自由開講》「新住民發展署」卡關下的國安與社會危機

◎ 吳信穎

新住民發展署組織法雖已完成立法，但相關預算與行政配套卻因政治攻防遲遲無法到位，形成「有法源、無執行」的荒謬現象。（資料照）

近年來，台灣政治對立日趨白熱化，朝野於國會中針對預算案與政策推動的攻防，已逐漸從民主監督演變為憲政危機。其中，藍白陣營聯手杯葛部分中央預算所造成許多負面效應。最具代表性的案例，即已完成立法程序的「新住民發展署」，卻受限於預算與行政運作卡關，無法即時成立。

依據我國近年人口結構變化，新住民及其第二代人口快速增加，早已破百萬人。從東南亞婚姻移民、外籍配偶到新二代青年，新住民早已深度融入台灣社會，無論在教育、勞動市場、長照體系或基層產業，都扮演重要角色。因此，立法院去年三讀通過《內政部新住民發展署組織法》，明定於內政部下設立專責三級機關，負責新住民政策統籌、法規協調、就業扶助、多語服務及文化融合等事項。

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有法律卻無預算：制度空轉的危機

組織法雖已完成立法，相關預算與行政配套卻因政治攻防遲遲無法到位。根據內政部規畫，新住民發展署原預計設置近百名正式員額，年度預算約7億元，但在預算遭延宕情況下，形成「有法源、無執行」的荒謬現象。其最直接衝擊者，無非基層新住民家庭。長期以來，我國新住民相關業務分散於移民署、教育部、勞動部與地方政府，缺乏統一窗口，贈成 政策重疊、資源浪費，甚至出現權責真空。

例如，新住民面臨語言障礙時，醫療與法律資訊難以取得；部分新二代則於教育現場遭遇文化適應與認同困境；女性新住民更容易因資訊落差而陷入就業弱勢。若缺乏專責機關長期統籌，問題將持續累積，甚至形成代際貧窮與社會邊緣化。

少子化時代下:台灣不能失去新住民支持

台灣如今正面臨少子化與高齡化雙重壓力。新住民家庭某種程度上，已成為支撐人口結構與基層勞動力的重要來源。觀各國皆積極透過移民政策補充人口與人才時，台灣若仍停留於政治內耗，無法建立完整的新住民支持制度，不僅將削弱國際競爭力，更可能使新住民對台灣社會產生疏離感。

尤其在地緣政治風險升高下，新住民政策甚至涉及國安與社會整合問題。若政府長期缺乏有效輔導與多元文化政策，不僅容易造成社會對立，也可能使境外勢力藉由族群裂縫進行認知滲透。近期社會對新住民政治參與與境外影響力之討論，即反映此種隱憂。

在少子化與高齡化的雙重壓力之際，新住民家庭某種程度上已成為支撐台灣人口結構與基層勞動力的重要來源；示意圖。（資料照）

民主監督不應成為民生絆腳石

預算監督本是民主政治必要機制，但監督不應淪為全面性杯葛。當政黨競爭凌駕人民需求，受害最深的往往不是執政者，而是最需要制度保護的人民。新住民發展署卡關事件，凸顯台灣當前最大的危機，或許已非單純朝野對立，而是政治體系逐漸失去回應社會變遷的能力。總之，新住民政策從來不是附屬議題，而是攸關台灣未來競爭力、社會穩定與國家治理穩定；當制度停擺於政治惡鬥之中，無疑犧牲下一個世代對國家的信任。

（作者為公務員）

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