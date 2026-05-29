自由開講》拆解民眾黨黃國昌主席公開信 的「交易論」幻覺與犬儒精算

◎ 葉珈君

民眾黨主席黃國昌近日大動作致信美國跨黨派國會議員，信中嚴正表示「台灣安全絕對不能成為任何外交交易的工具」，並藉此呼籲美方將「六項保證」明確入法。這封看似義正辭嚴、捍衛主權的信函，實質上卻暴露出他個人對地緣政治了解的薄弱與幼稚。更嚴重的是，這根本是一場針對台灣社會內部精心設計的「認知作戰」，試圖透過立起一個「美國正在出賣台灣」的政治稻草人，來販賣集體安全焦慮，藉此收割個人的政治紅利。

民眾黨黨主席黃國昌主持5月27日中央委員會暨專題演講，並於會後公開署名信，向美參眾議員倡議對台六項保證入法。（台灣民眾黨提供）一個必須被正視的根本事實是：黃主席跨海指控的「外交交易」，完全背離當前的戰略現實。在印太戰略的結構與台美互信的制度防線下，美國不可能、也無法將台灣作為對中妥協的籌碼。將台美關係工具化，只是暴露出黃主席對大國競合本質的誤判。

一、解構偽命題：美國並無出讓台灣的戰略空間

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在戰略實務上，強權的「威信（Credibility）」是其維持全球霸權的權力基石。隨着兩強在科技與軍事領域步入深水區，華府在特定關鍵節點的戰略部署，早已超越傳統的雙邊友好範疇，而是其重塑印太地緣板塊，維繫核心體制邊界的戰略錨點。

倘若華府真如黃主席所影射，將既有的安全防護與戰略承諾視為可供讓渡的籌碼，其連鎖反應勢必引發西太平洋多邊同盟對「延伸威懾（Extended Deterrence）」的集體信任危機。此類體系信用的瓦解與隨之而來的防線重組，絕非任何一屆華府決策者所能承擔的戰略代價。

遺憾的是，黃主席僅憑邊緣性的輿論波動，便急切地對全球體系主導者發出非理性示警。這非但低估了雙邊安全合作體制的韌性，更在宏觀棋局中自降格調，將一項至關重要的核心戰略資產，矮化為隨時可供清算的交易商品。

二、拆解認知作戰：製造「疑美論」以操弄內部政治

近年來，中共對台認知作戰的核心主軸便是散布「美軍不會來」、「台灣只是棋子，隨時會被拋棄」的疑美論。（報社合成／彭博、路透檔案照）

這封信在戰略上完全站不住腳，但在台灣社會的「認知作戰」上，卻是一次精準的恐懼行銷（Fearmongering）。這場操作包含了三個認知戰的核心手法：

首先，虛構外部危機（對著空氣打架）。憑空捏造一個「美中正在私下勾結交易台灣」的假象。只要讓台灣民眾相信危機存在，政客就能順理成章地扮演「吹哨者」與「拯救者」。

再來，裡應外合餵養「疑美論」。近年來，中共對台認知作戰的核心主軸便是散布「美軍不會來」、「台灣只是棋子，隨時會被拋棄」的疑美論，藉此瓦解台灣的防衛決心。黃國昌此時煞有其事地致信美國跨黨派議員防範交易，在客觀效果上，正好與這種「美國不可信」的認知作戰合流，擴大了台灣內部的集體恐慌。

此外，以形式主義號召作為政治博弈的槓桿，將這種在實務上不具可行性的命題推向輿論前線，其動機並非基於理性的安全規劃，而是一場精密的「自我實現預言」。其真實目的，不過是預先鎖定現狀不變時的論述彈藥，以便在制度模糊持續時，得以向台灣社會兜售「外部承諾幻滅」的政治寓言，從而彰顯其犬儒精算。這絕對是一場標準的內部政治消費——虛構一個不存在的威脅，提出一個辦不到的解方，最後將責任推給外部盟友。

三、結語：台灣需要成熟的戰略耐性，而非政客的集體焦慮

台灣身處地緣政治的核心樞紐，面對國際局勢的風吹草動，最需要的是沉著與「戰略耐性（Strategic Patience）」，而不是隨著未經證實的訊號起舞。

從近年美軍在印太地區實質軍事部署的深化與美日菲同盟的鞏固，都清楚證明美國正在加碼投資台灣的安全價值。反倒是台灣內部不少親中政客，正在為了轉移自身在國內政治的式微與壓力，不惜以國家整體的安全互信為籌碼，向國際社會釋出錯誤訊號。

民眾黨與黃國昌這封對美國喊話的公開信，看似在向華府發聲，實則是演給台灣內部選民看的政治對位。台灣人民必須看清這種新型態的「內銷型認知作戰」，拒絕成為政客販賣焦慮、消費國安的政治提款機。

美日菲同盟的鞏固，圖為今年「肩並肩」聯合軍事演習，日本自衛隊首次發射2枚88式岸置反艦飛彈，擊沉離岸70公里外靶艦。（路透檔案照）（作者為民進黨中國事務部副研究員）

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