法操》【司想評論】星二代製火槍遭羈押，為什麼要管制槍砲彈藥？

藝人狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐（現改名孫健豪），因長期對軍事武器與裝備展現高度興趣而備受外界關注。近日新聞報導指出，他在IG上發布一段名為「2026年新發明」的影片，內容顯示他於北投河堤測試自製「瓦斯噴火槍」，畫面曝光後立刻引起警方與檢調單位注意。

◎ 法操司想傳媒

孫安佐在IG上發布一段名為「2026年新發明」的影片，內容顯示他於北投河堤測試自製「瓦斯噴火槍」。（取自貼文）星二代因父母是演藝圈紅人，一舉一動常會引發社會高度關注，藝人狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐（現改名孫健豪），因長期對軍事武器與裝備展現高度興趣而備受外界關注。近日新聞報導指出，他在IG上發布一段名為「2026年新發明」的影片，內容顯示他於北投河堤測試自製「瓦斯噴火槍」，畫面曝光後立刻引起警方與檢調單位注意。



事件進一步擴大後，警方前往孫安佐住處搜索，並查獲疑似改造槍械及彈藥等物品，因此將他拘提到案說明。檢方認為其行為可能涉及違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪以及恐嚇公眾等罪嫌，且考量相關物品具有一定危險性，因此向法院聲請羈押。法院審理後，認定案件仍有調查必要，最終裁定收押禁見。



哪些器具是槍砲彈藥刀械管制條例中的武器？



根據槍砲彈藥刀械管制條，所稱槍砲、彈藥、刀械如下：

一、槍砲：指制式或非制式之火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍、鋼筆槍、瓦斯槍、麻醉槍、獵槍、空氣槍、魚槍及其他可發射金屬或子彈具有殺傷力之各式槍砲。

二、彈藥：指前款各式槍砲所使用之砲彈、子彈及其他具有殺傷力或破壞性之各類炸彈、爆裂物。

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三、刀械：指武士刀、手杖刀、鴛鴦刀、手指虎、鋼（鐵）鞭、扁鑽、匕首（各如附圖例式）及其他經中央主管機關公告查禁，非供正當使用具有殺傷力之刀械。



有些玩具槍看似合法，但若是經改造後，使動能超過每平方公分20焦耳以上，或改造為可發射金屬彈，就很有可能觸法甚至面臨重刑。



還有不少民眾喜歡收集日本武士刀或是精美的匕首，但只要這些刀具開過鋒，有攻擊效果，或是購買的目的是用來傷害他人或是恐嚇，也都很有可能觸法。



孫安佐所製作的火焰槍，填裝煤油後點火，可噴出巨量火焰，射程達十多公尺，根據槍砲彈藥刀械管制條例第7條規定，未經許可製造、販賣或運輸各類槍砲、炸彈及爆裂物，將處無期徒刑或7年以上有期徒刑。



為什麼要管制槍砲彈藥？



之所以要對槍砲彈藥進行嚴格管制，乃是因為槍枝具有高度殺傷力，一旦流入社會，極可能危害公共安全。相較於一般犯罪工具，槍枝可以在短時間內造成重大傷亡，也容易被用於暴力討債、幫派械鬥、毒品交易、擄人勒贖等重大犯罪，因此世界多數國家都會透過法律限制槍砲的製造、持有與使用。



另外，槍砲彈藥刀械管制條例主要規範的內容，包括槍砲、彈藥與部分刀械的製造、販賣、運輸、寄藏、持有與改造等行為。例如一般民眾若未經許可持有手槍、步槍、子彈，甚至改造玩具槍、空氣槍，使其具有殺傷力，都可能構成犯罪。法律也針對黑槍、改造槍械及幫派持槍設下重刑，希望從源頭阻止非法武器流入社會。此外，對於合法用途，例如警察執勤、軍事需求、原住民自製獵槍或體育射擊等，也有特別許可制度與管理規範。



台灣街頭常撿到槍？



槍枝氾濫、開槍射殺等新聞層出不窮，網友曾笑稱在台灣街頭很常撿到槍。根據監察院調查，國內改造槍枝及子彈氾濫，以進口「低動能」改造為大宗，110年及111年進口達4萬9,079枝、17萬6,107枝。而子彈部分以「彈殼」或「空包彈」進口均未管制，更易於改造成具殺傷力之子彈。



事實上，台灣與部分槍枝取得容易的國家相比，並不算槍枝氾濫的社會。由於法律管制嚴格，一般人難以合法取得槍枝，因此隨機槍擊案件與大規模槍擊事件相對少見，槍枝犯罪率也低於許多國家。



不過，近年仍可看到幫派、地下兵工廠與改造槍械案件時有所聞，尤其利用空氣槍、模型槍改造成具有殺傷力的非法槍枝問題，成為執法機關的重要查緝對象，即便台灣並未到槍枝氾濫的程度，仍必須加以管理。



孫安佐自製的火焰槍在社群媒體瘋傳，除了他本人遭到羈押外，孫安佐的粉絲大多都是涉世未深的國、高中生，若引起模仿或是持有，都很有可能對社會造成莫大的傷害。

本文經授權轉載自法操》【司想評論】星二代製火槍遭羈押，為什麼要管制槍砲彈藥？

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