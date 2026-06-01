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自由開講》花蓮401億預算背後 誰在出錢？又留下了什麼？

2026/06/01 09:00

◎ 謝家豪

針對花蓮縣議長張峻提出「普發一萬元」主張，吉安鄉長游淑貞公開反對，並表示若普發現金，恐導致橋梁補強、道路建設、震後重建停擺，甚至長照、營養午餐與弱勢照顧面臨「斷炊危機」。但問題是，花蓮真的已經窮到「普發一萬就會崩盤」嗎？花蓮縣政府115年度總預算已達401億元。

花蓮縣吉安鄉長游淑貞表示，若普發現金，恐導致橋梁補強、道路建設、震後重建停擺，甚至長照、營養午餐與弱勢照顧面臨「斷炊危機」。（資料照）花蓮縣吉安鄉長游淑貞表示，若普發現金，恐導致橋梁補強、道路建設、震後重建停擺，甚至長照、營養午餐與弱勢照顧面臨「斷炊危機」。（資料照）然而，花蓮每年實際繳納的國稅與地方稅合計，保守估計不到120億元。換句話說：401億－120億＝約280億元這280億元，不是花蓮自己創造出來的財源，而是來自中央統籌分配款、補助經費及各項移轉支出，也就是全體台灣人民共同支持花蓮。

換言之，花蓮今天每花100元，大約有70元以上，是其他縣市納稅人一起支撐。更值得注意的是，今年花蓮總預算由114年度324億元增加至115年度401億元，一年新增77億元，增幅約23.8%。而這新增77億元，並不是花蓮突然多繳了77億元稅，而主要來自中央統籌分配、補助款及震後重建等外部資源挹注。

自由開講》花蓮401億預算背後 誰在出錢？又留下了什麼？傅徐體系治理花蓮已17年。期間花蓮總預算一路由200多億元增加至401億元，累積規模已近數千億元。（資料照）

因此，真正該討論的，不是「普發會不會讓建設停擺」，而是：新增77億元怎麼用？17年來龐大預算又留下什麼成果？從傅崐萁2009年擔任縣長至今，傅徐體系治理花蓮已17年。期間花蓮總預算一路由200多億元增加至401億元，累積規模已近數千億元。但花蓮面對的現實卻是：人口流失、青年外移、產業薄弱、消費力外流。如果預算增加就等於治理成功，花蓮今天不應該仍在討論如何留住年輕人。

此外，依近年審計資料推估，花蓮地方稅過去20年累積超徵保守估計已逾30億元，規模已接近一次普發一萬元所需經費。因此，人民討論「還財於民」，本就是合理公共議題，可以支持，也可以反對；但不宜直接等同於「建設停擺」或「福利崩盤」。人民真正想知道的是：這401億元，究竟替花蓮留下了什麼？

（作者為花蓮教師）

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