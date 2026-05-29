汪浩時間》有多少台灣人贊同鄭麗文？

「美麗島電子報」昨天公佈，調查追蹤詢問民眾「您認為目前台灣和中國大陸的兩岸關係，是不是國家與國家的關係」，結果有73.6%認為目前兩岸是國家與國家的關係比2024年10月減少4.6個百分點，14.8%認為不是國家與國家的關係比2024年10月減少1.3個百分點，未明確回答有11.6%。

◎ 汪浩

鄭麗文就任國民黨主席後接受專訪時說「『九二共識』是東方智慧的最高表現，講的不是『一國兩制』或『一中各表』，而是兩岸同屬一個中國」。鄭麗文的說法得到多少台灣選民認同呢？

民眾對於台灣與中國大陸是否為國與國關係的看法。（取自貼文）1999年5月民進黨《台灣前途決議文》提出「台灣是一主權獨立國家…依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬」。同年7月李登輝總統接受「德國之聲」專訪表示，「中華民國從1912年建立以來，一直都是主權獨立的國家，又在1991年的修憲後，兩岸關係定位在特殊的國與國關係，所以並沒有再宣佈台灣獨立的必要」。2021年蔡英文總統更在國慶演說提及「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，賴清德總統自2024年就職演說迄今也多次重申兩國互不隸屬。

「美麗島電子報」昨天（28日）公佈，調查追蹤詢問民眾「您認為目前台灣和中國大陸的兩岸關係，是不是國家與國家的關係」，結果有73.6%認為目前兩岸是國家與國家的關係比2024年10月減少4.6個百分點，14.8%認為不是國家與國家的關係比2024年10月減少1.3個百分點，未明確回答有11.6%。

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對照可見民進黨執政期間民眾更趨向認為台灣和中國大陸的關係是國家與國家的關係，甚至如結晶化般形成不分黨派立場的主流民意。「美麗島電子報」調查經由交叉分析得見各群民眾壓倒性的認為目前兩岸是國家與國家的關係，尤其是30至39歲、或大學以上學歷、或民進黨支持者等群（時代力量與基進黨樣本人數太少故未列出）超過8成持此看法，學歷愈高的民眾中認為目前是國與國的關係也相對愈多。

鄭麗文對兩岸關係的定位只得到15%選民贊同，卻有近四分之三的選民反對；國民黨主席鄭麗文。（資料照）在泛藍民眾中有64.4%認為目前兩岸是國家與國家的關係、26.8%認為不是（其中的國民黨支持者則65.3%認為目前是國與國的關係、26.2%認為不是）。此外不信任賴總統的民眾中67.4%認為目前兩岸是國家與國家關係，信任鄭麗文的民眾中60.4%認為目前是國與國的關係、29.5%認為不是，而對中國共產黨有好感的民眾中50.8%認為目前是國家與國家的關係、36.7%認為不是，即便統獨立場傾向兩岸統一的民眾認為目前是國與國的關係也超過半數。

結論：鄭麗文對兩岸關係的定位只得到15%選民贊同，卻有近四分之三的選民反對。

（作者為時事評論員）

以下經授權轉載自汪浩臉書

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