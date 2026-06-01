自由開講》「台獨」兩字的文字遊戲

◎ 守護自由的老鷹

感謝明居正教授的點化，原來台獨只是中國玩的文字遊戲，他設了一個局，綁住了國民黨人跟台灣人的思維，使某些台灣人，卡在中國人的思維中，走不出來？

中國對台獨的定義，其實應該這樣解釋，只要你不認同中國，獨立在世界上，你就是台獨，那中華民國在台灣已經過了70年以上了，怎麽中國還在搞統戰的小鼻子小眼睛的遊戲，只會擋軍購，卻連一場真正的戰鬥都不敢打，每每用一場場的演習嚇唬怕戰爭的人，結果那一次成真？

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中華民國台灣，自從聯合國2758號決議文後退出聯合國後，後面又經歷美國斷交，跟其他國家斷交的國際孤立期，確實那時侯的中華民國台灣，確實過的非常辛苦，然而當時2758號決議文，只是把中國的身分從中華民國轉移成中華人民共和國，只是聯合國的代表席次，然而（國民黨）自己因為吞不下這口氣，明明可以自己改變名稱，留在聯合國，這樣反而中了中華人民共和國的算計？

聯合國第2758號決議內容，承認中華人民共和國政府是中國在聯合國組織的唯一合法代表。（資料照，聯合國官網、法新社，本報合成）請看分析：

1.當時國民黨繼續堅持中華民國的國號，你就失去在聯合國的代表權！

2.你當年不堅持留在聯合國，反而給了中國共產黨機會，在聯合國拉邦結派，控制聯合國議會！

就好像小三要來搶正宮的位置，偏偏正宮還傻到直接讓位，可以守的席次不守住，反而讓小三軟土深掘，這個小三就是現在的中國！

3. 中華人民共和國，因為取得了聯合國中國的代表權，就直接用一個中國的口號，來綁架全世界跟他友好的國家，比如德國，澳州，越南，等等，叫他們不承認中華民國，讓台灣沒有邦交國？

4. 這就讓中華民國從此在國際上抬不起頭，邦交國一個個的掉？，被那個僞中國搶走？

這個中國前領導人的政治算計，讓中華民國失去國際空間，跟國際尊嚴，於是偏偏（國民黨人）就一直照這條路一直走，結果把自己走到死胡同，失去台灣人的心跟信任，換民進黨上台！

中國後續又用中國人不打中國人，兩岸都是中國人，兩岸一家親的政治話術來綁架藍營選民，然後再用反台獨來分化台灣，把台灣分成統派跟獨派。

也多虧了；以前國民黨的錯誤認知教育沒有及時更正，讓台灣內部有些人有中國人跟台灣人兩個身份的錯誤認知，讓中國用（中國人）這個稱呼，來統戰國民黨，如同現在的國民黨放棄中華民國一樣？

再用飛彈只打台獨的字眼，綁架欺騙統促黨等統派，藉統派的手來打獨派？

於是、造成了台灣內部無法團結，一直在吵統獨之爭？結果還好大部份的台灣人沒有上當，前小英總統跟現任賴清德總統，明明已經執政，為何不宣布台灣獨立？

前小英總統（左）跟現任賴清德總統（右），不宣布台灣獨立，也就不入中國的局。（資料照）因為，他們知道台獨只是中國的認知話術，故意放出來，讓台灣不敢輕易改國名，這反而讓台灣失去國際外交空間，中國反過來利用他的各種資源優勢，大搶台灣的邦交國，這樣台灣人懂了嗎？

台海會有戰爭嗎？不會，這次川習會，已經透出端倪，中國只想利用藍白等代理人繼續走統戰路線，所以那些害怕戰爭的人根本是多慮。

而且，若台灣夠強大，我們的心防夠強，何懼戰爭跟統戰，中國利用各種管道統戰台灣，但統戰有一個死角不能碰觸，就是中國的內地統治不透明跟貪腐，中國表面上的美好跟他內地的城市實際狀況根本不透明，這就給人很多問號？

所以綠營總統就比前國民黨的總統有智慧，故意不宣布獨立，也就不入中國的局，所以你才會看到很多統派，在網路上拼命駡民進黨有本事宣布台灣獨立，要刺激執政黨，實際上中華民國，早早就獨立在世界上，何必再獨立，這樣反而中了中國的圈套？

改國號在法律層面上代表了國家認同的變更，通常被視為邁向實質獨立的行為，但在實務上，許多人主張台灣現狀即是「中華民國」形式的獨立，而不需透過改名來實現。

這樣讓統派無藉口可亂，也讓中國無法源依據來亂台，中華民國台灣就可以在穩定中繼續發展未來。

北京川習會，已經透出端倪，中國只想利用藍白等代理人繼續走統戰路線，所以那些害怕戰爭的人根本是多慮。（法新社檔案照） （作者為保全，業餘作家）

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