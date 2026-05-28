林修民 半導體看天下》那些年兩岸半導體戰狼的跳票史

說中國半導體的第一個口號就不得不提中國製造2025這個撼動美國的目標計畫。當年的目標計畫在2020年達到半導體核心基礎零組件與關鍵基礎材料的自給率達40%。而2025年要核心自給率提升至70%。我們在2026年的現在終於看到了這個計畫的成果，中國半導體市佔率同樣是原地踏步。

◎ 林修民

華為半導體業務部總裁何庭波5月25日在上海 2026 IEEE 國際電路與系統研討會（ISCAS 2026）上發表「韜定律」，想以時間縮微取代幾何縮微的全新半導體發展路徑。透過 LogicFolding 邏輯折疊技術，華為目標在 2031 年達到「等效」 1.4nm 的電晶體密度，想要直接繞過對美國對ASML EUV 微影設備的管制。

中國華為半導體業務部總裁何庭波聲稱，2031年將設計出電晶體密度達到1.4奈米製程同等水準的高階晶片。（路透檔案照）事實上、筆者已經在個人臉書分別貼出從散熱以及時脈的技術觀點，說明就算華為可以透過多個晶片3D堆疊達到單位面積密度可以追上台積電1.4奈米，但實務上這種做法在效能方面完全不可行，最後只會淪為「共同富裕」「全面脫貧」的口號。

但許多中國小粉紅覺得理論歸理論，有沒有實際的成績才是重點，事實上、筆者自從10年前開始參與反紫光運動以來，不管是2020年台積電赴美設廠，都遇到不只是中國的小粉紅，甚至是台灣方面的專家學者，一昧推崇東升西降，覺得中國半導體會不懼美國的打壓，最後會彎道超車。

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既然如此，我們就來回顧一下那些年兩岸半導體戰狼的目標口號與最後實際成績。

中國製造2025

說到中國半導體的第一個口號就不得不提中國製造2025這個撼動美國的目標計劃。當年的目標計劃在2020 年達到半導體核心基礎零組件與關鍵基礎材料的自給率達到 40%。而2025 年要核心自給率提升至 70%。

台積電2020年起赴美國亞利桑那州，設立大型晶圓廠。（彭博檔案照）我們在2026的現在回頭看這個計劃的成果，中國半導體市佔率一樣是原地踏步。

那我們再來看一看當美國禁止荷蘭ASML的曝光機進入中國之後,國產的曝光機計劃到底是怎麼樣？

國產的曝光機計畫

作為中國半導體國產替代的領頭羊，隸屬於國家隊的上海微電子（SMEE），其研發的 28 奈米節點曝光機（型號通常指 SSA800 系列）在2018年曾表示樂觀預估，在 90 奈米光刻機量產後，能迅速在 2020 年前突破 28 奈米製程。

而2020 年底，中國數家科技媒體與券商報告引述業界消息，宣稱上海微電子預計在 2021 年第四季或 2022 年初，正式交付首台不依賴美國零組件的 28 奈米國產曝光機。

2023 年 7 月至 8 月，美日荷全面收緊半導體設備出口管制。中國政商界再度傳出強烈風聲（甚至張江集團官方帳號曾一度發文披露），指稱上海微電子的 28 奈米沉浸式（浸潤式）前道光刻機（SSA800-10W）研發取得重大突破，目標定在 2023 年年底交付。

美國禁止荷蘭廠商ASML的曝光機進入中國。（路透檔案照）時至2026年的現在仍然不見2023年底就應該交付上述機器的蹤影，倒是去年SEMICON China 2025會展中，傳説與華為關係密切的中國深圳半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），首次公開最新晶片製造設備，號稱設備可支援生產5奈米。

結果經過了一年之後，沒看到真正的五奈米國產晶片問世，倒是出現了「等效5奈米」、「等效3奈米」、「等效1.4奈米」LogicFolding 邏輯折疊技術問世。

這些兩岸的半導體專家要全球相信他們的新技術之前，可以先試著先結清之前沒有實現的帳嗎？

市場傳出，來自深圳新凱來將突破美國的技術封鎖，其本土晶片製造設備可望助中國突破5奈米技術瓶頸。示意圖。（路透檔案照）（作者為科技專欄作家）

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