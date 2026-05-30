自由開講》國民黨中央委員心聲 政治應有底線：請停止對家屬與同志的傷害

◎ 施朝仁

身為中國國民黨中央委員，我對近日圍繞馬前總統相關事件所引發的社會紛擾與黨內爭議，感到十分憂心與不捨。長期以來，馬前總統對國家與本黨均有重大貢獻，然而近期接連不斷的政治攻防與外界揣測，不僅對其個人名譽造成衝擊，也對其家人帶來極大壓力。據外界所知，馬前總統的姐姐馬以南與夫人周美青皆已明確表達，希望馬前總統能夠獲得更多健康上的治療與充分休養。

此時此刻，我們更應以理性、厚道與人道精神看待一切，而非持續以情緒化方式擴大傷害。

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馬英九指控王光慈（左）、蕭旭岑（右）破壞財政紀律。（馬英九基金會提供、資料照，本報合成） 對於前國安會秘書長金溥聰近日對蕭旭岑前執行長及王光慈副執行長等人的相關指控，我認為若您確實掌握具體且明確之證據，應循正式司法程序處理，交由法院與司法機關調查認定，以昭公信。唯有依法處理，才能真正釐清真相，還給社會與當事人一個公道。

然而，若尚未有完整事證，即持續透過片段資訊、個人推測或媒體放話方式進行指控，不僅容易造成社會誤解，也將對當事人名譽及本黨形象帶來難以挽回的傷害。當前國民黨正面臨諸多挑戰，社會期待的是團結與改革，而非內耗與撕裂。任何個人的情緒與恩怨，都不應凌駕於黨的整體利益之上。

我們誠懇呼籲金前秘書長，以大局為重、以蒼生為念，停止持續性的對立與傷害，不要再讓馬前總統及其家人承受更多壓力，也不要再讓支持者與黨員感到失望。

政治人物最終留給世人的，不只是權位與聲量，而是品格、胸襟與歷史評價。

盼望各方都能適可而止、懸崖勒馬，以理性與善意化解紛爭，共同守護國民黨的團結與社會安定。如果繼續再有傷害行為，我將結合黨內有志之士建請考紀會開除黨籍，請您自重！

筆者誠懇呼籲前國安會秘書長金溥聰，以大局為重、以蒼生為念，停止持續性的對立與傷害。（資料照） （作者為中國國民黨中央委員）

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