自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣有不被撕裂的韌力

2026/06/06 10:00

◎ 陳喬琪

2026年5月16日早上起床，看到台灣的國旗沒有換，看到台灣仍然勇健存在，還聽到美國的川普總統說：「…要先跟治理台灣的人談一談…」，台灣就是台灣的安心感湧然而現。

美國的川普總統說：「要先跟治理台灣的人談一談」。（美聯社、資料照，本報合成）美國的川普總統說：「要先跟治理台灣的人談一談」。（美聯社、資料照，本報合成）今年4月中國找台灣在野黨的黨主席去談話，想要從內部撕裂台灣。接著是利用美國川普總統訪問中國的短短幾天，想要分化台灣與美國的關係。川普是聰明人，他說美國對台政策不變；中國人問，若是台海發生戰爭，是否要保衛台灣，他回答說「答案只有我自己知道」。所以中國想要利用川普總統佔台灣便宜，也沒有獲得。會後只能說，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是美中雙方最大公約數。這根本是全世界都知道的事。其實看起來，中國最擔心的是，台灣離中國越來越遠了。

為了霸佔台灣，中國長年以來對台灣文攻武嚇，從來沒有減緩或放棄從內部或外部「撕裂」台灣的企圖。撕裂（splitting）的意思是說，一種強烈的控制慾與攻擊性的行為，因為無法處理合宜的互動關係，只得用各種手段逼迫對方，企圖獲得好處。這是從1949年至今，中國對台灣的干擾甚至威脅。從台灣七十多年來的演變顯示，雖然台灣海峽只有120公里，但是兩個「地方」，在政治、經濟、文化、社會等各方面的運作，已經形成迥然不同的主權國家的形態，這種情況對於在僵化政治制度運作下的中國，一定越來越無法忍受，乃是可想而知的現實。

兩個「地方」，在政治、經濟、文化、社會等各方面的運作，已經形成迥然不同的主權國家的形態；示意圖。（路透檔案照）兩個「地方」，在政治、經濟、文化、社會等各方面的運作，已經形成迥然不同的主權國家的形態；示意圖。（路透檔案照）對內來說，從台灣歷史的演變觀察，包括228事件、美麗島抗爭、刑法第100條抗爭運動、百合花學生運動、太陽花學生運動、務實的台獨工作，加上年輕世代的「天然獨」，台灣已經產生堅強的抵抗力，不容易被境外的敵對勢力分化。對外關係來說，在中國長期的分化下，現在台灣的邦交國雖然只有12國，但是與世界許多國家都有實質的外交關係，國名是台灣，拿著台灣護照，在世界各國旅行通行無礙。

綜上所述，中國共產政權想要用各種手段撕裂台灣人七十多年來，用血淚織成的台灣國家主權意識，是很困難的

（作者為精神科專科醫師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書