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名家分享~James Jseng》台美非半導體232關稅優惠正式上路

受益最直接的是三個產業，汽車零組件總稅率從26.71%降到15%，木製品與廚房家具從25%降到15%，航太零組件與鋼鋁銅衍生品則直接豁免232關稅，只剩MFN稅率，整體平均約1.12%，這些產業原本面對的最高稅率是55.7%，對廠商而言，這簡直是天壤之別。
名家分享

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2026/05/29 13:30

◎ James Jseng

可能大家都沉浸在股市大漲、浪子情書跟君臣反目的宮廷大戲裡，很少人會注意到，台灣剛拿到一個全球沒有任何國家拿過的東西，美國232條款的關稅豁免，而且這次的對象不是半導體，是汽車零組件、木材家具跟航太供應鏈。

台美非半導體232關稅優惠，溯自今年5月1日正式生效。（取自貼文）台美非半導體232關稅優惠，溯自今年5月1日正式生效。（取自貼文）232條款是美國以國家安全為由，課徵的保護性高關稅，鋼鋁及衍生製品25%起跳，過去十幾年沒有任何國家例外，台灣現在是第一個，也是唯一一個。

受益最直接的是三個產業，汽車零組件總稅率從26.71%降到15%，木製品與廚房家具從25%降到15%，航太零組件與鋼鋁銅衍生品則直接豁免232關稅，只剩MFN稅率，整體平均約1.12%，這些產業原本面對的最高稅率是55.7%，對廠商而言，這簡直是天壤之別。

漢翔、長榮航太去搶波音訂單，現在比其他國家供應商便宜了一大截，中南部木器家具廠出口美國，不用再跟非友好國家在同一條起跑線上削價競爭，這對長年被晶片光環蓋住的傳統產業來說，是真正意義上的徹底翻身。

經濟專家指出，美國給予台灣這項獨步全球的優惠，除了實質的經濟利益外，更具備高度的政治戰略意義。

美方願意以「國安例外」為由給予台灣關稅豁免，顯示台美在供應鏈安全上的互信已經密不可分。

在當前地緣政治緊張、全球供應鏈重組的局勢下，這個政策將強烈引導台灣的傳產與航太業，將未來的投資與出口重心由中國大陸等地區，進一步移往美國，加速分散市場風險。

汽車零組件、木材家具跟航太供應鏈等傳統產業受惠。圖為高雄港貨櫃。（資料照）汽車零組件、木材家具跟航太供應鏈等傳統產業受惠。圖為高雄港貨櫃。（資料照）隨著政策正式回溯自5月1日生效，台灣相關產業界已經紛紛動了起來，業者普遍表示，這張由台美政府聯手送上的「期中考大禮」，將成為今年下半年台灣傳產與航太業出口衝刺的最強引擎。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

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