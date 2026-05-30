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自由開講》淡水黃金海岸 真的需要航海王IP的到來嗎？

2026/05/30 10:00

◎ 施亮州

為歡慶「淡江大橋」於5月12日通車，新北市政府近期於淡水金色水岸跨界聯名日本超人氣動漫《航海王》，打造「2026淡江航海趣」盛典。然而，當十餘米高的巨型動漫氣球強行介入淡水河口的天然天際線，我們不禁需要冷靜自省：這片擁有世界級夕陽與深厚歷史的黃金海岸，真的需要外來IP來擦亮招牌嗎？

新北市府於淡水金色水岸跨界聯名日本超人氣動漫《航海王》，凝視卻不見大橋。（作者提供）新北市府於淡水金色水岸跨界聯名日本超人氣動漫《航海王》，凝視卻不見大橋。（作者提供） 一、曇花一現的「行銷速效藥」與視覺干擾

不可否認，從都市行銷的商業邏輯來看，引進具備龐大粉絲基礎的國際知名智慧財產權（IP），是一劑見效極快的特效藥。在社群裂變的時代裡，巨大的動漫裝置能輕而易舉地在網路上掀起打卡狂潮，短期內繳出一張亮眼的人潮與KPI成績單。

連結淡水和八里的淡江大橋，於5月12日正式通車。（資料照，公路局提供）連結淡水和八里的淡江大橋，於5月12日正式通車。（資料照，公路局提供）然而，這種仰賴外來符號堆疊出的繁華，往往如煙火般曇花一現。當巨大的塑膠充氣裝置矗立於河岸，強行切斷了乾淨的天際線，對真正前來尋求心靈沉澱、欣賞國際新地標「淡江大橋」之美的民眾與攝影愛好者而言，這無異於一種喧賓逐主的「文化違章建築」。主辦單位口中宣稱的通車慶典，在實體視覺上，卻深深地擋住了民眾欣賞大橋夕陽的美景，粗暴地排擠了大自然最珍貴的景觀權。

二、放棄自身寶藏的文化不自信

當巨大的塑膠充氣裝置矗立於河岸，強行切斷了乾淨的天際線，無異是一種「文化違章建築」。（作者提供）當巨大的塑膠充氣裝置矗立於河岸，強行切斷了乾淨的天際線，無異是一種「文化違章建築」。（作者提供）借鏡台灣觀光長青樹彰化「鹿港老街」，常年居於全台觀光人潮之冠，卻從不需要引進任何外來動漫公仔。鹿港的底氣，源於其講不完的百年開墾史與活生生的閩南街廓生活感底蘊。

反觀淡水，本身就是台灣歷史上最強大的航海門戶。從十七世紀大航海時代西班牙與荷蘭商船的驚濤逐浪、清代滬尾開港通商風華，這裡多的是在地生根的故事。捨棄自身豐厚的歷史寶藏不挖，反而花費巨額公帑向國外購買版權來充場面，恰恰暴露了主辦單位對在地文化論述的極度不自信。遊客消費了外來IP，卻未曾與這片土地產生連結，活動結束後人潮便如退潮般散去。

三、馬偕博士：真正與土地共生的「落地IP」

如果淡水要在河口大談「航海」與「冒險」的精神，我們根本不需要向日本動漫借膽。當年跨越重洋、搭乘「海龍號」輪船在淡水登陸的馬偕博士（George Leslie Mackay），才是真正屬於這片土地、無可取代的「落地IP」。

被攔截的落日，充氣裝置擋住了民眾欣賞大橋夕陽的美景。（作者提供）被攔截的落日，充氣裝置擋住了民眾欣賞大橋夕陽的美景。（作者提供）馬偕博士來到淡水後，娶妻生子、融入在地，在這裡建立了牛津學堂、台灣第一所女子學校，並在滬尾醫館懸壺濟世。他將一生的熱血與生命奉獻給北台灣，那句「寧願燒盡，不願鏽壞」的誓言，至今仍烙印在淡水的歷史建築與集體記憶中。這樣一位對地方有巨大情感與歷史貢獻的宣教師，其生命故事的厚度與感人史詩，難道不比一顆充氣的卡通氣球更具備深耕為地景藝術、定目劇或深度導覽的文化價值嗎？

結語：回歸土地，讓大自然與在地歷史當主角

交通建設的完工，本應是梳理歷史變遷與環境共存的深刻契機。淡水黃金海岸從不需要外來的動漫IP來證明自己的偉大。與其用外來文化搭建臨時的娛樂園、阻擋國際級地景，政府更應蹲下馬步，將資源投放於在地歷史的轉譯與環境質感的提升。

奉獻給北台灣的馬偕博士才是無敵IP。（作者提供）奉獻給北台灣的馬偕博士才是無敵IP。（作者提供）唯有守住地方的「真」，讓馬偕博士這類深刻扎根的在地故事與大自然地景當主角，淡水的夕陽才能在喧囂過後，依然散發出讓人一去再去的永恆魅力。

（作者為中國文化大學建築與都市設計研究所碩士、房地產作家、資深媒體觀察者）

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