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自由開講》「台獨」、「獨台」與中華民國的存續問題 —從北京的戰略邏輯，看台灣當前真正面對的抉擇

2026/06/01 20:00

◎ 蔡榮捷

近年來，兩岸論述出現了一個極其關鍵、卻仍未被多數台灣人完全看清的質變：北京對台的戰略核心，已經從過去的「反對法理台獨」，實質轉向「反對一切拒絕被中華人民共和國統治的政治狀態」。

換句話說，今天北京所不容許的，早已不只是建立「台灣共和國」的台獨，而是連「中華民國繼續存在」本身，都被視為一種分裂狀態。這正是「台獨」、「華獨」、「獨台」等概念，在近二十年來逐漸被北京重新定義、甚至一網打盡的根本原因。

從國際關係與權力現實的邏輯來看，問題的核心從來不在於名詞的爭辯，而是主權、統治權與歷史迷思的解構。

北京不容許建立「台灣共和國」，連「中華民國繼續存在」都被視為一種分裂狀態。（歐新社檔案照）北京不容許建立「台灣共和國」，連「中華民國繼續存在」都被視為一種分裂狀態。（歐新社檔案照）一、打破朝代繼承的領土迷思：歷史與治權的雙重現實

北京長期在國際上將「台獨」形塑為「改變現狀」的挑釁行為，並以「繼承前朝合法統治」為由宣稱對台主權。但如果我們回歸歷史事實與國際法理，這種「政權更迭就必須無條件繼承所有疆域」的觀念，本身就是一個不符合歷史規律的邏輯陷阱。

歷史的真實規律告訴我們：「每一個新興政權所擁有的領土範圍，取決於它在推翻或取代前朝時，實際上打下並實質統治了多少土地。」歷史上從未有所謂「完美的全盤繼承」。例如：明帝國取代元帝國時，其疆域版圖就比元帝國小了非常多；清帝國與明帝國的疆域也完全不同。新朝代的版圖，從來不是照抄前朝，而是由其實質控制力決定的。

從這個視角來看，歷史與治權的現實清清楚楚：

治權現實：中華人民共和國自1949年建政至今，從未統治過台灣一天。台灣目前的政府體制、軍隊、司法、稅收、民主選舉、護照與法律行政權，全部具備完整的自主性，無一源自北京。

歷史現狀：中華人民共和國建政時，其軍事力量並未實質佔領台灣。因此，在歷史的動態發展中，台灣根本不在其政權實質建立的疆域版圖之內。

北京口中的「統一」，對台灣而言絕非歷史的復歸，而是試圖用一個虛構的「全盤繼承迷思」來改變現狀。因此，「維持自主現狀」是常態，而「走向統一」才是打破現狀的革命性變動。

二、台灣人民真正想守護的，是「生活方式」而非空泛國號

在傳統的統獨論爭中，問題常被簡化為「你是不是中國人？」、「你支持哪個國號？」或「你是不是台獨？」。然而，台灣主流社會真正關心的，往往不是抽象的民族圖騰，而是具體的公民生活。

台灣人民真正不願失去的，是：

核心價值：民主選舉、言論自由、新聞自由與宗教自由。

制度保障：健全的法治、世界級的健保、以及多元包容的公民社會。

心理安全：免於受到政府威權恐嚇、免於被老大哥監控的生活日常。

中華人民共和國自1949年建政至今，從未統治過台灣一天。（路透檔案照）中華人民共和國自1949年建政至今，從未統治過台灣一天。（路透檔案照）這些制度與福祉並非憑空得來，而是台灣社會數十年來經歷民主化運動、政黨輪替、公民抗爭與制度改革，一點一滴累積出來的集體成果。當看到香港「一國兩制」的快速崩解、《港版國安法》的實施，以及香港媒體、反對派人士遭全面壓制後，台灣社會對北京政治承諾的信任度已降至冰點。

對多數台灣人而言，問題的本質不再是民族認同，而是：「我們願不願意放棄現在自由民主的生活方式？」

三、國族主義論述的失效：現代國家的認同核心

台灣少數「急統派」的論述，核心多建立在「大家都是中國人」、「同文同種」、「炎黃子孫」或「民族復興」等血緣紐帶上。然而，這類論述在現代民主社會中，其說服力正快速流失。

現代民主國家的凝聚力，越來越少取決於共同的血緣，而是取決於：

制度認同：對民主、法治與人權價值的共同追求。

價值認同：對多元、開放、自由社會的共同嚮往。

命運共同體：人民是否願意共同生活、共同承擔政治責任。

正如美國、加拿大或瑞士，這些國家的強大與團結並非依賴單一民族的血統認同。因此，對現代台灣人（特別是年輕世代）而言，「血緣上是不是華人」已非政治抉擇的關鍵；真正的核心問題始終是：「我願不願意接受中國共產黨的權威統治？」

四、北京的終極戰略：消滅中華民國的實質存在

香港《國家安全法》的實施，台灣社會對北京政治承諾的信任度已降至冰點。（法新社檔案照）香港《國家安全法》的實施，台灣社會對北京政治承諾的信任度已降至冰點。（法新社檔案照）長期以來，台灣內部存在一種非理性的幻想，認為「只要不跨越法理台獨的紅線，北京就能容忍中華民國的存在」。但過去二十年的政局發展證明，這個戰略緩衝空間正在被無情壓縮。

從《反分裂國家法》的制定、對「九二共識」的重新定義，到《告台灣同胞書》中將「一國兩制台灣方案」定調，都可以看清北京的終極藍圖：它所追求的從來不是「和平共存的兩個政權」，而是「台灣必須實質成為中華人民共和國治下的一個地方行政區」。

在這種一體化的戰略邏輯下，無論是「台灣共和國」、「中華民國在台灣（華獨）」，還是「維持永久分治（獨台）」，外表的名詞再怎麼換，只要拒絕接受北京的單一主權，在定義上通通被歸類為「分裂」。這也正是為何北京對台灣不同政黨的容忍空間，實際上都在同步萎縮。

五、「為了和平而統一」的邏輯盲點：武力脅迫下的和平不是和平

面對戰爭的陰影，部分輿論主張「如果統一可以避免戰火，是否應該妥協？」。這種思維反映了人類對戰爭最真實的恐懼，但在戰略上卻極其危險。

習近平重新定義九二共識為「共同努力謀求國家統一」，刪去一中各表的空間。（法新社檔案照）習近平重新定義九二共識為「共同努力謀求國家統一」，刪去一中各表的空間。（法新社檔案照）如果和平是建立在武力威脅之下，這不是自由意志的抉擇，而是恐懼下的權利讓渡。歷史經驗不斷告誡世人：依靠示弱與屈服換來的和平從不持久。因為當侵略者發現「只要施加威脅就能達到目的」時，其勒索的胃口只會越來越大。

真正長治久安的和平，必須建立在對等、尊嚴、民主民意與制度互信之上，而非單方面的軍事恐嚇。

六、現代文明的普世底線：人民才能決定自己的未來

當我們跳脫封建時代「土地屬於帝王或某個政權」的陳舊思維，現代國際社會的文明核心只有一個：「主權在民」。這塊土地的主人不是任何歷史上的朝代，也不是遠方的另一個政權，而是此時此刻生活在這裡的人民。

現代民主政治的核心原則在於，攸關國家與土地未來的重大方向，必須由全體人民共同決定。無論是英國脫歐公投、蘇格蘭獨立公投或是魁北克公投，都體現了這項普世價值：人民的集體意志，高於任何歷史的神話與政權的野心。

國家的命運，不應由任何單一政黨、政治領袖、甚至是外國強權私相授受。台灣前途的最終核心，終究必須交由2,300萬台灣人民透過民主程序共同裁決。任何違反主流民意、缺乏民主正當性的政治安排，都註定無法帶來真正的穩定與和平。

攸關國家與土地未來的重大方向，必須由全體人民共同決定。蘇格蘭獨立公投體現了這項普世價值。（法新社檔案照）攸關國家與土地未來的重大方向，必須由全體人民共同決定。蘇格蘭獨立公投體現了這項普世價值。（法新社檔案照）結語：這不是統獨之爭，而是文明體制的抉擇

今天台灣所處的歷史攤牌時刻，問題的本質早已超越了藍綠惡鬥、統獨辯論或國號之爭。

台灣當前真正面對的抉擇是：

民主與威權的抉擇

自由與控制的抉擇

公民社會與黨國體制的抉擇

自主決定命運與被決定命運的抉擇

這兩股力量的碰撞，正是未來數十年東亞局勢最核心的震央。而這個問題的答案，無法寄望於外在強權的善意，更不能屈從於過時的朝代歷史迷思；它只能由生活在這塊土地上的每一位人民，用現代文明的智慧與勇氣，共同回答。

台灣未來只能由生活在這塊土地上的每一位人民，用現代文明的智慧與勇氣，共同回答。圖為台北世貿中心和台北101。（資料照）台灣未來只能由生活在這塊土地上的每一位人民，用現代文明的智慧與勇氣，共同回答。圖為台北世貿中心和台北101。（資料照）（作者為大學教師；台灣基督長老教會二水教會長老）

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