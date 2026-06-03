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自由開講》打造台海「地獄景象」 台美深化無人載具軍工合作

2026/06/03 18:00

◎ 吳國棟

面對兩岸戰機與水面艦艇數量的不對稱劣勢，台灣的防衛思維已加速向「低成本、大量化、分散式」的無人載具轉型。

日前美軍印太司令部倡議的台海「地獄景象」（Hellscape）戰略，正是破解中共兩棲入侵的致命解方。

該戰略主張在台海構築由數萬架無人載具組成的立體攔截網。這套讓共軍「毫無勝算」的藍圖要從理論走向現實，關鍵就在於台美如何深度結盟，將台灣最強的電子零組件供應鏈，結合美國尖端武器研發設計及技術，形成強強聯手，共同打造「非紅供應鏈」。

美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）主張美國大力提升自主系統，並部署於台灣海峽，以打造「地獄景象」（hellscape）概念，來嚇阻中國犯台。（美聯社檔案照）美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）主張美國大力提升自主系統，並部署於台灣海峽，以打造「地獄景象」（hellscape）概念，來嚇阻中國犯台。（美聯社檔案照） 烏克蘭戰場的最新經驗表明，傳統商用無人機零件在面對高強度的電子戰（EW）干擾時極其脆弱。台灣無人機產業目前正透過戰場實戰數據的回饋，進行韌體與硬體的「去中化」技術驗證。台灣過去在晶片製造、電子代工及通訊模組上的深厚底蘊，讓我們具備生產高算力AI運算晶片、抗干擾跳頻無線電零組件的頂尖實力。這場「戰場練兵」不僅協助台灣剔除紅色供應鏈，更讓神達、智邦等台廠在低軌衛星通訊與資安傳輸上的資產，成為符合歐美軍工標準的戰略物資。

事實上，美國推動的「複製者計畫」（Replicator Initiative），正面臨美國本身國防產能不足與製造成本過高的瓶頸。若能透過「美國研發設計、台灣量產組裝」強強聯手，將成為美台軍工合作的最佳典例。美國擁有全球領先的自主導航演算法與軍規技術，例如台灣向美方採購的「彈簧刀」（Switchblade）系列與 ALTIUS-600M 自殺無人機，即是戰場淬鍊出的致命利器；而台灣民間則擁有全球最強的電子零組件與精密機械供應鏈。

透過這種「友岸外包」（Friendshoring）模式，台灣無人機國家隊如漢翔可發揮航空級複材製造實力，雷虎科技則能展現中大型無人機的快速組裝與應變產能。美台合作將能以驚人速度達到「萬架無人機」的量產經濟規模，徹底抵銷中共的數量威脅。

自由開講》打造台海「地獄景象」 台美深化無人載具軍工合作美國國防部希望透過「複製者」（Replicator）計畫，正面臨美國本身國防產能不足與製造成本過高的瓶頸。（資料照，取自美國國防高等研究計劃署DARPA專頁）
 除了空中蜂群，台美協同布局的水面與水下載具，更是將台海變為地獄的關鍵。借鏡烏克蘭重創俄羅斯黑海艦隊的實戰果實，台灣利用民間強大的造船業基礎，結合中科院的遙控指管與反輻射技術，正加速量產國產「劍翔」、「勁蜂」自殺無人機以及「快奇」、「海鯊」自殺無人艇。這些不需冒人員風險、造價低廉的自主載具，能在距岸40至80公里的遠海首波飽和攻擊中，精準獵殺中共的兩棲登陸艦與指揮艦。

台美在無人自主載具的深度結盟，不僅僅是一項軍事採購，更是一場地緣政治的供應鏈重組。

台灣民間企業結合中科院研製無人載具，圖為勁蜂二型無人機模型。（資料照）台灣民間企業結合中科院研製無人載具，圖為勁蜂二型無人機模型。（資料照）當台灣雷虎、漢翔、神達、龍德造船等民間大廠的精密硬體，與美軍「彈簧刀」等尖端大腦緊密結合，國產的無人機與無人艇形成多層次防禦網，台海將不再是中共能輕易跨越的內部水域，而是讓侵略者寸步難行的無人地獄。政府與產業界應把握此一歷史契機，全面深化與美方軍工企業的實質對接，這才是台灣確保長治久安的勝利之道。

去年台北航太國防展中展示的快奇攻擊型無人艇，是由中科院與龍德造船合作研製，具備快速量產丶降低成本的能力。（資料照）去年台北航太國防展中展示的快奇攻擊型無人艇，是由中科院與龍德造船合作研製，具備快速量產丶降低成本的能力。（資料照） （作者為退休貿易推廣人員）

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