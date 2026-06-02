自由開講》前國民黨立委也看不下去！別折斷台灣防衛大棒

◎ 史里

前國民黨立委、現任華府智庫哈德遜研究所研究員許毓仁警告，美方不在意台灣內部政黨輸贏，只看有無自我防衛決心。若國安預算持續卡關，華府看到的將不是民主辯論，而是危險的「決策失能」。

台船董事長親自撰文沉痛呼籲「勿斷炊」。他揭露這不只是預算攻防，而是牽動著800多名員工十年的心血；台船董事長陳政宏籲擴大國防支出。（台船提供）然而，在野陣營正利用民主制度進行一場豪賭。面對藍委馬文君等提案凍結潛艦國造119億預算，台船董事長親自撰文沉痛呼籲「勿斷炊」。他揭露這不只是預算攻防，而是牽動著800多名員工十年的心血；若產線熄火、人才流失，將直接斷送台灣造船、半導體與資通訊產業打入國際軍工供應鏈的絕佳機會。

同樣被逼上火線反擊的還有無人機廠商。面對國民黨抹黑「綠友友、拿一堆標案」，碳基科技董事長親自拿出數據打臉，證實其任內政府補助為「零」、標案僅一件。在野黨毫無證據的造謠，不僅抹煞了今年首季出口額已破1.15億美元的無人機產業；藍白強推的「3800億＋N」預算版本，更直接排除了台灣最急需的無人載具與商售項目。

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在野黨毫無證據的造謠，抹煞了今年首季出口額已破1.15億美元的無人機產業；示意圖。（資料照）這並非在野黨首次扯後腿。回顧歷史，從被罵成天價卻拯救北台灣的員山子分洪道、被抹黑卻成為交通骨幹的高鐵，到屢遭政治追殺的本土生技。歷史證明，每當台灣要建立自主能力的關鍵時刻，總有人從內部潑髒水。正如許毓仁引述羅斯福名言：「輕聲說話，帶著一根大棒子」，在野黨卻正在親手折斷台灣防衛自己的大棒。

沒有拒止戰略的實力，台灣就沒有籌碼談和平！台灣人擁有保家衛國的強烈意志與行動，這份不屈的決心，絕不能被立法院的惡意杯葛給代表。國安絕不該是藍白親中算計下的祭品；他們阻擋的不是單純的國防投資，而是阻礙了台灣的未來，更葬送了所有台灣下一代免於恐懼的未來。

（作者為台南市市民）

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