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自由開講》日內瓦會場外 谷歌投影片上的台灣

2026/05/30 08:30

◎ 劉汗曦

自由開講》日內瓦會場外 谷歌投影片上的台灣第79屆世界衛生大會（WHA）18日起在瑞士日內瓦召開。（法新社檔案照）

第七十九屆世界衛生大會（WHA79）上週於日內瓦落幕，台灣連續第十年未獲邀。當部分輿論又一次把WHA當成外交挫敗的紀念日時，我想分享一個不同的場景。

五月二十一日下午，距離會場萬國宮約三公里的Campus Biotech，由日內瓦大學主辦的 Geneva Digital Health Day上，Google　DeepMind影響力總監Catherine Pollard正在進行主題演講。當她介紹DeepMind 與各國衛生體系合作的案例時，投影片左側具體呈現了一個畫面——台灣健保。具體說，是Google與台灣健保署合作，將台灣第二型糖尿病的大數據「打包成幫助患者做日常營養、飲食、運動決策的衛教工具，並協助臨床醫師快速評估病人風險」。在那一刻，台灣不是被遺漏的觀察員，而是被全球頂尖人工智慧機構主動引用的「衛生治理經驗」。會場裡沒有人質問「為什麼是台灣」，也沒有人附加任何政治註腳。

投影片本身無法馬上翻轉台灣的困境，但它證明了台灣醫療治理與科技應用經驗，是國際上願意引用的一流真實資產；外交部與衛福部首度於瑞士日內瓦舉辦「2026第一屆台灣智慧醫療科技健康展覽會」。（馬偕醫院提供）投影片本身無法馬上翻轉台灣的困境，但它證明了台灣醫療治理與科技應用經驗，是國際上願意引用的一流真實資產；外交部與衛福部首度於瑞士日內瓦舉辦「2026第一屆台灣智慧醫療科技健康展覽會」。（馬偕醫院提供）換言之，Pollard那張投影片告訴我們另一件事：台灣其實已經以另一種方式進入全球衛生治理的對話。我們真正的戰場，是在會場外、在週邊會議、在跨國專業社群、在NGOs的多邊網絡；真正的盟友，不只是友邦元首或衛生部長，更是全球衛生學界、AI醫療科技社群、與認為現有架構需要改革的民間社會。

問題是：我們是否願意把它當成長期的政策來投資與經營？是否持續深化與國際學者及非政府組織的合作；圖為世界衛生大會（WHA）總部。（筆者提供）問題是：我們是否願意把它當成長期的政策來投資與經營？是否持續深化與國際學者及非政府組織的合作；圖為世界衛生大會（WHA）總部。（筆者提供）Pollard那張投影片本身無法馬上翻轉台灣的困境，但它證明了台灣醫療治理與科技應用經驗，是國際上願意引用的一流真實資產。問題是：我們是否願意把它當成長期的政策來投資與經營？是否持續深化與國際學者及非政府組織的合作？

（作者為國際衛生法學者、喬治城大學法學博士，現任職於國立政治大學國際創新學院）

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