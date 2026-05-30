工業技術與資訊》道路鋪面材料再生全循環應用 將負債變資產

「點仔膠，黏到腳…」童謠喚起老一輩對柏油路的黏韌記憶，儘管現代道路鋪面已改為瀝青混凝土，亮黑黏韌依舊是新鮮道路的標誌。瀝青日曬雨淋，日久不免乾硬脆裂，工研院開發「道路鋪面材料再生全循環應用」，能還原老化瀝青，精準分離砂石，一舉解決去化與資源短缺問題，榮獲2026愛迪生金牌獎肯定。

◎ 張維君

生活愈加便利，地下管線也日益複雜，道路養護、管線施工都必須「挖馬路」，因此產生的「瀝青刨除料」也越積越多。由於刨除料屬於一般事業廢棄物，必須依法去化，但瀝青刨除料添加到新鋪路面有30%的上限，導致去化不及，貯存已達臨界點。

聯岳的瀝青示範廠每年可處理約8萬噸刨除料，未來不僅可建置在大型公有堆置廠，也可以貨櫃形式組裝成移動式解決方案，降低運輸成本，節能減碳。（工研院提供）據統計，目前全臺累積刨除料已超過2,000萬噸，每年仍以500萬噸的速度增加。為此，工研院與聯岳砂石公司攜手從科技求解，成功研發全循環「道路鋪面材料再生全循環應用」，將刨除料100%還原再利用，解決刨除料去化問題，更紓緩當前瀝青、砂石等資源短缺的現況，降低瀝青廠生產成本與碳排放。

非正規再生瀝青藏隱患 刨除料去化難

「刨除料不是廢棄物，只要經過正確的還原再生技術，品質甚至比新粒料更好！」聯岳公司經理黃為寬說。為了兼顧工程品質與環境永續，現行公共工程施工綱要規範中，對於再生瀝青的材料使用比例與驗收方式均有規定，如果業者未依規範，而添加各種廢油在刨除料當中，這些未經正常還原程序的再生瀝青，雖仍可通過驗收，但實際上無法與新粒料產生良好鍵結，只要遇上大雨積水就極易脫料，加上重車行經輾壓後便形成路面「天坑」，為公共安全帶來極大風險。

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「由於品質不佳的施工案例時有所聞，使得部分工程發包單位排斥所有的刨除料，導致全臺即使是合法、合規的瀝青資源再利用廠，刨除料也難以去化，堆置幾近飽和，連各縣市正積極規劃中的公有堆置廠，恐怕也難消化經年累月產生的刨除料，」黃為寬相當憂心。

生物還原全循環技術 經濟、節能又環保

「我們是因為再生劑搭上線的，」工研院綠能與環境研究所副組長陳志豪搖晃著裝著亮黃色液體的玻璃瓶，娓娓道來與聯岳合作的始末。

聯岳本來就有瀝青再生業務，是工研院瀝青再生劑的「老客戶」，後來雙方合作改良配方，以木質素與植物油等天然材料，開發出一支兼具瀝青延展性回復及調和新舊瀝青相容性的再生劑。之後更進一步，利用生物菌劑與水洗技術，破壞老化瀝青的鍵結，成功將結塊的刨除料分離為乾淨的骨材（砂石）與細粒料（瀝青砂），分離出的再生砂石可直接配入新料中，實現100%的循環使用。

陳志豪表示，一般刨除料回收後多半鋪設於新道路的底層，之後就沒辦法再次刨除回收利用，但經過此砂石分離再生製程，可將刨除料分離還原成新的砂石，如此即可重新鋪設於面層，循環再利用。

這套解決方案聯岳去年底才剛完工的示範廠中，展現了極大效益。首先是鋪面材料成本大幅下降，原本新料成本每噸約1,600元，透過還原再生技術，包含製程成本在內，可降至每噸約600元，節省近6成。

在節能環保效益方面，使用再生劑，可將再生瀝青混凝土拌合製程溫度從160℃降至140℃，生產過程的能耗節省約2成，同時可減少異味排放。「原先每噸瀝青生產約排放11公斤的芳香烴降至8.2公斤；刨除料瀝青砂石分離製程以水為介質，處理過程更環保，製程水設計為循環再用，無廢液排放問題，」陳志豪自信地說。

新技術驅動新規範 刨除料去化露曙光

陳志豪表示，目前示範廠每年可處理約8萬噸刨除料，未來不僅可建置在大型公有堆置廠，也可以貨櫃形式組裝成移動式解決方案，協助中小型瀝青廠在道路工程現場，再生還原刨除料，降低運輸成本，節能減碳。

工研院與聯岳砂石公司攜手成功研發全循環「道路鋪面材料再生全循環應用」，利用生物菌劑與水洗技術，分離出再生砂石，實現100%循環使用，降低瀝青廠生產成本與碳排放。（工研院提供）「目前這套製程與再生技術已試驗可行，且施工路面品質也通過國際公認最嚴格的『漢堡輪跡試驗（Hamburg Wheel-Track Test）』，」黃為寬認為，刨除料堆置治本之道仍需要回到源頭，修正現行法規中再生瀝青使用比例與驗收標準，再生劑的添加量等也應有更嚴謹規範，才能建立市場信心，讓刨除料轉化為循環資產，同時促進產業發展。

瀝青是全球回收再用率最高的建材之一，美國國家瀝青鋪面協會（NAPA）統計，2024年美國回收再生的瀝青鋪面料超過1.01億噸，96%用於新鋪路面基底層，每年省47億美元；日本透過系統化品質管理，再生瀝青添加比例平均達47%，領先全球；瑞士則有部分低交通實驗路段，採100%全再生瀝青鋪設，隨著新技術導入，添加比例也在提升。

循環經濟是長期趨勢，加上油價、砂石成本上漲，再生瀝青市場逐年擴大，2025年市場規模約80億美元，預計2035年成長到130億美元。工研院的「道路鋪面材料再生全循環應用」可望解決刨除料堆置的燃眉之急，還有機會輸出海外，為臺灣再生瀝青產業開闢新路。

本文經授權轉載自《工業技術與資訊月刊》

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