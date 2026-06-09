自由開講》「台灣一點都不能少」的荒謬

◎ 衛重華

川普結束北京訪問後，俄羅斯總統普廷旋即訪華，中俄兩國高調宣示戰略夥伴關係延續，並準備續簽《中俄睦鄰友好合作條約》。這個時間點極具政治象徵意義。一方面，美國試圖在美中俄三角關係中尋求裂解北京與莫斯科的合作；另一方面，中俄則藉由快速互動向世界展示「背靠背」的政治姿態。然而，比起國際權力角力，更值得台灣人注意的，是中共長年操作的民族主義神話，再一次暴露出赤裸裸的雙重標準。

俄羅斯總統普廷（左）日前訪中會晤中國國家主席習近平。（法新社檔案照）中共對台灣最常使用的一句政治口號，就是「臺灣一點都不能少」。

從官方宣傳、教科書、外交發言到對內民族情緒動員，總是不斷強調台灣是「神聖不可分割的一部分」，甚至不惜以武力威脅、軍機繞台、飛彈恫嚇來製造壓迫感。但諷刺的是，當涉及俄羅斯時，中共卻對歷史領土問題異常安靜。海參崴、外東北、庫頁島等大片曾與清朝歷史相關的土地，在中共口中彷彿從未存在。二○○一年江澤民與普廷簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，實質上承認了現今俄中邊界安排；後續中俄更公開宣稱「不存在任何領土爭議」。於是人們不禁要問：既然「祖宗土地不可分割」如此重要，為何中共對俄羅斯可以如此寬容，卻唯獨對台灣窮追猛打？

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原因其實並不複雜。中共真正捍衛的從來不是民族尊嚴，而是政權利益。對俄羅斯退讓，是因為北京需要莫斯科在地緣政治上共同對抗美國；對台灣強硬，則是因為台灣民主的存在，本身就是對中共專制體制最大的否定。台灣人民透過選票決定政府、透過自由媒體監督權力、透過公民社會形塑國家方向，這種制度現實，遠比任何飛彈都更令中共恐懼。因此，中共不斷將「統一」包裝成民族大義，實際上卻是在用民族主義掩蓋自身統治焦慮。

更可笑的是，部分台灣親中人士至今仍迷信「民族情感」論述，認為只要承認九二共識、接受「同屬中華民族」，北京就會釋出善意。然而現實早已證明，中共對待任何地區、任何國家，從來只看權力與利益，而不是文化與血緣。今日可以與俄羅斯共同宣布歷史邊界問題徹底結束，明日自然也能用同樣方式處理任何政治立場不利於自身的議題。所謂「民族復興」，最終只是服務中共政權擴張的工具，而非真正替人民爭取尊嚴。

所以，當中共再次高喊「臺灣一點都不能少」時，台灣人更應該保持清醒。

真正不能少的，不只是土地，而是台灣的民主制度、自由價值與自主意志。如果北京真的如此在意歷史與領土完整，那麼海參崴與外東北為何絕口不提？如果中共真的如此強調民族感情，為何對俄羅斯可以低聲下氣，卻對台灣重拳威脅？答案其實很簡單，因為中共從來不是在保護中國，而是在保護中共自身的統治合法性。

北京在意歷史與領土完整，為何絕口不提海參崴與外東北，圖為俄羅斯符拉迪沃斯托克港（海參崴港）。（歐新社檔案照） （作者為軍人）



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