健康醫療網》飲控＋運動還是瘦不下小腹？醫解析體雕新趨勢

經奇美醫院醫學美容中心暨整形外科主治醫師許翰平評估後，確認她屬於「局部脂肪堆積」，即使維持規律運動與飲食管理，部分區域脂肪仍可能較難改善，因此建議可透過超音波輔助抽脂技術進行體態雕塑，針對腹部與腰線做精細調整。

◎ 健康醫療網

熱愛運動的白領族女性，身高體重及BMI皆在正常範圍內，卻長期被小腹與腰側脂肪困擾。（取自貼文）一名28歲、熱愛運動的白領族女性，身高體重及BMI皆在正常範圍內，卻長期被小腹與腰側脂肪困擾。她每週固定上健身房三次，飲食也相當自律，四肢纖細、體重也有下降，但腹部線條始終平坦不起來，不僅一坐下褲頭就卡，拍照時也總是不自覺遮住肚子，讓她在努力運動之餘，內心反而多了幾分挫折，覺得付出與成果不成正比。

經奇美醫院醫學美容中心暨整形外科主治醫師許翰平評估後，確認她屬於「局部脂肪堆積」，即使維持規律運動與飲食管理，部分區域脂肪仍可能較難改善，因此建議可透過超音波輔助抽脂技術進行體態雕塑，針對腹部與腰線做精細調整。

傳統抽脂恢復期長 超音波輔助抽脂成新選擇

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傳統抽脂手術因術後瘀青嚴重與長達數月的恢復期，常令愛美人士望而卻步。許翰平醫師表示，超音波輔助抽脂技術利用高頻超音波產生「空穴效應（Cavitation）」，將脂肪團塊「乳糜化」成液態，讓脂肪較容易被移除，同時降低對血管、神經與結締組織的影響，也有助於保留脂肪細胞完整性。

奇美醫院醫學美容中心暨整形外科主治醫師許翰平。（取自貼文）

相較於傳統抽脂需以機械力量撕扯脂肪，超音波輔助抽脂技術在臨床觀察上，部分患者術後瘀青與不適感相對較輕，恢復期感受也可能有所不同。此外，超音波能量也可能對皮膚緊緻度有所幫助。不過，實際效果仍會因個人體質、施作部位與術後照護而有所差異，建議術前仍應與專業醫師充分評估與討論。

現代抽脂不只減脂 更重視線條與比例

隨著醫學美容與體態管理觀念改變，現代抽脂手術已不再只是單純「減少脂肪量」，而是更重視身體曲線比例、肌肉線條與整體美感。許翰平醫師說明，超音波輔助抽脂技術可應用於腹肌、胸肌等部位進行「高解析體雕（High-definition liposuction）」，除了移除局部脂肪外，也會依照個人原有肌肉走向與身形條件進行整體評估，讓線條呈現更立體、協調的效果。對於體重正常，但仍有局部脂肪堆積困擾的人，例如蝴蝶袖、側腰或下腹部脂肪較明顯者，可作為體態管理的輔助選項之一。不過，實際效果仍會因個人體質、脂肪分布與術後照護而有所差異，術前應與專業醫師充分討論與評估。

自體脂肪移植也能應用 術後恢復時間因人而異

除了體雕用途外，超音波輔助抽脂技術也廣泛運用於自體脂肪移植領域。許翰平醫師指出，由於超音波氣泡乳化過程溫和，有助於維持脂肪細胞完整性，因此常被應用於自體脂肪填補，例如隆乳、臀部與臉部等部位的填補與修飾。自體脂肪移植後的效果與脂肪存活情況，仍會因個人體質、施作部位、脂肪品質及術後照護而有所差異。

術後初期可能出現腫脹、瘀青與緊繃感，多數病人在1至2週可恢復日常生活，輪廓線條也會逐漸自然。不過，實際恢復時間與最終呈現效果，仍需依個人狀況評估。

不是每個人都適合抽脂 術前評估與術後照護都重要

儘管超音波輔助抽脂技術持續進步，許翰平醫師強調，較適合此類體雕方式的族群，通常是體重相對穩定，但有局部脂肪堆積困擾、希望改善身體比例與線條者。此外，即使術後輪廓可能有所調整，仍需配合穿著塑身衣、適度運動與健康飲食，才能幫助維持整體體態與恢復狀況。

許翰平醫師也提醒，任何手術都存在風險，術前應與專業醫師進行完整評估與充分溝通，並了解可能出現血腫、積液、感染、皮膚不平整、燙傷、色素沉澱與不對稱等潛在風險，才能在安全前提下做出合適選擇。

本文授權轉載自健康醫療網／記者陳靖安報導飲控＋運動還是瘦不下小腹？醫曝原因 解析體雕新趨勢





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