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自由開講》軍售暫停疑雲下的台海警訊：1972的迴聲

2026/06/03 19:00

◎ 李其澤

美國海軍代理部長日前在國會證實，因應美伊戰事彈藥需求，正暫停對台一百四十億美元軍售案。儘管白宮重申對台政策未變、總統府亦稱未獲調整訊息，這場疑雲揭示的絕非單純物流延期。

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）於5月19日出席美國參議院撥款委員會國防小組聽證會。（資料照，取自美國戰爭部官網）美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）於5月19日出席美國參議院撥款委員會國防小組聽證會。（資料照，取自美國戰爭部官網）川普結束北京峰會後，承認與習近平「談了很多」台灣議題，尚未決定是否推進軍售；又表示不希望有人因有美國支持就「走向獨立」，並以距離遙遠、避免戰爭為由，對介入台海保持模糊。這些表述雖未構成正式轉向，卻已改變台灣安全語境：台灣未被公開放棄，卻可能被放進美中交易化、個人化與氣氛管理化的框架中。

因此，「尼克森時刻」的歷史類比不免浮現。一九七二年尼克森訪華，並非因美國認同中共政權，而是基於「聯中制蘇」的全球戰略需求。今日川普同時面對伊朗戰爭、能源價格、荷姆茲海峽、供應鏈與通膨壓力；當美中為更大全局緩和關係，台灣便可能從「價值與安全核心」，被降格為談判節奏中的可調變數。對台軍售本立基於《台灣關係法》與印太嚇阻結構，核心功能在於墊高北京動武成本；但在川普交易化治理下，制度性承諾極易被轉化為個人談判籌碼。

更值得警惕的是語言讓步帶來的權力位移。一九七二年《上海公報》以灰色語言，為後續美中正常化留下空間。今日川普所謂「不希望有人走向獨立」，法律位階當然不等同於《上海公報》；但在修辭功能上，仍可能使台海風險責任從中國武力威脅，滑向台灣是否「冒進」。若北京將其轉譯為「美方不接受台灣走向獨立」，台灣行動空間就可能被壓縮。

歷史教訓不在於尼克森訪華當天即刻「出賣台灣」，而在其後數年的漸進式稀釋：政策表面不變但語氣降溫，承諾不撤回但程序延後，軍售不取消但交付分批、縮小或等待。這種稀釋一旦指向「避免刺激北京」與「管理美中氣氛」，長期累積將造成美台關係的結構性轉向。北京最樂見的正是這種交易化——只要軍售變成可以談、可以拖、可以交換的問題，北京就已取得進展。

然而今日並非一九七二的簡單複製。台灣已不再只是冷戰棋盤上的籌碼，而是全球先進半導體與人工智慧供應鏈不可或缺的節點；若台灣被割捨，美國也將承受科技霸權、國防工業與AI算力的重大損失。台灣亦是成熟民主體制，任何明顯「棄台」或「越台交易」，都會引發美國國會、媒體、智庫與盟邦反向動員。

面對強權現實主義回歸，台灣不能只問「美國會不會賣台」，而應追問：誰正在定義台海穩定？誰把制度法律偷換成交易籌碼？台灣應深化與美、日、歐在先進製程、設備、資安與AI基礎設施的合作，使自身從「重要」進階為「不可繞過」；同時透過美國國會與《台灣關係法》，將對台軍售定位為法律義務與印太嚇阻所需，而非白宮個人交易選項。

川普（右）結束北京峰會後，承認與習近平（左）「談了很多」台灣議題，尚未決定是否推進軍售。（路透檔案照）川普（右）結束北京峰會後，承認與習近平（左）「談了很多」台灣議題，尚未決定是否推進軍售。（路透檔案照） 一九七二年的教訓不是「大國必然背叛」，而是凡將自身命運完全寄託於他人善意者，終將暴露於強權算計之下。真正的問題不是「美國會不會棄台」，而是台灣能否善用科技資產、民主正當性與制度槓桿，使自己成為大國戰略中不能割捨的關鍵節點，才能在變局中站穩腳跟。

（作者為彰師大副教授）

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