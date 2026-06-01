自由開講》灰色地帶聯動：從東沙與羚羊礁 剖析台海防衛風險

◎ 不孝

中國海警船闖入東沙島水域，海巡台中艦攔截、廣播、監控並要求離開，這是第一線必要執法。但若討論只停在「有沒有驅離成功」，東沙就會被縮小成一次海巡個案；同一時間，羚羊礁填海造陸的消息若只被放在南海一角，台灣也會低估中國如何把船艦、島礁與主權宣稱串成一套海上行動。

中國海警5月23日闖進我東沙島水域，海巡署台中艦上前攔截。（圖由海巡署提供）東沙事件的重點，不在於單次對峙有多激烈，而在於中國海警是否正把靠近、宣稱、測試、離開變成固定模式。海巡在現場守住限制水域，是必要處置；但海巡能處理的是當下船位，無法單獨回答中國為何一再選在東沙測試台灣反應。這一層問題，已經超出現場驅離能處理的範圍。

羚羊礁也不宜被看成離台灣很遠的填海新聞。國防安全研究院相關分析已把南海島礁與外援路線、感測部署、戰時時間差放在一起討論。這不代表每一座島礁都能直接推成攻台前兆；但若中國把島礁建成海警、民兵或軍民兩用據點，台灣就有必要知道這些據點如何影響南海進出台海的路徑與時間。

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東沙不是孤島，羚羊礁也不是遠方地名，若政府沒有及早說清東沙、羚羊礁與台海防衛的關聯，中國就能把一次次靠近接上更長的航線；圖為西沙群島羚羊礁。（圖擷取自維基百科）因此，現場處置告一段落後，政府不能只停在驅離結果。國防部應把東沙、南海與台海防衛連動講清楚，外交部則要對外說明中國海警與人工島礁如何增加台灣外圍防衛壓力。判讀必須早於下一次靠近。東沙不是孤島，羚羊礁也不是遠方地名。若政府沒有及早說清東沙、羚羊礁與台海防衛的關聯，中國就能把一次次靠近接上更長的航線、島礁與執法船行動。

（作者為退休人士）

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