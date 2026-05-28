自由開講》楊双子台中之光 盧秀燕顏面無光？！

◎ 陳昶日

繼前年底拿下美國國家圖書獎翻譯大獎後，楊双子《臺灣漫遊錄》再榮獲英國國際布克獎。向來最愛蹭台灣之光搏取聲量的台中市長盧秀燕，接受市議員質詢時，終於對台中烏日出身楊双子空前歷史紀錄表示引以為榮，說出「台中之光」四字，這是遲到一年多的祝賀！

盧秀燕遲到一年多的祝賀

《臺灣漫遊錄》作者楊双子。（法新社檔案照）



楊双子生於台中、長於台中、書寫台中，她奪下第四屆台中文學獎散文類首獎《我家住在張日興隔壁》，就是以「我家在成功嶺山腳下」作為開頭；曾經出版《開動了！老台中》，爬梳台中舊城區街頭美食。《臺灣漫遊錄》十二篇章以美食串連，從一開始台中限定麻薏湯到最後發源台中蜜豆冰，充滿著濃厚台中在地氣息。

台中是楊双子走向國際舞臺發光發熱的出發原點，《臺灣漫遊錄》可以說是是千金難買城市行銷最佳題材。沾光之餘，盧市府擁抱都來不及了，出乎意料始終冷淡處理，官樣文章單單交由文化局代表出面，明顯是政治審查後自我閹割，對不同政治光譜藝文創作者保持距離，盧秀燕置身事外躲得遠遠的。

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美國國家圖書獎翻譯文學大獎頒獎典禮上，楊双子致詞說：台灣是台灣人的台灣。在英國國際布克獎頒獎典禮，楊双子大聲說出：生為一名台灣人是其幸運！如此勇敢的聲音對盧秀燕來說，當然是是刺耳的，選擇假裝沒有聽到並不讓人意外。美國與英國評審團一致肯定楊双子作品跨越語言與國界藩籬的文學成就，盧秀燕受意識形態綑綁制肘，政治考量凌駕文化之上，喜上加喜後迫不得已見風轉舵，拿市議員質詢當下台階。

楊勇緯VS.楊双子 盧秀燕輕忽人文藝術

跟后里出身柔道國手楊勇緯相比，更加清楚凸顯盧秀燕侷限與不足；盧秀燕熱情擁抱楊勇緯。（資料照）



跟后里出身柔道國手楊勇緯相比，更加清楚凸顯盧秀燕侷限與不足。大手筆加碼獎勵金兩百萬元、機場親自接機或趕往楊家三度擁抱、乃至於火速拓寬楊家狹窄無尾巷，媽媽市長動作不斷，湊足熱鬧譁眾取寵。反觀楊双子前年得獎後，台中市議員建議比照前例，專案動用第二預備金實質獎勵藝文創作者，錦上添花時猶未晚，盧秀燕堅持不從，最後只由文化局長代表頒發象徵性榮譽獎章。

厚此薄彼大小眼不過是盧市府輕忽文化藝術一貫施政態度的例證之一，具體投射盧秀燕氣度格局狹隘與見識視野短淺。

（作者為兼職專欄作家）

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