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自由開講》有網無賊的法治盲區：從慈湖非法捕撈看國家公園生態治理的科技轉型

2026/06/05 18:00

◎ 陳琪

金門國家公園管理處近日在重要濕地慈湖取締非法網具，再次清出多件無主蜈蚣魚籠。統計顯示，這片生態寶地二十年來已累積清除高達三三七七件非法網具，卻因查無現行犯，導致裁罰件數竟然是零。面對裝設監控設備彌補人力的訴求，官方卻以成本、是否有效等理由表示仍在評估。這反映出台灣在濕地治理上面對的最大危機，根本就是主管機關消極、落後的守株待兔式執法思維，放任違法者利用法治盲區將公共資源當作零成本的私人捕撈場，無形中瓦解了法律的威信。

自由開講》有網無賊的法治盲區：從慈湖非法捕撈看國家公園生態治理的科技轉型金管處僱請人員從慈湖濕地撈出多件「蜈蚣魚籠」。（資料照）

這場持續二十年的有網無賊荒謬劇，凸顯出現行生態法規形同具文的結構性問題。國家公園法與濕地保育法明確禁止未經許可捕撈，目的是為了保護慈湖這類吸引黑面鷺等保育動物棲息的生態命脈。然而法律的生命在於執行，當高達三千多件的違法事實找不到任何人承擔責任時，處罰機制就完全失去了嚇阻效果。違法捕撈者早已摸清巡邏模式，利用黑夜架設網具，就算被清理掉也不過是損失低廉的工具成本，隔天就能捲土重來，這種近乎零風險的違法生態，跨越了生態守護者該有的職責底線。

從慈湖的治理困境回頭檢視台灣整體環境法治，單靠過去那套人力巡查的舊思維，已無法應對現代的違法行為官方將不裝設監視器歸咎於成本，在數位科技與AI影像辨識如此成熟的今天，完全是站不住腳的行政藉口。國家公園實施的是最高規格的法律管制，如果政府寧可每年編列預算雇用人力，在後端扮演清道夫撈網具，卻不願意在前端投資科技設備實質防堵，無疑是行政資源的錯置與浪費。這種重後端清理、輕前端嚇阻的作法，正是環境治理體制上的最大盲區。

這種重後端清理、輕前端嚇阻的作法，正是環境治理體制上的最大盲區；金管處副處長蔡立安表示，架設監視器需考慮設置、維護成本，尚待評估。（資料照）。這種重後端清理、輕前端嚇阻的作法，正是環境治理體制上的最大盲區；金管處副處長蔡立安表示，架設監視器需考慮設置、維護成本，尚待評估。（資料照）。要徹底打破這場法治鬧劇，政府應推動國家公園法與濕地保育法的修正，明確增列科技執法的法律依據，賦予無人機巡邏、紅外線監控等設備影像具備行政處分證據效力。同時，應設立專款基金將違法罰金專款專用，直接用於設備維護。在此授權下，金管處應立刻與保七總隊或資訊企業合作，在非法捕撈熱點布建結合AI的人形辨識與動態感測監視系統。當系統偵測到異常人員接近水域時，便即時通報落實精準執法，建立起凡走過必留下痕跡的威嚇網。

除了技術防線，治本之道更需要從源頭與社會共創雙管齊下。針對蜈蚣魚籠等非法網具，政府應透過地方自治條例要求周邊特定區域實施購買實名登記，拉高違法者的工具取得門檻。同時，金管處應積極輔導周邊社區居民與環保志工，成立法制化的巡守隊並結合舉報App，讓在地人口成為不間斷的眼線。保護濕地生態不能只靠口號，政府必須勇敢拆除因循苟且的行政作風，讓科技與全民參與成為捍衛環境正義的利刃，這才是執政者最該展現的政治擔當與治理智慧。

（作者為台北市民）

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