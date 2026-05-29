自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》拆解民眾黨黃國昌主席公開信 的「交易論」幻覺與犬儒精算

2026/05/29 15:00

◎ 葉珈君

民眾黨主席黃國昌近日大動作致信美國跨黨派國會議員，信中嚴正表示「台灣安全絕對不能成為任何外交交易的工具」，並藉此呼籲美方將「六項保證」明確入法。這封看似義正辭嚴、捍衛主權的信函，實質上卻暴露出他個人對地緣政治了解的薄弱與幼稚。更嚴重的是，這根本是一場針對台灣社會內部精心設計的「認知作戰」，試圖透過立起一個「美國正在出賣台灣」的政治稻草人，來販賣集體安全焦慮，藉此收割個人的政治紅利。

民眾黨黨主席黃國昌主持5月27日中央委員會暨專題演講，並於會後公開署名信，向美參眾議員倡議對台六項保證入法。（台灣民眾黨提供）民眾黨黨主席黃國昌主持5月27日中央委員會暨專題演講，並於會後公開署名信，向美參眾議員倡議對台六項保證入法。（台灣民眾黨提供）一個必須被正視的根本事實是：黃主席跨海指控的「外交交易」，完全背離當前的戰略現實。在印太戰略的結構與台美互信的制度防線下，美國不可能、也無法將台灣作為對中妥協的籌碼。將台美關係工具化，只是暴露出黃主席對大國競合本質的誤判。

一、解構偽命題：美國並無出讓台灣的戰略空間

在戰略實務上，強權的「威信（Credibility）」是其維持全球霸權的權力基石。隨着兩強在科技與軍事領域步入深水區，華府在特定關鍵節點的戰略部署，早已超越傳統的雙邊友好範疇，而是其重塑印太地緣板塊，維繫核心體制邊界的戰略錨點。

倘若華府真如黃主席所影射，將既有的安全防護與戰略承諾視為可供讓渡的籌碼，其連鎖反應勢必引發西太平洋多邊同盟對「延伸威懾（Extended Deterrence）」的集體信任危機。此類體系信用的瓦解與隨之而來的防線重組，絕非任何一屆華府決策者所能承擔的戰略代價。

遺憾的是，黃主席僅憑邊緣性的輿論波動，便急切地對全球體系主導者發出非理性示警。這非但低估了雙邊安全合作體制的韌性，更在宏觀棋局中自降格調，將一項至關重要的核心戰略資產，矮化為隨時可供清算的交易商品。

二、拆解認知作戰：製造「疑美論」以操弄內部政治

自由開講》拆解民眾黨黃國昌主席公開信 的「交易論」幻覺與犬儒精算近年來，中共對台認知作戰的核心主軸便是散布「美軍不會來」、「台灣只是棋子，隨時會被拋棄」的疑美論。（報社合成／彭博、路透檔案照）
這封信在戰略上完全站不住腳，但在台灣社會的「認知作戰」上，卻是一次精準的恐懼行銷（Fearmongering）。這場操作包含了三個認知戰的核心手法：

首先，虛構外部危機（對著空氣打架）。憑空捏造一個「美中正在私下勾結交易台灣」的假象。只要讓台灣民眾相信危機存在，政客就能順理成章地扮演「吹哨者」與「拯救者」。

再來，裡應外合餵養「疑美論」。近年來，中共對台認知作戰的核心主軸便是散布「美軍不會來」、「台灣只是棋子，隨時會被拋棄」的疑美論，藉此瓦解台灣的防衛決心。黃國昌此時煞有其事地致信美國跨黨派議員防範交易，在客觀效果上，正好與這種「美國不可信」的認知作戰合流，擴大了台灣內部的集體恐慌。

此外，以形式主義號召作為政治博弈的槓桿，將這種在實務上不具可行性的命題推向輿論前線，其動機並非基於理性的安全規劃，而是一場精密的「自我實現預言」。其真實目的，不過是預先鎖定現狀不變時的論述彈藥，以便在制度模糊持續時，得以向台灣社會兜售「外部承諾幻滅」的政治寓言，從而彰顯其犬儒精算。這絕對是一場標準的內部政治消費——虛構一個不存在的威脅，提出一個辦不到的解方，最後將責任推給外部盟友。

三、結語：台灣需要成熟的戰略耐性，而非政客的集體焦慮

台灣身處地緣政治的核心樞紐，面對國際局勢的風吹草動，最需要的是沉著與「戰略耐性（Strategic Patience）」，而不是隨著未經證實的訊號起舞。

從近年美軍在印太地區實質軍事部署的深化與美日菲同盟的鞏固，都清楚證明美國正在加碼投資台灣的安全價值。反倒是台灣內部不少親中政客，正在為了轉移自身在國內政治的式微與壓力，不惜以國家整體的安全互信為籌碼，向國際社會釋出錯誤訊號。

民眾黨與黃國昌這封對美國喊話的公開信，看似在向華府發聲，實則是演給台灣內部選民看的政治對位。台灣人民必須看清這種新型態的「內銷型認知作戰」，拒絕成為政客販賣焦慮、消費國安的政治提款機。

美日菲同盟的鞏固，圖為今年「肩並肩」聯合軍事演習，日本自衛隊首次發射2枚88式岸置反艦飛彈，擊沉離岸70公里外靶艦。（路透檔案照）美日菲同盟的鞏固，圖為今年「肩並肩」聯合軍事演習，日本自衛隊首次發射2枚88式岸置反艦飛彈，擊沉離岸70公里外靶艦。（路透檔案照）（作者為民進黨中國事務部副研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書