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自由開講》政府AI治理應明定權責與補救程序

2026/06/05 08:30

◎ 再米

行政院成立國家人工智慧戰略特別委員會，AI治理升到院級協調，政府更要把跨部會分工轉成人民看得懂的責任程序。AI 基本法施行後，政府要面對產業發展，也要處理教育、個資、行政判斷與人民權益。若人民看不懂這些規則，再完整的發展綱領也只會停在政府內部。

行政院成立國家人工智慧戰略特別委員會，AI治理升到院級協調，政府更要把跨部會分工轉成人民看得懂的責任程序。（資料照）行政院成立國家人工智慧戰略特別委員會，AI治理升到院級協調，政府更要把跨部會分工轉成人民看得懂的責任程序。（資料照）政府已列出時程，社會就有理由要求每一項任務說清楚怎麼執行、誰來負責。公務AI要先做風險評估，數發部要推出分類與驗證工具，教育部要給學校使用指引，各主管機關也要在二○二八年前完成主管領域的管理規範。這些任務若仍停在部會分工，後續就很難判斷各機關是否真的負起責任。

風險分類若沒有責任配套，分類本身就會失去意義。高風險AI若可能影響人民權益，政府至少要寫出四件事：使用者如何被告知、系統判斷如何被覆核、爭議由誰受理、錯誤造成損害時如何補救。

行政機關使用AI前，必須先回答這些法治問題。

教育現場更需要提前把規則說清，AI可能改變學生作業、教師評量、學校資料保存與學習落差；示意圖。（路透檔案照）教育現場更需要提前把規則說清，AI可能改變學生作業、教師評量、學校資料保存與學習落差；示意圖。（路透檔案照）教育現場更需要提前把規則說清。AI可能改變學生作業、教師評量、學校資料保存與學習落差。教育部提醒學校善用AI，同時也要處理資料保護、評量公平與未成年學生權益，第一線爭議很快會由各校自行承受。政府推動AI素養，也要讓學校現場知道哪些資料能用、哪些結果能被質疑。

政府推動AI，若只看發展速度，錯誤判斷造成的代價，最後仍會落到一般使用者身上。委員會、綱領、分類與指引，最後都要回到一個問題：人民被AI影響時，能不能知道誰作成決定、依什麼標準處理、錯了由誰修正。AI治理若回答不了這一點，人工智慧就只進了政府組織圖，還沒有進入人民可以使用的申訴與補救程序。

（作者為退休人士）

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