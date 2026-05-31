自由開講》解讀美國「台灣藍天法案」 無人機產業升級

◎ 楊聰榮

美國國會近期推動《台灣藍天》 《法案》的這份法案，媒體將之翻譯為台灣藍天法案，正為台美關係注入全新強烈且的戰略訊號，顯示出台灣與美國在無人機領域的合作，正在跨入一個外部的制度整合時代。過去雙方的國防合作多半停留在台灣單向編列預算採購美方現有武器的傳統模式，這筆寶貴的法案徹底打破了其他的框架，將台灣本土的無人機產業與技術，正式納入美國印太安全核心基礎設施的藍圖框架。

地緣政治的戰略考量

美國國會近期推動《台灣藍天法案》，顯示出台灣與美國在無人機領域的合作，正在跨入一個外部的制度整合時代。（歐新社檔案照）跨越法律位階的製度化，台美雙方不再只是單純的軍售中的買賣關係，而是將研發、生產與規格應用進行深度綁定，這一合作關係的轉變推動了台灣軍工產業振奮了歷史性的轉折點。

深入解讀這項法案背後的地緣政治盤算，可以發現美國政府與國會正積極替台灣打造一條無人機的快速通道。

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華府之所以大動作加速此次建設計劃，主要是因為意識到印太地區的防衛威脅迫在眉睫，傳統軍售的繁瑣流程與產能瓶頸，已經無法應對台海可能發生的不對稱作戰需求。因此美國希望透過這項法案授權，將台灣製造這項戰略措施在實務上具有極高的戰略價值，因為建立快速通道不僅能大幅縮短無人機從工廠交貨到前線部署的時間，更能確保關鍵時刻，防衛安全不會因為國際供應鏈中斷而產生缺口。

在這項制度整合的推波瀾助下，台灣在國際安全舞台上不再只是扮演被動的採購者，法案正在重新定義台灣作為安全夥伴的核心角色。過去台灣軍事合作上往往處於接受援助的地位，現在美方則將台灣視為不可或缺的產業共同體。

進入民主空防圈的核心

台灣產業具備極高的精密製造能力以及靈活的客製化研發速度，這些工藝優勢正好能填補美國本土軍工產能嚴重不足的短板。從軍售走向共製的進程，意味著未來的無人機將結合美國的關鍵感測晶片與台灣的優質載具裝載台，這種互補的合作方式從台灣防衛資源的消耗者，窺為區域安全的共同締造者。

從非紅供應鏈的落實到民主空防圈的構築，台灣無人機產業正迎來前所未有的全新戰略窗口。全球地緣政治競爭核心除了排除紅色供應鏈的潛在資安風險，台灣在平息對岸零組件依賴的努力上走在最前線。

從非紅供應鏈的落實到民主空防圈的構築，台灣無人機產業正迎來前所未有的全新戰略窗口。（資料照）這項法案看中了台灣在乾淨鏈上的實力，縱貫雙方標準的對接，將台灣的無人機產業與自由民主國家的防衛體系緊密結合。台灣廠商在應對這巨大商機的同時，也必須面對軍隊在規資安以及耐空性上的極高要求，唯有加速提升自身的技術規格，才能在這波民主空防圈的重組浪潮中，牢牢掌握走向國際市場的戰略話語權。

（作者為時事評論員、公督盟評審委員、ESG碳減量聯盟董事長、任教於台灣師範大學）

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