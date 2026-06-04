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自由開講》「核能點燈」的修辭陷阱：誰偷換了台灣能源治理的命題？

2026/06/04 19:00

◎ 林仁斌

近日部分媒體再度以「核能點亮台灣燈火」為題，將核能包裝成台灣能源困局的解答，並透過供電焦慮、AI產業擴張與「國際返核潮流」等語彙，暗示台灣若不重啟核電，便將陷入缺電與競爭力衰退。這類論述看似務實，實則暴露出台灣能源辯論反覆出現的幾種修辭偷換。

AI與高科技製造確實推升用電需求，但這並不自動導出「因此必須返核」的結論；示意圖。（圖取自freepik）AI與高科技製造確實推升用電需求，但這並不自動導出「因此必須返核」的結論；示意圖。（圖取自freepik）首先，是把能源需求成長直接推導為核電必要性。AI與高科技製造確實推升用電需求，但這並不自動導出「因此必須返核」的結論。能源治理的核心從來不是單一電源補缺，而是整體系統最佳化，包括需求管理、效率提升、儲能配置、分散式調度與跨能源協同。

如果需求增加就必然等於核電正當化，等同預設只有核能能支撐產業升級。這既忽略全球智慧電網與儲能技術的快速成熟，也掩蓋台灣現階段真正卡住的，往往是輸配瓶頸，而不是發電不足。

其次，是將「基載穩定」神話化。核能支持者慣於強調核電穩定供電，卻刻意忽略一個事實：現代電力系統的核心，早已從「基載」轉向「彈性」。當再生能源比例持續升高，真正重要的是快速調節能力，而不是全天候固定輸出。核電恰恰在這方面相對僵化，調度彈性有限，啟停成本高，不利於高度變動的智慧電網架構。這其實是用上世紀邏輯，回答本世紀問題。

部分國家確有延役或新建計畫，但幾乎都伴隨鉅額補貼、工期延宕與成本暴增；當年導致東芝破產的Vogtle 3號機，最終於 2023年7月正式商轉。（圖片來源Flickr/Nuclear Regulatory Commission CC BY 2.0）部分國家確有延役或新建計畫，但幾乎都伴隨鉅額補貼、工期延宕與成本暴增；當年導致東芝破產的Vogtle 3號機，最終於 2023年7月正式商轉。（圖片來源Flickr/Nuclear Regulatory Commission CC BY 2.0）第三，是將部分國家的核能政策片面包裝為「全球返核」。部分國家確有延役或新建計畫，但幾乎都伴隨鉅額補貼、工期延宕與成本暴增。以美國Vogtle3、4號機為例，歷時十餘年才完工，建設成本大幅超支。若只談「世界在返核」，卻刻意略過這些制度成本，就是選擇性敘事。

第四，也是最根本的，是淡化核廢料與責任分配問題。核廢從來不是技術小節，而是跨世代治理命題。高階核廢料的最終處置，全球至今仍少有成熟商轉案例。乾式貯存只是暫存，不是終局解方。若以「未來技術終將解決」作為政策依據，本質上，就是要求未來世代替今天的政治選擇買單。

更重要的是，若政府決定延役老舊核電廠，誰為設備老化、極端氣候風險與地緣衝突脆弱性背書？事故成本由誰承擔？制度責任由誰負責？返核最該回答的，從來不是能不能發電，而是誰負責。

如果核電更好，就應完整揭示安全升級成本、除役成本、核廢管理成本、保險責任與社會風險。（資料照）如果核電更好，就應完整揭示安全升級成本、除役成本、核廢管理成本、保險責任與社會風險。（資料照）事實上，台灣能源轉型真正需要的，不是「返核或反核」的意識形態對撞，而是誠實的制度比較。如果核電更好，就應完整揭示安全升級成本、除役成本、核廢管理成本、保險責任與社會風險；若做不到，就不能只用「穩定供電」四個字替核能漂白。

能源政策從來不是點亮燈火的修辭競賽，而是一份風險治理的公共契約。當討論只剩「核能能不能點燈」，卻不問「誰為這盞燈的代價負責」，那被點亮的，就不會是台灣的未來，而只是政治修辭的聚光燈。台灣真正需要被點亮的，從來不是核能神話，而是辨識修辭陷阱、誠實討論治理選擇的公共能力。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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