自由開講》「先問川普反什麼共」的荒謬：當國民黨連反共都不敢講

◎ 衛重華

近日，AIT處長谷立言針對鄭麗文即將赴美訪問一事，罕見公開點名提醒國民黨必須再次重申「反共立場」，這其實已經不是普通外交談話，而是美國對國民黨路線高度不信任的警訊。結果，媒體人尹乃菁竟反嗆「先問川普反什麼共」，試圖用一句話替國民黨開脫。然而這句話不只可笑，更徹底暴露藍營如今最根本的問題，就是已經連「中國共產黨是威脅」這件事都不敢正面承認。

國民黨主席鄭麗文（左）即將赴美訪問。（資料照）



美國總統川普當然會跟中國打交道，因為美國是世界強權，不可能不與中國互動。但川普政府對中共的態度，從高科技封鎖、半導體制裁、關稅戰、供應鏈脫鉤，到強化印太圍堵與對台軍售，早就用實際行動證明，美國是把中共視為戰略敵手。反觀國民黨呢？不是強調「兩岸一家親」，就是高喊「九二共識」，甚至還有人公開主張「兩岸同屬一中」，把中共對台灣的主權侵略包裝成民族團結，把威權併吞美化成和平交流。這兩者根本不能混為一談。

真正荒謬的是，現在的國民黨已經不是「不敢台獨」而已，而是連「反共」都快變成禁語。當年號稱「反共復國」的政黨，如今看到中共軍機繞台、飛彈威脅、滲透媒體、收買地方勢力、打壓台灣國際空間時，竟然第一反應不是譴責北京，而是檢討台灣政府「刺激中國」。彷彿只要台灣安靜跪下，中共就會突然變成和平天使。這種邏輯，不只是懦弱，更是一種對民主社會極度危險的自我催眠。

請繼續往下閱讀...

尹乃菁那句「先問川普反什麼共」，本質上其實是在偷換概念。因為美國的對中政策，是建立在「競爭與遏制」基礎上的現實主義；但國民黨如今的對中路線，卻越來越像是建立在「迎合與依附」上的投降主義。美國與中國接觸，是為了維護自身利益與國際秩序；國民黨與中共靠近，卻常常是在替北京的一中敘事背書。兩者最大的差別就在於，美國從未否認中國是威脅，但國民黨卻越來越不敢承認中共是敵人。

當中共每天都在演練封鎖台灣、模擬攻擊本島時，國民黨卻忙著刪減國防預算、阻擋軍事投資、質疑台美合作。（資料照）

更可悲的是，部分藍營人士現在甚至開始把「反共」污名化成挑釁，把強化國防說成販賣戰爭，把捍衛主權抹黑成意識形態。當中共每天都在演練封鎖台灣、模擬攻擊本島時，國民黨卻忙著刪減國防預算、阻擋軍事投資、質疑台美合作，甚至把國際民主陣營的支持描述成「挑釁中國」。這種行徑，已經不是單純的路線不同，而是在實質上削弱台灣的生存能力。

今天美方會直接透過AIT公開提醒國民黨「要重申反共立場」，背後真正的意思其實非常明白：美國已經開始懷疑，國民黨究竟還是不是站在自由民主陣營的一方。一個曾經高舉反共旗幟的政黨，走到今天卻連批評中共都吞吞吐吐，甚至還要靠媒體人質問「川普反什麼共」來替自己壯膽，這不只是路線錯亂，更是整個政黨價值體系的全面崩塌。

當一個政黨不敢反對要消滅中華民國臺灣的政權時，它口中的和平，往往不是和平，而是投降；它口中的交流，也不是交流，而是一步步替威權鋪路。國民黨最大的危機，從來不是民進黨，而是它已經在中共長期統戰與利益誘惑下，逐漸失去了自己曾經存在的靈魂。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法