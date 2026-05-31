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自由開講》暫緩軍售警訊 台灣要靠自己

2026/05/31 20:00

◎ 陳清雲

美國近日傳出暫緩一四○億美元對台軍售，引發台灣社會高度關注。從川普對軍售「可能批准、也可能不批准」的說法，到美方官員坦言必須優先補足中東戰事所需彈藥，都再次凸顯一個現實：國際政治從來不是感情世界，而是利益與實力的競逐。

台灣夾在中美之間，不可能置身事外。兩岸問題早已不只是兩岸問題，更是美中戰略競爭的重要核心。對美國而言，台灣是印太布局的重要一環；對中國而言，台灣涉及其核心政治利益；但對台灣人民而言，最重要的，其實很簡單，就是和平、安全與民主生活。

美國暫緩一四○億美元對台軍售，引發台灣社會高度關注。圖為軍購項目中的愛國者三型增程型飛彈。（資料照，美軍DVIDS網站）美國暫緩一四○億美元對台軍售，引發台灣社會高度關注。圖為軍購項目中的愛國者三型增程型飛彈。（資料照，美軍DVIDS網站）因此，面對國際局勢，台灣不能只有情緒，更不能把安全完全寄託在他國身上。

我們必須清楚堅持：中華民國主權獨立、兩岸治權互不隸屬，這是客觀存在的事實。台灣不是任何國家的附庸，更不是大國交易下可以被犧牲的棋子。唯有台灣自己夠堅定、夠團結、夠有實力，國際才會真正重視台灣。

這次軍售風波，其實也再次提醒台灣：美國會不會軍售、何時軍售、是否延後，背後考量的不只是台灣，還包括中東戰局、美中關係、美國自身軍備庫存與全球戰略部署。今天可能是台灣，明天也可能是日本、南韓或北約盟友。這就是國際現實。

因此，台灣真正要做的，不是陷入內耗與惡鬥，而是務實強化國防、提升國家韌性與自我防衛能力。

軍購的目的，不是挑釁，更不是求戰，而是避免戰爭。備戰，正是為了避戰。當台灣具備足夠嚇阻能力，任何一方想以武力改變現狀，都必須付出極高代價，這才是真正的和平保障。

更重要的是，民主與自由從來不是憑空而來，也不會永遠從天而降。沒有實力，就很難守住民主；沒有團結，也很難守住自由。和平不是軟弱，而是建立在實力與團結之上的智慧。

然而，安全不只有飛彈與軍艦。人民安居樂業、經濟穩定、社會團結，同樣是國家安全的重要基礎。如果內部長期撕裂對立，民心浮動，再多武器也難以真正守住台灣。

因此，政府除了強化國防，也必須改善民生、穩定經濟、降低社會焦慮，讓人民對未來有希望。因為人民幸福無憂，才是國家治理最終目的。

軍購目的不是挑釁，更不是求戰，而是避免戰爭，立法院國防、財政聯席會，首批對美軍購特別預算88.1億，立院5月27日初審小刪200萬過關。（資料照）軍購目的不是挑釁，更不是求戰，而是避免戰爭，立法院國防、財政聯席會，首批對美軍購特別預算88.1億，立院5月27日初審小刪200萬過關。（資料照）面對變動的國際局勢，朝野更應放下惡鬥，共同守住國家安全、民主制度與人民生活。因為台灣人民真正期待的，不是對立與仇恨，而是一個安全、和平、自由，能安心生活的台灣。

（作者為立法院法制局前局長）

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