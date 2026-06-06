自由開講》台灣有不被撕裂的韌力

◎ 陳喬琪

2026年5月16日早上起床，看到台灣的國旗沒有換，看到台灣仍然勇健存在，還聽到美國的川普總統說：「…要先跟治理台灣的人談一談…」，台灣就是台灣的安心感湧然而現。

美國的川普總統說：「要先跟治理台灣的人談一談」。（美聯社、資料照，本報合成）今年4月中國找台灣在野黨的黨主席去談話，想要從內部撕裂台灣。接著是利用美國川普總統訪問中國的短短幾天，想要分化台灣與美國的關係。川普是聰明人，他說美國對台政策不變；中國人問，若是台海發生戰爭，是否要保衛台灣，他回答說「答案只有我自己知道」。所以中國想要利用川普總統佔台灣便宜，也沒有獲得。會後只能說，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是美中雙方最大公約數。這根本是全世界都知道的事。其實看起來，中國最擔心的是，台灣離中國越來越遠了。

為了霸佔台灣，中國長年以來對台灣文攻武嚇，從來沒有減緩或放棄從內部或外部「撕裂」台灣的企圖。撕裂（splitting）的意思是說，一種強烈的控制慾與攻擊性的行為，因為無法處理合宜的互動關係，只得用各種手段逼迫對方，企圖獲得好處。這是從1949年至今，中國對台灣的干擾甚至威脅。從台灣七十多年來的演變顯示，雖然台灣海峽只有120公里，但是兩個「地方」，在政治、經濟、文化、社會等各方面的運作，已經形成迥然不同的主權國家的形態，這種情況對於在僵化政治制度運作下的中國，一定越來越無法忍受，乃是可想而知的現實。

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兩個「地方」，在政治、經濟、文化、社會等各方面的運作，已經形成迥然不同的主權國家的形態；示意圖。（路透檔案照）對內來說，從台灣歷史的演變觀察，包括228事件、美麗島抗爭、刑法第100條抗爭運動、百合花學生運動、太陽花學生運動、務實的台獨工作，加上年輕世代的「天然獨」，台灣已經產生堅強的抵抗力，不容易被境外的敵對勢力分化。對外關係來說，在中國長期的分化下，現在台灣的邦交國雖然只有12國，但是與世界許多國家都有實質的外交關係，國名是台灣，拿著台灣護照，在世界各國旅行通行無礙。

綜上所述，中國共產政權想要用各種手段撕裂台灣人七十多年來，用血淚織成的台灣國家主權意識，是很困難的。

（作者為精神科專科醫師）

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