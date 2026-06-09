自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「台灣一點都不能少」的荒謬

2026/06/09 10:30

◎ 衛重華

川普結束北京訪問後，俄羅斯總統普廷旋即訪華，中俄兩國高調宣示戰略夥伴關係延續，並準備續簽《中俄睦鄰友好合作條約》。這個時間點極具政治象徵意義。一方面，美國試圖在美中俄三角關係中尋求裂解北京與莫斯科的合作；另一方面，中俄則藉由快速互動向世界展示「背靠背」的政治姿態。然而，比起國際權力角力，更值得台灣人注意的，是中共長年操作的民族主義神話，再一次暴露出赤裸裸的雙重標準。

俄羅斯總統普廷（左）日前訪中會晤中國國家主席習近平。（法新社檔案照）俄羅斯總統普廷（左）日前訪中會晤中國國家主席習近平。（法新社檔案照）中共對台灣最常使用的一句政治口號，就是「臺灣一點都不能少」。

從官方宣傳、教科書、外交發言到對內民族情緒動員，總是不斷強調台灣是「神聖不可分割的一部分」，甚至不惜以武力威脅、軍機繞台、飛彈恫嚇來製造壓迫感。但諷刺的是，當涉及俄羅斯時，中共卻對歷史領土問題異常安靜。海參崴、外東北、庫頁島等大片曾與清朝歷史相關的土地，在中共口中彷彿從未存在。二○○一年江澤民與普廷簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，實質上承認了現今俄中邊界安排；後續中俄更公開宣稱「不存在任何領土爭議」。於是人們不禁要問：既然「祖宗土地不可分割」如此重要，為何中共對俄羅斯可以如此寬容，卻唯獨對台灣窮追猛打？

原因其實並不複雜。中共真正捍衛的從來不是民族尊嚴，而是政權利益。對俄羅斯退讓，是因為北京需要莫斯科在地緣政治上共同對抗美國；對台灣強硬，則是因為台灣民主的存在，本身就是對中共專制體制最大的否定。台灣人民透過選票決定政府、透過自由媒體監督權力、透過公民社會形塑國家方向，這種制度現實，遠比任何飛彈都更令中共恐懼。因此，中共不斷將「統一」包裝成民族大義，實際上卻是在用民族主義掩蓋自身統治焦慮。

更可笑的是，部分台灣親中人士至今仍迷信「民族情感」論述，認為只要承認九二共識、接受「同屬中華民族」，北京就會釋出善意。然而現實早已證明，中共對待任何地區、任何國家，從來只看權力與利益，而不是文化與血緣。今日可以與俄羅斯共同宣布歷史邊界問題徹底結束，明日自然也能用同樣方式處理任何政治立場不利於自身的議題。所謂「民族復興」，最終只是服務中共政權擴張的工具，而非真正替人民爭取尊嚴。

所以，當中共再次高喊「臺灣一點都不能少」時，台灣人更應該保持清醒。

真正不能少的，不只是土地，而是台灣的民主制度、自由價值與自主意志。如果北京真的如此在意歷史與領土完整，那麼海參崴與外東北為何絕口不提？如果中共真的如此強調民族感情，為何對俄羅斯可以低聲下氣，卻對台灣重拳威脅？答案其實很簡單，因為中共從來不是在保護中國，而是在保護中共自身的統治合法性。

北京在意歷史與領土完整，為何絕口不提海參崴與外東北，圖為俄羅斯符拉迪沃斯托克港（海參崴港）。（歐新社檔案照）北京在意歷史與領土完整，為何絕口不提海參崴與外東北，圖為俄羅斯符拉迪沃斯托克港（海參崴港）。（歐新社檔案照） （作者為軍人）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書