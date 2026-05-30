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健康醫療網》糖尿病神經病變症狀有哪些？中醫談麻木、灼熱感與日常照護

糖尿病神經病變是糖尿病常見且具威脅性的慢性併發症之一。隨著病程延長及血糖控制不佳，患者可能逐漸出現手腳麻木、刺痛、灼熱感，甚至感覺遲鈍與疼痛加劇等情況，嚴重時可能影響行走與日常生活品質。近年除了西醫以血糖控制與神經止痛藥物作為主要治療方式外，中醫在症狀改善、延緩病程及整體體質調理方面，也逐漸受到重視。
健康醫療網

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2026/05/30 08:00

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糖尿病神經病變可能逐漸出現手腳麻木、刺痛、灼熱感，甚至感覺遲鈍與疼痛加劇等情況，嚴重時可能影響行走與日常生活品質。（取自貼文）糖尿病神經病變可能逐漸出現手腳麻木、刺痛、灼熱感，甚至感覺遲鈍與疼痛加劇等情況，嚴重時可能影響行走與日常生活品質。（取自貼文）李先生是一位62歲男性，糖尿病病史超過10年，主訴雙腳腳底有明顯灼熱感，如同踩在發燙地面上，尤其夜間更加明顯。經檢查後，確認為典型糖尿病神經病變。

初鳴堂中醫診所院長周大翔中醫師診斷其屬於「陰虛內熱、血絡不通」體質，治療方向以滋陰清熱、活血通絡為主，並搭配局部針灸。約兩週後灼熱感開始減輕，治療兩個月後，疼痛發作頻率明顯下降，夜間睡眠也較少再被疼痛干擾。

糖尿病神經病變常見　嚴重恐影響行走與生活

糖尿病神經病變是糖尿病常見且具威脅性的慢性併發症之一。隨著病程延長及血糖控制不佳，患者可能逐漸出現手腳麻木、刺痛、灼熱感，甚至感覺遲鈍與疼痛加劇等情況，嚴重時可能影響行走與日常生活品質。

近年除了西醫以血糖控制與神經止痛藥物作為主要治療方式外，中醫在症狀改善、延緩病程及整體體質調理方面，也逐漸受到重視。

高血糖傷害神經與血管　加速病變惡化

從現代醫學角度來看，長期高血糖會導致神經纖維受損，並影響微血管循環，使神經缺氧、營養不足，進而出現退化與功能障礙。此外，高血脂、高血壓、肥胖、抽菸與缺乏運動等因素，也可能加速病變進展。

中醫觀點：氣血虧虛、經絡阻滯是關鍵

周大翔中醫師表示，中醫將此類症狀歸屬於「痹證」、「消渴」及「血痹」範疇，認為其核心病機與氣血虧虛、經絡阻滯密切相關。

長期消渴耗傷陰液，使氣血運行不順，再加上痰濁、瘀血阻滯經絡，導致四肢失養，進而出現麻木與疼痛等症狀。中醫治療糖尿病神經病變，強調「辨證論治」，會依患者體質與症狀差異進行個別化調整。

常見四大體質類型　治療方向各有不同

一、氣陰兩虛型：疲倦口乾、手腳麻木

常見症狀包括手腳麻木、疲倦乏力、口乾舌燥。治療以益氣養陰為主，協助改善整體能量與津液不足。

二、血瘀阻絡型：刺痛明顯、夜間加劇

表現為刺痛感明顯、夜間加重與局部感覺異常。此類患者多伴隨循環不佳，治療重點在活血化瘀、通絡止痛。

三、寒凝經脈型：四肢冰冷、遇冷加重

患者常感四肢冰冷、麻木感加劇，遇寒時症狀更明顯。治療方向以溫經散寒、促進循環為主。

四、痰濕阻絡型：肥胖體質、腫脹沉重

多見於肥胖或代謝異常族群，常伴隨沉重感與腫脹。治療以化痰祛濕、疏通經絡為主。

透過分型治療，中醫不僅著重局部神經症狀，也同步調整整體代謝與體質。

中藥與針灸　作為長期調理輔助

中藥是常見調理方式之一，會依不同證型搭配補氣養陰、活血化瘀與通絡止痛等藥物組合。臨床常見藥材如黃耆、丹參、當歸、川芎等，作為整體調理的一部分。

針灸則可透過刺激經絡氣血運行，協助改善局部循環。常用穴位如足三里、三陰交、太溪等，常應用於麻木與疼痛調理。

中西醫整合治療　兼顧控制與長期調養

周大翔中醫師表示，糖尿病神經病變的治療不應只依賴單一方式。西醫在血糖控制與急性症狀處理上具有明確角色；中醫則較著重於長期調理與體質改善。透過中西醫整合治療，常見照護方向包括：

1.穩定血糖與改善代謝

2.延緩神經退化速度

3.改善疼痛與麻木症狀

日常生活管理，是控制病情的重要關鍵

除了醫療介入外，患者在日常生活中也需積極配合，才能幫助控制病情。

穩定血糖是核心：規律服藥、飲食控制與血糖監測，仍是預防神經病變的重要基礎。

均衡飲食減少負擔：避免高糖、高油飲食，多攝取富含纖維與抗氧化營養的食物，如蔬菜、全穀類與堅果。

規律運動促進循環：運動有助促進血液循環與神經修復，建議每週至少進行150分鐘中等強度運動。

戒菸與減少酒精：菸酒可能影響血管與神經健康，應盡量避免。

出現麻木刺痛別輕忽　及早介入有助延緩病程

周大翔中醫師提醒，糖尿病神經病變初期症狀常容易被忽略，例如輕微麻木或刺痛。若未及時處理，可能逐漸惡化，甚至增加潰瘍或截肢風險。

當出現異常感覺時，應及早就醫評估，透過適當治療與生活調整，有助改善症狀並延緩病程。中醫在糖尿病神經病變照護中，強調整體觀與個體差異，透過調理氣血、疏通經絡與改善體質，作為長期健康管理的一部分。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃奕寧報導糖尿病神經病變症狀有哪些？中醫談麻木、灼熱感與日常照護

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