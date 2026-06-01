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自由開講》當政治開始走向武裝化：台灣不能忽視的安全警訊

2026/06/01 11:30

蕭錫惠

短短不到一個月，美國白宮與川普（Donald Trump）相關維安範圍內，已接連發生多起武裝事件。從2026年5月24日白宮周邊槍擊、范斯（JD Vance）車隊遭武裝接近，到川普公開活動附近出現持槍人士，再加上2024年大選期間川普兩度遭遇暗殺未遂，都顯示美國政治暴力正在快速升高。

美國特勤局位於白宮外的崗哨5月23日傍晚遭受一名男子開槍射擊，後續特勤局人員與其展開交火，男子中槍後送醫不治。（歐新社檔案照）美國特勤局位於白宮外的崗哨5月23日傍晚遭受一名男子開槍射擊，後續特勤局人員與其展開交火，男子中槍後送醫不治。（歐新社檔案照）真正可怕的，往往不是某一次槍擊。而是整個社會開始逐漸習慣它。

近年美國政治對立，早已超越單純政黨競爭，而演變成媒體對立、文化戰爭、資訊戰與社會極化的複合危機。社群媒體演算法又進一步放大仇恨與情緒，使政治人物逐漸被神化或妖魔化，支持者也開始把對手視為敵人，而非立場不同的公民。

這種現象，其實也開始對全球民主國家造成壓力。2022年日本前首相安倍晉三遇刺後，日本全面檢討政治人物維安制度；美國特勤局近年也重新強化大型活動警戒、情報整合與極端化預警能力；而長期處於高風險環境的以色列，更早已將政治維安提升到情報戰層級。因為真正高風險時代的安全問題，往往在槍聲出現之前，就已經開始。而台灣，更不能低估這種危機。

台灣並非一般民主國家，而是長期處於中共統戰、認知作戰與灰色地帶衝突第一線；示意圖。（資料照）台灣並非一般民主國家，而是長期處於中共統戰、認知作戰與灰色地帶衝突第一線；示意圖。（資料照）台灣並非一般民主國家，而是長期處於中共統戰、認知作戰與灰色地帶衝突第一線。近年中共透過地下資金、黑道系統、宮廟交流、婚姻移民、社群媒體與親中協力網絡，逐漸滲透台灣社會。如今立法院朝野勢力呈現高度拉鋸，政治對立持續升高，而部分政治人物對北京態度過度軟弱，也讓社會對國安問題更加憂心。因此，台灣總統與重要行政首長的安全，早已不只是一般維安問題。而是民主防衛問題。

但民主防衛，並不代表壓縮自由。真正成熟的民主制度，不是放棄自由換取安全，而是避免自由被極端主義、政治暴力與境外滲透逐漸摧毀。更重要的是，民主社會若長期被演算法、仇恨動員與情緒政治操控，人民彼此之間的信任，也會逐漸崩解。

當社會開始失去理性討論空間；當政治只剩敵我對立；當流量開始凌駕真相；極端化便可能慢慢滲入整個公共空間。而這，往往才是民主最深層的危機。當民主國家開始低估政治暴力與滲透風險時，真正逼近的，往往不是單一事件。而是整個制度逐漸失去自我防衛能力。

（作者為自由撰稿人

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