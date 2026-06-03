自由開講》談台灣民主多元包容 與國眾兩黨帶來的混亂

◎ 嶼明

民主社會本來就不可能完全安靜。不同價值、利益與立場之間的競爭，本來就是民主制度的一部分。台灣作為一個自由民主社會，允許人民批評政府、支持不同政黨、參與公共事務，甚至上街抗議。這些現象看起來吵雜，卻也是民主活力的重要來源。因為一個真正健康的民主社會，從來不是「沒有衝突」，而是即使存在衝突，制度仍能維持運作，人民權利仍受到保障。

然而，我們也必須誠實面對另一個問題：民主的多元包容，不代表政治人物可以無限制地製造混亂，更不代表政黨可以為了權力鬥爭而傷害制度本身。

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國民黨最大的問題，在於始終無法清楚建立「中華民國在台灣」的主體性；鄭麗文與習近平會面。（美聯社檔案照）近年來，台灣社會對於國民黨與民眾黨的質疑，某種程度上正反映了這種焦慮。

國民黨最大的問題，在於始終無法清楚建立「中華民國在台灣」的主體性。面對中共長期對台文攻武嚇、統戰滲透與軍事壓力，國民黨內部仍存在大量曖昧不清甚至過度親中的論述。這使得許多台灣人民開始質疑：當中國不斷強化對台威脅時，國民黨究竟站在哪一邊？

尤其在美中對抗已成國際現實的情況下，國民黨若仍停留在過去「親中即可換取和平與利益」的舊路線，只會與台灣主流民意愈來愈脫節。當一個主要在野黨無法提出符合現實局勢的國家安全論述，甚至不斷陷入內部矛盾與路線混亂時，社會的不安自然會加劇。

而民眾黨所帶來的問題，則更偏向「投機政治」與「情緒政治」。

民眾黨崛起的背景，是許多人對藍綠長期對立的厭倦。然而，它並未真正建立成熟穩定的價值體系，而是高度依賴個人魅力、網路聲量與對既有政治的不滿情緒。（資料照）民眾黨崛起的背景，是許多人對藍綠長期對立的厭倦。然而，它並未真正建立成熟穩定的價值體系，而是高度依賴個人魅力、網路聲量與對既有政治的不滿情緒。這種政治模式短期內或許能快速吸引支持者，但也容易讓政治逐漸娛樂化、情緒化與極端化。

當政治人物不斷以「我最理性」、「別人都在害我」的方式操作支持者情緒，甚至將司法、媒體與制度監督全面政治化時，社會對制度的基本信任也會開始被侵蝕。長期下來，民主不再是公共討論的平台，而可能逐漸變成流量操作與仇恨動員的競技場。

這也是台灣當前一個重要的課題：我們必須區分「民主的多元」與「政治製造的混亂」。

真正的民主多元，是不同立場的人仍願意在制度下競爭，尊重法治、尊重選舉結果，也願意接受監督與批評。真正的政治混亂，則是：不斷破壞人民對制度的信任；操作情緒凌駕事實；為了短期政治利益模糊國家安全問題；將公共議題全面極端化；把支持者推向非理性對立。

民主制度最大的價值，不是保證永遠不出錯，而是提供一套能持續修正錯誤、防止權力過度集中的機制。因此，人民對政黨的監督，本來就是民主的一部分。批判國民黨的親中路線，或質疑民眾黨的投機操作，並不是反民主；相反地，這正是民主社會中公民責任的一部分。

因為真正成熟的民主，不只是允許不同聲音存在，更重要的是：社會必須有能力辨識哪些力量是在推動制度進步，哪些力量則是在消耗民主本身。

（作者為開業建築師）

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