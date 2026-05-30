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自由開講》主權AI語料進場須先審查來源並留紀錄

2026/05/30 13:30

◎ 再米

民進黨立委陳培瑜、吳思瑤召開主權AI座談，出版業者提醒，大量中國圖書以簡轉繁、紙本、電子與有聲形式進入台灣市場。這項提醒牽涉出版產業，也牽涉政府建置主權AI語料庫時，能否說清楚模型究竟學了哪些資料。

立委陳培瑜（後左）、吳思瑤（後右）舉行出版內容產業座談會。（中央社資料照）立委陳培瑜（後左）、吳思瑤（後右）舉行出版內容產業座談會。（中央社資料照）數發部與國科會已推動主權AI語料庫，並以政府公開資料、無償資料與部分民間資料擴充繁體中文內容。方向可以肯定；但文化出版內容若要納入訓練資料，政府不能只問資料夠不夠多，也要問來源是否清楚、版本是否可查、處理過程是否留下紀錄。

中國出版品可以進口、研究、閱讀與比較；進入政府出資或公共服務模型前，標準必須更嚴格。AI訓練會把文本拆解、重組並形成回答習慣，政治用語、歷史敘事與審查痕跡可能在模型輸出中變成看似中立的知識。使用者日後看到的是答案，不會看到每一段資料來自何處。

政府應先訂出語料進入公共模型的條件。出版地、原始文字、簡繁轉換、授權範圍、加工方式與使用範圍，都應留下紀錄。涉及兩岸關係、台灣史、國家定位、民主制度與教育內容的資料，還應經過專業比對，避免單一政治語境在模型中取得過高比重。

主權AI若要理解台灣，不能只從免費資料與容易取得的文本出發，還要讓在地內容有合法、可追溯、可計價的納入途徑；示意圖。（圖由屏東縣政府提供）主權AI若要理解台灣，不能只從免費資料與容易取得的文本出發，還要讓在地內容有合法、可追溯、可計價的納入途徑；示意圖。（圖由屏東縣政府提供）台灣內容產業也需要被納入同一套規則。創作者與出版業者需要合理授權與加工費用，政府也應事前寫明AI訓練使用條件。主權AI若要理解台灣，不能只從免費資料與容易取得的文本出發，還要讓在地內容有合法、可追溯、可計價的納入途徑。

因此，政府AI語料庫不能照一般市場標準處理。若中國圖書要納入訓練資料，至少要先完成來源標示、授權查核、版本紀錄與風險分類。少了這些程序，主權AI回答台灣歷史、文化與公共政策問題時，就可能被來源不明的資料牽著走。

（作者為退休人士）

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