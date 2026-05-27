美台觀測站》比過去更難控制的伊波拉疫情

不少公共衛生專家指出，今年的伊波拉疫情和以往最大的差別在於美國政府過去一年半對全球公共衛生體系的大幅調整，包括關閉了多年來負責國際援助重任的美國國際開發總署（USAID）、退出WHO，以及大量裁撤美國疾病管制署（CDC）的傳染病專家。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



世界衛生組織（WHO）5月17日時宣布，在剛果民主共和國（DRC）與烏干達（Uganda）所爆發的伊波拉病毒疫情已經構成了「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。根據WHO以及多家媒體報導，截至5月22日，目前預測的疑似感染人數約750人，並且已經造成超過170人死亡。

在剛果民主共和國（DRC）與烏干達（Uganda）所爆發的伊波拉病毒疫情已經構成了「國際關注公共衛生緊急事件」。取自貼文）雖然WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，疫情不太可能成為全球威脅，但專家普遍認為，疫情實際規模可能比目前掌握的更大。



伊波拉並非新病毒，但卻是高致命性的傳染病



伊波拉其實在1976年的時候就被科學家在現在的剛果民主共和國以及南蘇丹發現。這個病毒主要透過感染者的血液與液體傳播，因此照顧病患、接觸遺體，或者接觸沾染病患體液的物品都可能造成感染。目前沒有證據顯示伊波拉會經由空氣或飛沫大規模傳播。



感染後的症狀包括發燒、疲勞、腹瀉、嘔吐與出血，致死率平均約50%，但是過去不同的伊波拉疫情曾經有高達90%的致死率。目前預防跟治療伊波拉感染的方式都只有針對「伊波拉病毒」（Ebola Virus, EBOV），但是針對「蘇丹病毒」（Sudan Virus, SUDV）以及造成這次疫情又很少見的「本迪布焦病毒」（Bundibugyo Virus, BDBV），目前都沒有核准的疫苗以及特效藥。



世衛秘書長譚德塞表示，疫情不太可能成為全球威脅，但專家普遍認為，疫情實際規模可能比目前掌握的更大。（法新社檔案照）伊波拉過去曾多次在非洲爆發，其中最嚴重的發生於2014-2016年的西非，造成超過28,000人感染、11,000多人死亡，並蔓延至多個國家。後來剛果民主共和國與烏干達雖陸續出現多起疫情，但多數都有透過各國與國際組織在早期即投入大量疾病監測、接觸者追蹤、實驗室檢測、檢體運送、安全喪葬程序與疫苗接種等工作，而成功受到控制。WHO表示，許多死亡案例可能與不安全的喪葬行為有關，例如在沒有防護措施下清洗、接觸與包裹遺體。

為什麼這次的伊波拉疫情特別難控制？



首先，這次疫情的病毒株是較少見的「本迪布焦病毒株」（Bundibugyo strain），不僅目前沒有已核准的疫苗或治療方式，也因為目前快篩試劑主要是針對最常見的「薩伊病毒株」（Zaire strain）設計，導致初期檢測結果一度持續呈現陰性。除此之外，Bundibugyo病毒株的早期症狀與當地常見的瘧疾與傷寒相似，也增加了第一時間辨識疫情的困難度。



除了病毒本身之外，疫情爆發的地點也讓疫情控制更加困難。這次在剛果的疫情核心區域Ituri省，長年受到武裝衝突與社會動盪影響，大量人口因戰亂流離失所，許多地區也由不同民兵勢力控制。專家指出，這不僅提高病患取得醫療與檢測資源的難度，也使公共衛生人員更難監測與控制病毒傳播。



當地脆弱的醫療與檢測系統，也讓疫情更容易在早期被忽略。疫情核心區域位於醫療資源不足、交通進出頻繁的礦區，部分地區在雨季幾乎難以進入，檢體往往需要長距離送往首都金夏沙（Kinshasa）才能完成較精確的檢測。WHO官員指出，從首例症狀出現到疫情被正式確認之間，存在長達四週的「疫情偵測落差」。而地方通報延誤、檢測能力不足，以及部分社區對政府與醫療體系缺乏信任，也都可能導致疫情未能及早被發現。



此外，Ituri省長期存在大量跨境與人口移動。由於當地鄰接著烏干達以及南蘇丹，加上礦區吸引大量移工，人們頻繁跨越邊境。專家指出，頻繁的人口移動，也讓病毒更容易在不同地區之間擴散，這也使公共衛生人員更難掌握感染者的接觸與移動情況。



美國與國際援助體系的資源削減，恐削弱疫情控制能力



民主剛果的醫護人員正在運送一名伊波拉病毒感染者的遺體。（歐新社檔案照） 不少公共衛生專家指出，今年的伊波拉疫情和以往最大的差別在於美國政府過去一年半對全球公共衛生體系的大幅調整，包括關閉了多年來負責國際援助重任的美國國際開發總署（USAID）、退出WHO，以及大量裁撤美國疾病管制署（CDC）的傳染病專家。



美國許多公衛學者表示，這些資源的削減，還有美國至今相當有限的參與，大幅削弱了疾病監測系統、人力、檢體與治療用品運送、實驗室檢測，以及跨國迅速合作控制疫情的能力。這也與美國過去長期在全球疫情應變中扮演主導角色有關。

其中，美國CDC負責新興疾病以及協助非洲各國應對疫情的全球衛生單位共裁減了上千名員工，包括剛果與烏干達等疫情高風險地區的CDC辦公室，目前仍存在多個關鍵職位空缺。此外，美國政府也已無限期暫停資助全球少數能進行伊波拉研究的機構與相關工作。許多專家擔憂，這些變化將進一步削弱全球對高風險傳染病的監測、研究與應變能力。



美國去年關閉多年來負責國際援助重任的美國國際開發總署（USAID）。圖為USAID華府辦公室。（路透檔案照） 另一方面，關閉USAID與國際援助縮減，也已開始對第一線醫療體系造成實際影響。專家指出，援助減少已影響當地醫療機構運作，甚至迫使部分診所關閉。在剛果Ituri省等原本就長期受到武裝衝突影響的地區，醫療與公共服務不足的問題也因此更加惡化。國際救援組織International Rescue Committee（IRC）在Ituri省的工作範圍，就在 2025年3月後從五個區域縮減至兩個。



過去的伊波拉疫情中，美國除了提供資金外，USAID也長期負責許多第一線的工作，包括疾病監測、邊境檢測、檢體運送、疫苗與個人防護設備（personal protective equipment,PPE）的配送等。一些專家指出，這次疫情初期曾出現檢體在運送到剛果首都時因保存溫度不當而延誤檢測的情況，而這在過去也都是USAID負責的工作。



雖然WHO 秘書長譚德塞表示，這次疫情本身就非常複雜，很難將疫情完全歸因於資金的削減。美國國務院發言人否認了美國公衛專家的指責，而國務卿魯比歐則是認為WHO太晚發現疫情。其實WHO有即時依據「國際衛生條例」（International Health Regulations）通報疫情，而美國在今年一月退出WHO以後，美國官員也不再像過去一樣，定期與WHO與相關組織進行協調。即便美國國務院在5月18日承諾提供1300萬美元協助控制疫情，這樣的金額只是過去2014-2016年美國投入資源的一小部分。



為了回應美國去年九月提出的「美國優先全球衛生戰略」（America First Global Health Strategy），非洲公衛組織Amref Health Africa負責人Githinji Gitahi則是強調，「降低疾病傳播，其實符合美國人民自身利益。」他也指出，即使在過去我們投入最優秀的人才來控制疫情的時候，疾病都可能傳入美國了，何況是現在資源短缺，第一線可投入的人力與資源已明顯不如過去。



美國的空缺，誰來填補？



美國國務院發言人否認了美國公衛專家的指責，而國務卿魯比歐則是認為WHO太晚發現疫情。（法新社檔案照）雖然美國政府有宣佈會繼續協助伊波拉疫情的控制，稍微擴大他們的參與，許多公衛專家還是認為過去USAID所建立的疫情監測跟協調系統已經被削弱，尤其是過去針對醫療人員的訓練、接觸者追蹤、安全喪葬程序、檢體運送跟檢測、疫苗與個人防護設備的採購與運送。歐盟以及南非也在投入伊波拉監測與治療的資金，以及調度個人防護裝備到疫情地區。



WHO目前也在進行醫療與防疫物資的調動，雖然他們也還不確定整個疫情的規模。WHO長期受到各界批評，包括疫情反應速度、政治因素與治理問題。但在大型疫情中，WHO仍是少數能協調跨國疾病檢測、資訊共享、實驗室網絡與疫情應變的國際平台之一。



在COVID-19疫情中對於疫苗資源協調發揮相當作用的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）和流行病防範創新聯盟（CEPI）目前也在推動抗Bundibugyo病毒的疫苗研究，同時在評估現在的伊波拉疫苗是否能提供部分的交叉保護力。歐盟已宣布未來兩年將提供約7,370 萬歐元支持CEPI，而新加坡也承諾提供 1,200萬美元給CEPI。



負責領導美國傳染病威脅研究的主要官員，已被禁止與世界衛生組織直接對話，實際上將部分官員排除在全球病毒疫情的討論之外。（法新社檔案照）原先不少人認為，中國可能會逐漸填補美國留下的全球公共衛生資金缺口，但目前還沒有看到太多具體投入的消息。中國目前仍以外交表態、關注疫情發展，以及提醒當地中國公民加強防疫為主。在目前公開資訊中，也尚未看到中國像過去美國USAID 一樣，大規模投入疾病監測、防疫物資與運輸協調，或第一線疫情應變等工作。



Taiwan Can Help，還可以代表什麼？



這次伊波拉疫情，其實不只是非洲的公共衛生事件，也反映全球公共衛生合作正在發生變化。從疾病監測、檢測、疫苗研發，到跨國疫情協調，許多疫情應變本來就高度依賴各國長期建立的合作與援助系統。

而當主要國家開始縮減國際援助與公共衛生投入時，影響的也不只是單一國家的醫療能力，而是整個全球疫情應變網絡的運作。COVID-19疫情過後，各國原本都在強調要建立更完善的全球公共衛生與疫情應變體系，但這次伊波拉疫情也再次提醒，當傳染病跨越國界時，很少有國家能真正置身事外。



目前美國政府已開始加強針對來自剛果、烏干達與南蘇丹旅客的公共衛生監測與邊境檢測。隨著全球航空與人口流動持續增加，即使疫情發生在遙遠地區，也可能透過旅遊、商務與跨境移動，對其他國家的公共衛生系統帶來壓力。



在COVID-19疫情中對於疫苗資源協調發揮相當作用的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）和流行病防範創新聯盟（CEPI）目前也在推動抗Bundibugyo病毒的疫苗研究。（美聯社檔案照）對長期強調「Taiwan Can Help」的台灣而言，這或許也是重新思考國際醫療與公共衛生合作方向的機會。在全球公共衛生資源逐漸縮減、美國援助留下資金缺口的情況下，台灣具備資源的政府、醫療機構與民間單位，也可以思考如何針對疫情控制中的實際需求，提供更具彈性的資金，支持長期在當地投入的醫療與人道組織。尤其在疫情快速變化的情況下，如何將有限資源投入真正最缺乏的環節，並提供能回應第一線需求的協助，往往比單純提供物資更加重要。



疫情影響的也不只是單一國家的醫療能力，圖為剛果民主共和國醫院人員準備隔離設施。（法新社檔案照）以上內容為綜合整理與翻譯The Atlantic, The New York Times, The Economist, WHO報導與新聞所寫出。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書





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