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曹興誠八不居士》台北市長誰會當選？

假設算命師算命準確率是50%，他改運的成功率也是50%，那麼他算對又改對的或然率是50% * 50% = 25%。在這種情形下，算命值不值得呢？
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2026/05/27 11:55

◎ 曹興誠

上週聽說有位紫微斗數大師可以預判台北市長誰會當選；我一時興起，想去請教。

可是今天（5/26）轉念一想，此事萬萬不可。因為我一向反對算命，如果這件事傳出去，難免被人批評我言行不一。那些姓翁、姓謝等等奉中共之命來誹謗我的小人，又要大做其低賤文章。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）和爭取連任的現任市長蔣萬安（右），誰能當選受到關注。（資料照，本報合成）民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）和爭取連任的現任市長蔣萬安（右），誰能當選受到關注。（資料照，本報合成） 我爲什麼反對算命呢？

算命，我們可以把它跟或然率連結起來，進行分析。

有沒有人算命，絕對準確，算對的或然率是1（即100%）呢？這種「神算」如果有，一定會被最有權有勢的領導請去當座上賓，一般人根本見不到，等於不存在。

在0與1之間，我們假設，有人算對的或然率有50%（那等於是半仙了）；請這種半仙給我們算命，結果會如何呢？

我們可以把事情分成好與壞兩種，用算對或算錯加以排列，就產生了四種組合。

第一種情形，好事算對了，沒有改變什麼，算是扯平。

第二種情形，好事算錯了。比如，我們裝潢好了一個房子，心裡挺滿意，風水也很好。而算命的卻說，這房子風水不好，要我們改裝潢。如果我們不改，心裡會不安，遭致精神損失；如果我們改了裝潢，會破財勞神，房子還因此住得不舒服。這種情形對我們來講，很划不來。

第三種情形，是壞事，而算命的說對了。在這種情形下，除非算命的可以幫我們把壞事避開，否則只是讓我們無謂的緊張擔心，卻於事無補。

第四種情形是壞事，而算命的算錯了，說這是好事；不但沒警告你，還鼓勵你去做，結果讓你放棄了常識判斷，招致很大的損失；這種情形當然不好。

把事情分成好與壞兩種，以算命師算對或算錯加以排列，就產生了四種組合。（資料照）把事情分成好與壞兩種，以算命師算對或算錯加以排列，就產生了四種組合。（資料照） 依據以上的分析，除了第一種情形，我們可以打平之外，第二、三、四種情形，都會導致我們的損失。所以整個來說，算命是划不來的。

下面可以再分析一下，所謂算命師幫人「避凶趨吉」的問題。

我們知道，算命和改運，是兩回事，要用不同的或然率來計算。

假設算命師算命準確率是50%，他改運的成功率也是50%，那麼他算對又改對的或然率是50% * 50% = 25%。在這種情形下，算命值不值得呢？

這個問題，我們可以拿醫院做個類比。假設一家醫院診斷的正確率是五成，治療的正確率也是五成，也就是說，有病去看，我們治癒率只有25%，那這家醫院有誰敢去呢？去這種醫院，沒病會被整出病來；有病的話，大概只能躺著出來了。

由以上分析，我們可以說，去算命或改運，都得不償失；我們還是老實認命點好。盡人事聽天命，大概是最好的選擇。

改運要準備綁好的草人及豬肉等祭品。（資料照）改運要準備綁好的草人及豬肉等祭品。（資料照） （作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

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