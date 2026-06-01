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自由開講》105公厘輪型戰砲車明年量產 打造台灣機動鐵拳

2026/06/01 11:00

◎ 三毛

從D1到D3進化！軍備局拚出國造硬實力！

面對中共持續擴張軍事部署與灰色地帶威脅，臺灣近年加速推動國防自主與不對稱作戰能力建構，其中軍備局扮演的角色格外關鍵；從過去成功研製CM11、CM32「雲豹」八輪甲車，到雄風飛彈、天弓防空系統等國造軍備逐步成熟，臺灣軍工體系已從早期「代工維保」逐漸轉向「自主設計與整合」；此次軍備局研製的105公厘輪型戰砲車，歷經D1、D2樣車測試後，再依陸軍需求完成構改推出D3樣車，並於去年完成測評，預計明年量產，象徵國軍地面機動火力進入新階段，也反映臺灣正逐步建立兼具火力、機動與生存性的現代化地面作戰體系。

降低戰場暴露風險！105公厘輪型戰砲車的核心優勢

國軍在去年度台北航太國防展所展示的「獵豹」輪型戰車D3樣車。（資料照）國軍在去年度台北航太國防展所展示的「獵豹」輪型戰車D3樣車。（資料照）此次105公厘輪型戰砲車最受關注之處，在於其經多次修正後，兼顧戰場隱蔽性與打擊能力，相較過去D1、D2樣車超過3公尺車高，D3樣車已成功降至3公尺以下，有助於降低戰場暴露風險，提高隱蔽與生存能力；性能方面，該車具備雙軸伺服穩定砲塔，可實施「行進間射擊」，並具備類似M1A2T主戰車的「獵殲（Hunter-Killer）」功能，能快速搜尋、鎖定並交戰目標，節省接戰時間，其105公厘主砲於2000公尺距離可貫穿500公厘鋼板，足以有效打擊敵裝甲車輛與登陸載具；此外，光電偵蒐系統具全天候作戰能力，2500公尺可辨識車輛、1500公尺辨識人員，使其具備高效戰場感知能力，加上最高時速達100公里、續航500公里，以及優異越障與涉水性能，使其兼具「快速部署」與「戰場生存」特性，可靈活支援多種戰術任務。

對共軍有何威脅？反登陸與灘岸阻絕成關鍵

若從臺海防衛作戰角度觀察，105公厘輪型戰砲車的最大戰略價值，在於強化「灘岸拒止」與「機動反擊」能力；一旦共軍發動兩棲登陸，首波作戰將高度仰賴兩棲裝甲車、快速舟艇與灘岸集結兵力，105公厘輪型戰砲車可藉由高機動特性，快速進駐濱海與關鍵交通節點，配合反艦飛彈、無人機與反裝甲武器，對敵登陸部隊形成多層次火力打擊；尤其它具備行進間射擊能力與獵殲模式，可在敵裝甲部隊突破後迅速轉換陣地，採取「打了就走」戰術，提高存活率並延長作戰時間；換言之，其並非傳統決戰型主戰車，而更偏向符合臺灣需求的高機動「反登陸獵殺平臺」，可有效拖慢共軍推進節奏，增加侵臺成本與不確定性。

世界如何支持臺灣？從軍工合作到民主安全鏈結

在印太局勢日益緊張背景下，國際社會支持臺灣，不應僅限於軍售，更應深化軍工技術合作與供應鏈安全；首先，美國、日本與歐洲民主夥伴可持續支持臺灣防衛自主，包括協助感測器、光電設備、AI決策系統及關鍵零組件合作，避免北京透過供應鏈壓力削弱臺灣自主軍工能力；其次，應建立更制度化的安全交流，包括後勤維保、聯合訓練與防衛韌性經驗分享；於臺灣而言，也必須加速與世界接軌，包括擴大國防科技研發、發展無人載具與智慧化戰場系統，並將軍工產業與全球高科技產業鏈整合，讓國造軍備不只是「自用」，更具備技術升級與國際合作潛力。

總結

軍備局依陸軍需求規格，實施D3樣車研改，賡續依任務節點，完成作戰測評。圖為軍備局2024年6月對外展示105公厘輪型戰車D2樣車研製成果。 （資料照，記者王藝菘攝）軍備局依陸軍需求規格，實施D3樣車研改，賡續依任務節點，完成作戰測評。圖為軍備局2024年6月對外展示105公厘輪型戰車D2樣車研製成果。 （資料照，記者王藝菘攝）105公厘輪型戰砲車D3樣車完成測評並預計量產，不只是單一武器進展，更代表臺灣國防自主邁向新階段；從D1、D2到D3的持續優化，也顯示國軍與軍備局逐漸建立符合現代戰場需求的研發模式——以實戰需求為導向，而非追求形式展示；面對共軍軍事壓力持續升高，臺灣防衛關鍵已不再是單純比拚數量，而在於能否打造高機動、高存活與高精準的防衛體系105公厘輪型戰砲車，正是這套思維下的重要拼圖；若未來能結合無人機、AI指管系統與精準飛彈網絡，臺灣地面部隊將更具快速應變與縱深打擊能力；而國際社會若能持續支持臺灣國防自主與安全合作，也將有助於共同維護第一島鏈穩定與印太和平；最終，唯有持續提升自我防衛實力與民主夥伴鏈結，臺灣才能在變動局勢中，建立真正可信的嚇阻力量。

（作者為研究生）

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