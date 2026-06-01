南南論壇》2026年川習會對東協國家的影響

如果要觀察2018年中美貿易戰開始以來，東協國家在中美兩大國之間的關係變動。大約可以將將東協國家區分為三群組：第一組是較親近美國的新加坡、泰國、菲律賓，第二組是經濟、地緣政治上非常接近且依賴中國的柬埔寨、寮國、緬甸，第三組是試圖保持中立的印尼、越南、馬來西亞、汶萊。另一個有趣的觀察指標是，東南亞國家與中國領導人的互訪與企圖表達親近、合作的善意。

◎ 林若雩

甫於北京結束的今（2026）年5月川習會，不少分析家認為中美元首此次會面確定了美中兩大強權從極端對抗轉向「建設性穩定」的戰略基調。如此的發展對東協（ASEAN）國家產生了深遠影響，主要呈現在供應鏈布局的不確定性增加、區域安全選邊壓力的可能變化，以及中國對東協經貿主導權的進一步強化。

2026年川習會後，如何在中美兩大國之間尋求其最大的利益，東協國家面臨考驗。（法新社檔案照）一個有趣且值得觀察的現象是，與中國鄰近的東南亞國家位處中國跟美國之間，2026年川習會之後究竟扮演何種角色？東協國家如何在中美兩大國之間尋求其最大的利益？

根據新加坡「尤索夫伊薩東南亞研究院」（ISEAS）公布的《2026年東南亞態勢報告》指出：一旦東南亞國家「被迫選邊站」時，選擇中國首度領先美國。此為東南亞國家在中美「二選一」問題上，傾向中國的受訪者比例繼2024年之後、再次超過美國，2026年升至52%。

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2025年「川普2.0」後美國關稅的大棒與中國經濟的輻射力兩者，使得東南亞各國領導人於東南亞地區對美國政策的搖擺不定感到擔憂，也對川普執政下美國對本區域長期承諾的可靠性存疑。更令東南亞國家矚目的是，中國提供的貿易穩定性和確定性，在變亂交織的世界中更顯重要與可貴。東南亞各國對與中國關係改善的預期日益增強。東南亞各國大多數受訪者（55.6%）認為，本國將改善或顯著改善對中國關係；超過三成（31.1%）受訪者預計對中國關係將保持不變。總體而言，東南亞各國對與北京的關係前景持樂觀態度。

如果要觀察2018年中美貿易戰開始以來，東協國家在中美兩大國之間的關係變動。大約可以將將東協國家區分為三群組：

第一組是較親近美國的新加坡、泰國、菲律賓，第二組是經濟、地緣政治上非常接近且依賴中國的柬埔寨、寮國、緬甸，第三組是試圖保持中立的印尼、越南、馬來西亞、汶萊。另一個有趣的觀察指標是，東南亞國家與中國領導人的互訪與企圖表達親近、合作的善意。

2026年新加坡總理黃循財對中國進行四天訪問，並出席海南博鰲亞洲論壇年會，這是他九個月內第二次訪問中國。2026年4月14日起，越共中央總書記、國家主席蘇林對中國進行國事訪問。中國睦鄰友好的周邊外交政策，正在靜默無聲地提升對東南亞國家官方與民間的吸引力。

2025年越南與美國之間的關稅協商，手腕非常柔軟靈活、成果也相當豐碩明顯，簡直是一個「不可思議的存在」！

2026年4月14日起，越共中央總書記、國家主席蘇林（右）對中國進行國事訪問。（路透檔案照） 過去五年，越南憑藉「中國+1」優勢成為電子、成衣、自行車等產業的轉移首選；2025年越南則做出史上最大讓步：全面免除對美關稅，涵蓋汽車、農產品、機械設備等。該協議不僅終結原本越南對於美祭出「46%對等關稅」的恐慌，也正式替 2025年之後的全球供應鏈版圖下了新註腳。此一紙20%的統一關稅與更嚴格的40% 轉運條款，瞬間改變了成本方程式。

2025年7月2日，美國與越南在華府共同宣布達成「美越關稅協議」。美國與越南達成的貿易協議，越南原產商品輸美適用20% 關稅，若被認定為原產於第三國的轉運商品 （實為中國「洗產地」，則適用40% 關稅，作為回報，越南對美國商品實施0%零關稅的完全市場開放。

越南作為東協國家與中美兩國互動的有趣觀察對象，也是一個極有意義的東協案例，2026年3月15日至17日中國外交部長王毅、公安部長王小洪、國防部長董軍率團訪問越南，出席中越「3+3」戰略對話機制首次部長級會議。中國舉辦「3+3」 戰略對話機制第二次部長級會議，同時充分發揮機制高官的日常聯絡作用，深化外交、國防、公安交流。外交運作日益成熟，過往十年間越南在中、美間奉行「竹子外交」，採取「經濟深耕中國、戰略靠近美國」的務實平衡策略。越南是中美貿易戰下的供應鏈重鎮，透過巧妙周旋於兩強之間，獲取最大經濟與安全利益，避免選邊站。如果說越南在中美之間斡旋做到左右逢源、也是很不容易的操作，並且越南與美國、中國也都建立了「全面戰略夥伴關係」。

2025年越南與美國之間的關稅協商，手腕非常柔軟靈活、成果也相當豐碩。（法新社檔案照） 面對日益詭譎多變的國際局勢 ，如川普總統前一任的美國拜登政府拉攏越南的示好，今日面對川普政府的關稅大棒，越南既沒有得罪美國，同時也沒有讓中國失望。美國川普總統去2025年10月訪問東南亞，「川普1.0」 時期的川普總統經常缺席美國-東協高峰會，請白宮國家安全顧問歐布萊恩（Obrian）代理參加；「川普2.0」第二個任期，川普總統不僅親自出席「美國東協高峰會」，2025年還親自訪問了好幾個東南亞國家。顯然東南亞國家的重要性，在川普心中已經逐漸加深、不同以往。

以地緣政治的觀點而言，部分東協國家可能認為整體情勢朝向集團的戰略空間擴大，不須「選邊站」。

然而，泰國政經期刊《The Standard》分析，川普與習近平在北京的會面，不僅是外交與貿易談判，更被視為向區域國家釋放許多重要的訊號。泰國正被推向地緣政治舞台中央。尤其在全球化模式轉型與大國競逐升溫的背景下，泰國若想在新世界秩序中維持戰略地位，關鍵已不再只是維持中立，而是必須在整條價值鏈上證明自身的可信度與制度透明度。

美國總統川普（右）去年出席東協峰會，見證泰國和柬埔寨簽署和平協議。（美聯社檔案照） 整體而言，2026年川習會帶來的短暫冷靜期讓東協獲得了喘息空間，使區域國家得以專注於自身的經濟發展與東協內部整合，同時利用雙邊關係在中美兩大強權間維持微妙的平衡。其他東協國家對越南、新加坡、泰國在中美間的靈活斡旋看在眼裡，也會有自己本身的戰略利益計算，因此說要東協國家馬上選邊「站中國或者站美國」並非很單純簡易的情境，且實質上東協成員國想做到「左右逢源」也不容易。

一言以蔽之，至少於短暫的一、二年，東協國家與中美之間的關係、相互間合作模式操作，未來情勢將更加深複雜性及不可預測性。

（作者為台灣東南亞與南亞（南南）協會理事長、淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授、國立清華大學、國立陽明交通大學兼任教授）

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