自由開講》安安 球不是這樣踢的！

◎ 顏允聖

台北市一間密室逃脫店發生女員工扮演吊死鬼時窒息身亡的不幸事件，台北市政府將責任推給中央；圖為遊戲宣傳海報。（資料照）台北市近來市政缺失頻傳，讓這座首善之都的市民越來越不安心。從公共安全到城市治理，市府團隊的螺絲明顯鬆動。最近引發全國關注的密室逃脫場所意外，再次暴露出市府稽查的怠惰，甚至導致年輕寶貴生命的逝去。面對各方指責，市府未見深刻檢討監督管理是否確實，反而急著指責中央未明定統一標準。



這不禁讓人想起周星馳經典電影《少林足球》中的名言：「球不是這樣踢的！」



令人匪夷所思的是，市民看到的是蔣萬安市長頻頻全台走透透，忙著下鄉為黨內參選人站台輔選，熱衷於扮演政治「母雞」。這種無視台北市政疏失的行徑，不禁讓人強烈質疑：市長的心究竟還在不在台北？回顧過去，從大直民宅塌陷、食安風暴到各類工安意外，每次重大事件發生，市府局處不是反應慢半拍，就是將責任推給中央。市民只看到一個光鮮亮麗、到處輔選的明星市長，卻感受不到一個腳踏實地、在乎庶民安危的市府團隊。



市政，不是這樣辦的！



市長忙於外縣市的政治布局，而旗下的局處首長在面對密室逃脫等新興公共安全議題時，消極被動、推諉塞責，非要等到鬧出人命，才急忙出來噴政治口水。（資料照）足球場上如果球員不好好防守，一心只想著到別人的半場搶鋒頭，防線自然會全面崩潰。現在的蔣市府團隊，恰恰就像這支失去防守核心、各行其是的球隊。市長忙於外縣市的政治布局，而旗下的局處首長在面對密室逃脫等新興公共安全議題時，消極被動、推諉塞責，非要等到鬧出人命，才急忙出來噴政治口水。



螺絲若持續鬆動下去，台北市的未來恐將陷入退步的深淵。市民繳納全台最高額的稅，期待的是一個能捲起袖子解決問題的團隊。請蔣市長收起全台輔選的腳步，回歸首長本職，好好拿起扳手，把台北市府的螺絲一根根鎖緊吧！

（作者為政治工作者）

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