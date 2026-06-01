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自由開講》以畢業學生角度 反對廢除國中體育班

2026/06/01 08:00

◎ 阡辰

筆者為108課綱第一屆國中體育班學生，並於應屆教育會考獲得五科精熟，以學生角度為體育班存廢議題發聲。

就統計結果而言，體育班學生在教育會考上獲得待加強的比例明顯較高，「體育班導致學生課業不好」一個看似合理實則非常荒謬的推論產生，進而認為廢除體育班可以挽救體育學生在課業上的窘境，但這個推論打從一開始就錯誤了，而且大錯特錯。

體育班學生在教育會考上獲得待加強的比例明顯較高，「體育班導致學生課業不好」的推論產生。（資料照）體育班學生在教育會考上獲得待加強的比例明顯較高，「體育班導致學生課業不好」的推論產生。（資料照）在體育班的組成當中，許多學生在國小階段即在學力上表現較差，但因有體育專長而進入體育班，換言之，不是體育讓學生的成績墮落，是成績不佳的學生們，被體育接住了。試問，當同樣學力不佳的兩位學生，一位進入體育班就讀，在校隊的管理下，追逐自己的興趣與夢想；一位進入普通班就讀，未必能在課業上有所進步外，誤入歧途之機率亦較高，哪一條道路對學生較佳，答案不言而喻。筆者國中階段許多同學因故退出體育班，其中成績不佳學生因此成績更差，甚至誤入歧途的案例並非少見。

練習時數是「體育班廢除論」的支持基礎之一，但試問，倘若今日廢除體育班，轉為普通班加上校隊練習，學生反而要花更多時間在本被用於專長訓練的課堂，除了惡化事情本身，還把學生學力歸責在普通班上，導致教練也得在各普通班間斡旋，普通班教師是否會特別關心公假出賽的學生選手，筆者抱持悲觀態度。

綜上所述，體育班從不是錯誤本身，也沒有任何廢除的理由，的確，體育班需要改革，更加確保基礎學力，有各種已施行及代施行的方式能夠幫助學生，筆者也曾做為被幫助者與幫助者，並且認為方式有效，體育班要走的更好，還需仰賴社會各界、教練、師長、家長與學生的共同努力與合作，而筆者也相信它會往正確方向前進，也希望部分人士勿用荒謬的邏輯以及「眼不見為淨」的做法抹滅所有為體育班做出的努力。

監察院日前發布調查報告提出體育班制度問題，引起正反兩方意見。圖為體育班學生專心訓練體能。（資料照，新北市教育局提供）監察院日前發布調查報告提出體育班制度問題，引起正反兩方意見。圖為體育班學生專心訓練體能。（資料照，新北市教育局提供）（作者為學生）

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