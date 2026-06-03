自由開講》美中競爭下，台灣真的只是籌碼嗎？

◎ 吳珮萱

2026年5月14日，川普與習近平在北京人民大會堂會面。

這是時隔九年後，美國總統川普再次正式訪問中國，也再度引發外界對美中關係與台海局勢的討論。有人認為，雙方已逐漸認知到彼此之間的結構性矛盾難以真正消除，因此開始透過高層會談降低誤判風險。

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美國總統川普與中國領導人習近平於5月14日上午10時在北京人民大會堂會面。（路透檔案照）然而，也有人認為，美國近年仍透過貿易戰、科技限制與供應鏈重組持續對中國施壓，美中之間的競爭其實從未真正停止。而位於美中競爭核心位置的台灣，只是大國談判的籌碼還是能在談判中有自己的戰略籌碼呢?

近年來，台灣在高階半導體與AI產業方面成為全球科技發展的重要核心，這讓台灣在全球供應鏈中的戰略地位持續提升。如今，無論是AI、消費電子產品，甚至國防系統，都高度依賴台灣的晶片供應鏈。

然而，對於台灣而言，在中美兩國的競爭中並非只是被動扮演籌碼的角色，隨著美國主導的「非紅供應鏈」架構下，企業更看重的是風險管理，而非只追求最低成本。在這個趨勢下，部分資金與產業開始回流台灣 ，台灣對中國市場依賴度開始降低並逐漸轉向對美國及其他國家的經濟連結，也讓台灣成為供應鏈重組下的受益者之一。

因此，在中美兩國競爭持續升溫下，台灣未來真的要思考的，或許不是如何在大國間選邊站，而是如何強化自身產業優勢，讓自己不只是被動的籌碼，而是能在大國競爭間找到屬於自己的戰略位置和利益。

AI熱潮將台灣半導體產業推向全球最敏感的焦點中心。（路透檔案照）（作者為大學生）

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