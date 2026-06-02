自由開講》馬家人是共犯結構，無一人值得肯定

◎ 張經偉

想當年，扁家人（甚至包括羅太太、阿卿嫂等幫傭）受到主流媒體鋪天蓋地的跟拍、連播、惡搞…我認為馬家人亦不該被輕輕放過。

馬英九八年亂政，對中共統戰屈膝逢迎、對台人抗議鎮壓驅離，人類歷史上罕見的「叛國者」與「獨裁者」結合體！（資料照）馬英九八年亂政，對中共統戰屈膝逢迎、對台人抗議鎮壓驅離，人類歷史上罕見的「叛國者」與「獨裁者」結合體！對此，馬家人豈不知情？周美青、馬以南如今敢對馬英九「公開書信喊話」，那八年警棍、盾牌、噴水車…導致鮮血四濺的新聞畫面，我不記得馬家人當時有「信諫」？

有些暴君六親不認，例如隋煬帝，他的國舅蕭瑀、女兒楊妃…只能相繼投奔李世民陣營。但從未有哪個馬家人無奈奔往綠營，甚至馬英九一直有一個「懼內」的公眾形象。顯然：馬英九執政，得其妻、姊認同。精明的政客會刻意釋放「被篩選過的缺點」好讓自己的負評「可控」。例如凱撒，他默許家奴們向外八卦自己，輿論於是聚焦凱撒是一個「男女老少通吃的色禿頭」忽略他是最野心的「三巨頭」。「你也有份，布魯特斯？」其實凱撒慘死前，不必意外刺客群中也包括義子：跟你夠親的人，方能看透你最強旺的才不是色慾，是權力慾。

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周美青（右）、馬以南…甚至可能被台人誤認是「一起罵馬英九（左）的隊友」，於是哪天又選出馬英九第二！（資料照）藍營也就是刻意施放馬英九懼內、笨拙等等「可控負評」，周美青這個「酷酷嫂」常對馬英九一臉鄙夷。於是乎，講著馬英九真的笨到失智、真怕老婆、酷酷嫂真是找錯對象了…的人們，表面上在罵，其實落入陷阱：你忽略了馬家人都同意馬八年！周美青、馬以南…甚至可能被台人誤認是「一起罵馬英九的隊友」，於是哪天又選出馬英九第二！

不用像布魯特斯那樣大義滅親，但周美青、馬以南曾接連為馬英九助選，對其亂政亦不發一信。馬家人顯然是共犯結構，無一人值得肯定。

（作者為清大歷史碩士、中學歷史教師）

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