自由開講》圓山採訪爭議應補上外媒在台採訪作業規則

◎ 不孝

美國CBS新聞網主播多庫皮爾，指控圓山大飯店禁止他「在飯店物業範圍內播報任何政治內容」。（擷自「CBS Evening News」YT）

一場川習會清晨連線，引出台北圓山飯店與CBS News團隊的採訪爭議。主播多庫皮爾稱飯店要求不得在館內報導政治內容；外交部說明，原因在旅宿空間拍攝、住客安寧、隱私維護、事前申請與連線音量，與報導內容無關。這件事若只停在雙方說法，台灣就會錯失把外媒在台採訪作業公開說清楚的機會。

國際媒體來台採訪重大新聞，常會在飯店、街頭、政府場館與公共空間之間移動。每個場景的拍攝、直播、音量與隱私條件都不同。若現場只留下一句「不能報導政治」，外界很難理解真正爭點，也容易把場地要求讀成採訪受阻。

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外交部可在重大國際事件前，主動把雙語提醒交給外媒與接待旅宿，說明旅宿拍攝如何申請、即時連線應避開哪些時段、臨時變更要找哪個窗口。發生爭議時，三方可依同一份文字確認責任，減少臨場口頭說法造成的落差。

外交部可在重大國際事件前，主動把雙語提醒交給外媒與接待旅宿，發生爭議時，三方亦可依同一份文字確認責任。（資料照）

媒體的報導也要接受查證。若CBS團隊未先協調、清晨連線音量影響其他住客，報導就應讓觀眾知道這些條件；圓山若拒絕拍攝，也應說明拒絕理由、處理時間、可否改地點與核准方式。拒絕理由、處理時間與替代安排都能被事後檢查，外界才有判斷依據。

台灣長期批判中國限制新聞採訪，更要把自己的行政作業做細。開放社會不會因飯店要求申請拍攝而失色，卻可能因現場話語不精準而被錯讀。政府與旅宿業者若能把場地條件、住客權益與媒體工作拆清楚，台灣就能以透明作業回應外界疑問。

圓山事件應促成更清楚的外媒採訪作業：哪些場地可拍、何時必須申請、誰能即時協調、拒絕拍攝後如何安排替代地點。下一次國際媒體在台連線時，台灣要靠事前寫清楚、現場做一致、事後拿得出紀錄，讓外界看見開放社會也有可查的作業。

（作者為退休人士）

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