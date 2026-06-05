自由開講》有網無賊的法治盲區：從慈湖非法捕撈看國家公園生態治理的科技轉型

◎ 陳琪

金門國家公園管理處近日在重要濕地慈湖取締非法網具，再次清出多件無主蜈蚣魚籠。統計顯示，這片生態寶地二十年來已累積清除高達三三七七件非法網具，卻因查無現行犯，導致裁罰件數竟然是零。面對裝設監控設備彌補人力的訴求，官方卻以成本、是否有效等理由表示仍在評估。這反映出台灣在濕地治理上面對的最大危機，根本就是主管機關消極、落後的守株待兔式執法思維，放任違法者利用法治盲區將公共資源當作零成本的私人捕撈場，無形中瓦解了法律的威信。

金管處僱請人員從慈湖濕地撈出多件「蜈蚣魚籠」。（資料照）



這場持續二十年的有網無賊荒謬劇，凸顯出現行生態法規形同具文的結構性問題。國家公園法與濕地保育法明確禁止未經許可捕撈，目的是為了保護慈湖這類吸引黑面鷺等保育動物棲息的生態命脈。然而法律的生命在於執行，當高達三千多件的違法事實找不到任何人承擔責任時，處罰機制就完全失去了嚇阻效果。違法捕撈者早已摸清巡邏模式，利用黑夜架設網具，就算被清理掉也不過是損失低廉的工具成本，隔天就能捲土重來，這種近乎零風險的違法生態，跨越了生態守護者該有的職責底線。

從慈湖的治理困境回頭檢視台灣整體環境法治，單靠過去那套人力巡查的舊思維，已無法應對現代的違法行為。官方將不裝設監視器歸咎於成本，在數位科技與AI影像辨識如此成熟的今天，完全是站不住腳的行政藉口。國家公園實施的是最高規格的法律管制，如果政府寧可每年編列預算雇用人力，在後端扮演清道夫撈網具，卻不願意在前端投資科技設備實質防堵，無疑是行政資源的錯置與浪費。這種重後端清理、輕前端嚇阻的作法，正是環境治理體制上的最大盲區。

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這種重後端清理、輕前端嚇阻的作法，正是環境治理體制上的最大盲區；金管處副處長蔡立安表示，架設監視器需考慮設置、維護成本，尚待評估。（資料照）。要徹底打破這場法治鬧劇，政府應推動國家公園法與濕地保育法的修正，明確增列科技執法的法律依據，賦予無人機巡邏、紅外線監控等設備影像具備行政處分證據效力。同時，應設立專款基金將違法罰金專款專用，直接用於設備維護。在此授權下，金管處應立刻與保七總隊或資訊企業合作，在非法捕撈熱點布建結合AI的人形辨識與動態感測監視系統。當系統偵測到異常人員接近水域時，便即時通報落實精準執法，建立起凡走過必留下痕跡的威嚇網。

除了技術防線，治本之道更需要從源頭與社會共創雙管齊下。針對蜈蚣魚籠等非法網具，政府應透過地方自治條例要求周邊特定區域實施購買實名登記，拉高違法者的工具取得門檻。同時，金管處應積極輔導周邊社區居民與環保志工，成立法制化的巡守隊並結合舉報App，讓在地人口成為不間斷的眼線。保護濕地生態不能只靠口號，政府必須勇敢拆除因循苟且的行政作風，讓科技與全民參與成為捍衛環境正義的利刃，這才是執政者最該展現的政治擔當與治理智慧。

（作者為台北市民）

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