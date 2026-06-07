自由開講》赴中交流應有返國資安程序

◎ 再米

川習會後，美方返國前把中方發給人員的物品集中處理，連證件、識別章與拋棄式手機都不帶上空軍一號。陸委會副主委沈有忠說，未來台灣參加亞太經濟合作會議或赴中國相關會議，也會參照美方及其他國家作法確保資訊安全。這則新聞不該只被看成APEC前的提醒，而應成為台灣檢討所有赴中交流程序的起點。

川習會後，美方返國前把中方發給人員的物品集中處理，連證件、識別章與拋棄式手機都不帶上空軍一號。（法新社檔案照）台灣不可能把所有往來都切斷；會議、參訪、學術、產業或城市交流，都可能讓人員進入中國的活動現場。但交流名義不能取代風險評估。今日中國取得資訊的方式，不只來自公開談話或文件交換，也可能藏在會議資料、紀念品、識別證、臨時網路、住宿安排、通訊設備與社交接觸之中。政府不必把每件物品都說成監控工具，卻必須承認，民主國家愈來愈把這些細節列為出訪後的安全作業。

因此，台灣需要的不是臨場提醒，而是一套可檢查、可追蹤、可追究責任的返國程序。出發前，代表團應接受最低限度的資訊安全教育，知道哪些設備可用、哪些資料不該攜入、哪些帳號不得登入。停留期間，應限制個人裝置連接不明網路，重要資料以專用設備處理。返國後，中方發放物品、臨時設備與儲存媒介，都應依機關標準交由專責人員檢查或銷毀，而不是靠個人習慣決定。

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清楚程序的目的，不是降低交流意願，而是讓參與者知道風險邊界；示意圖。（路透檔案照）清楚程序的目的，不是降低交流意願，而是讓參與者知道風險邊界。有人可能擔心，規範太嚴會讓往來變得緊張；但對官員、民代、專家、企業代表、學者與幕僚而言，明確規則反而能降低個人壓力。該帶什麼、不能帶什麼、返國後如何處理，都由制度明定，才不會把資訊安全丟給單一成員自行判斷。

台灣真正要面對的，不只是一場APEC，也不是某一次代表團行程，而是往後每一次赴中活動都可能牽涉資料、設備、身分與接觸紀錄。台灣代表若帶回的是交流成果，不該也把中國活動現場的設備、資料與可追蹤線索帶回政府或企業系統。成熟的交流政策，不是把門關上，而是把規則說清楚，讓台灣能交流，也能守住自己的資訊安全。

（作者為退休人士）

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