最大宗，「材料科學」、「能源、氣候與韌性」則緊追在後，這反映了當前時代的挑戰，及迫切需要的科技。分析獲獎的149項技術，可歸納為五大趨勢：AI深化垂直應用、能效與電網韌性提升、減廢循環科技抬頭、AI賦能精準醫療、實現社會責任導向的創新。

趨勢一：AI深化垂直產業應用

歷經數年爆發成長，AI已由通用模型滲入垂直產業。製造生產方面，工研院研發的「迴轉機械預兆診斷系統」，運用AI演算法進行即時振動監控與故障診斷，設備壽命預測準確率超過9成；金屬中心的「扣件智慧製造成形調控技術」、「新世代高性能鑄材智慧熱處理系統」、「智慧節能燃燒系統」，利用AI監控生產流程或工業爐燃燒狀態，可即時精準調控參數，達成高良率、低能耗、更減碳的目標。印能科技「EvoRTS真空高壓高溫系統」，於單一設備完成AI晶片製程中助焊劑殘留清除與氣泡消除，將多道工序整合為單一製程，實現更高產能、提升良率、降低營運成本。

教育與娛樂方面，紡織所「AI動作感測瑜珈服」，以特殊的變形紗線織成感測布料，衣服本身就是感測器，透過AI演算法即時辨識、比對動作，提供語音指導，宛如隨身攜帶一位AI教練；工研院「虛實融合顯示互動系統」、資策會「Edge AI驅動之XR沉浸式互動通訊系統」，分別應用AI辨識、AI生成技術，提供寓教於樂的虛實整合與沈浸互動體驗。

公共建設方面，光林智能「智慧燈聯網平台」，將 AI 應用於路燈與交通基礎設施管理，透過 LiSA 智慧助理進行全天候監控與數據分析，實現動態調光與預測維護，不僅提升道路安全，亦優化能源使用；目前已於美國多座城市實際應用，並拓展至墨西哥、智利等中南美洲市場，推動 LEOLink 智慧燈聯網的全球布局。

趨勢二：能效與電網韌性提升

AI數據中心對電力需求遽增，能源體系正面臨關鍵轉折點。彭博能源財經（BloombergNEF）統計，2024年全球能源轉型相關投資已達2.1兆美元，氣候科技市場預計2035年將達2,203億美元。其中，能效與熱管理成為創新科技的聚焦重點。

相關得獎技術包括：工研院的「3D鋁製微流道熱虹吸散熱器」，透過熱虹吸原理，將資料中心氣冷系統的極限，延伸至1,600瓦，解熱能力提升33%，成本降4成，可支援更高的AI運算架構；美國新創公司GridCare，運用AI結合實體電網，找出未充分利用的電力，以效率取代電廠增建，減碳永續。比爾蓋茲注資的新創企業BlueFrontier，推出一款以鹽溶液取代冷媒的暖通空調（HVAC），可獨立控制溫度與濕度，號稱較傳統空調省下9成耗能，緩解電網壓力。

儲能應用也有創新之舉，韓國PM Energy Solution將電動車汰役電池轉化為深循環電池「TeraVitz」，目標取代工業市場的鉛酸電池，提供更快充電速度、壽命更長，重量更輕的解決方案。

趨勢三：減廢循環科技抬頭

2026年是氣候科技由「倡議」邁入「執行」的一年，多項獲獎技術已商業落地，具可行性與影響力。其中，材料科學在「化廢為寶」（Waste-to-Value）技術居關鍵地位。工研院「道路鋪面材料再生全循環應用」，透過生物菌劑及水洗技術將路面刨除料，100%分解為高品質的再生瀝青與砂石骨材，除解決刨除料堆置問題，更降低成本與碳排。

紡織所與笙特科技合作的「CellNet™白血球減除濾器」，一改此類醫材的化學浸透塗層製程，採用二氧化碳超臨界流體技術，製作無水、無溶劑、無污染的高階醫材產品，符合永續、低碳趨勢；韓國Star Tech公司，研發一款以外來種海星為原料的融雪劑「Starcrush」，取代原本的氯鹽與化學品，降低對基礎建設的腐蝕與生態影響。

紡織所的「熔噴3D一體成型跑鞋」，是專為長跑者設計的極簡跑鞋，鞋面採用立體噴織技術製成，全鞋單一材質無縫無配件設計，方便回收再用，大幅降低資源消耗與人力需求。

趨勢四：AI賦能精準醫療

資訊科技與生醫領域的融合也在加速，本次獲獎技術展現AI輔助精準診斷治療的創新，例如：美國Heartflow公司的「心血管斑塊分析」技術，可將標準冠狀動脈CT掃描，轉換為精確的3D斑塊地圖，顯示斑塊類型、分布與嚴重程度，協助醫師在無侵入情況下，精準診斷與個人化治療。此外，美國LVIS Corporation、以色列Viz.ai公司將AI運用於腦電圖（EEG）與腦部CT的解讀，自動偵測癲癇與腦出血，加速診斷治療決策。

生醫自動化的進展也令人嘆為觀止。獲獎的義大利MMI SpA公司「Symani®手術系統」，是全球第一個商業化的開放式顯微手術機器人，號稱其精準度與控制力超越人手極限，克服複雜外科、神經修復及淋巴外科等精細手術的挑戰；美國Conceivable Life Sciences的「AURA系統」，結合AI、電腦視覺、機器人技術及先進光學技術，將傳統手動、變數仍多的試管嬰兒實驗室（IVF Lab），轉為標準自動化流程。

生醫植入物方面，工研院「複合再生韌帶」，透過多孔仿生結構與生醫複合材料，提升骨骼再生與組織貼附，加速韌帶修復與癒合，減少傳統植入物所引起的材料磨損與關節發炎。

趨勢五：實現社會責任導向的創新

獲獎名單中出現大量教育公平、身障輔助及農業韌性科技，意味創新科技在追求效率的同時，對社會與人類福祉的貢獻也是同樣重要。

亞利桑那州立大學（ASU）的「SolarSPELL計畫」，打造全球首個，也是唯一一個太陽能數位圖書館裝置，專為沒有穩定網路接取的地區設計，可用作Wi-Fi熱點，幫助離線使用者連上數萬個在地教育資源，跨越數位落差；機殼採用再生塑膠，對環境更友善。

金屬中心「語言互動治療軟體」，將語言治療嵌入互動遊戲，透過雙向溝通與即時回饋，為自閉症及語言遲緩兒童提供個人化治療；韓國Dot Inc.為視障人士開發的「Dot Pad X」，可即時將圖片、圖表與文字轉換為觸覺圖形，賦予視障者獨立學習、工作與探索視覺資訊的能力。

美國新創公司Clay，在實驗室從細胞種子培育出棉花、可可等作物，跳過栽植階段，直接從細胞到產品，可節省超過80%以上的水、土地、肥料與農藥等資源，加快供應速度，促進環境永續。

愛迪生獎所揭示的科技趨勢，呈現一個高度協調、相互激盪的生態系，AI持續推進製造、材料、能源到醫療等各個領域，為支持算力兼顧永續環境，我們仍將持續從生物、材料與數位科技中尋求解答，並在過程中促進數位公平，邁向更智慧、更健康、韌性與永續的新紀元。

本文經授權轉載自《工業技術與資訊月刊》

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