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自由開講》從京華城案上訴理由 戳破以公益之名行圖利之實的法律狡辨

2026/05/31 17:00

◎ 陳裕翔

前台北市長柯文哲涉及京華城案與政治獻金案，一審被重判有期徒刑17年，隨著其律師團遞交上訴理由狀，全案正式邁入二審。（資料照）前台北市長柯文哲涉及京華城案與政治獻金案，一審被重判有期徒刑17年，隨著其律師團遞交上訴理由狀，全案正式邁入二審。（資料照）前台北市長柯文哲涉及京華城案與政治獻金案，一審被重判有期徒刑十七年，隨著其律師團正式遞交上訴理由狀，全案正式邁入二審的實質審理。在上訴狀中，辯護方提出了諸如「小沈已給過」是叮囑勿再募款、威京集團兩百一十萬元僅占容積利益萬分之一點七不符對價，以及拉基層幕僚為行政慣例背書等多項理由，全面爭取無罪判決。

然而，仔細推敲這篇兩千多字的上訴理由，充斥著移花接木、倒果為因的話術，企圖以合法的行政程序與政治獻金形式，來掩蓋實質行收賄與重大圖利的犯罪事實。必須回歸嚴格的經驗法則與程序正義，徹底戳破這場以公益與制度為名、行圖利財團之實的法庭狡辯。

本案上訴理由中最荒謬的狡辯，莫過於對關鍵簡訊「小沈已給過」的滑稽解讀。辯方宣稱，柯文哲傳送此訊息給黃珊珊，是因為沈慶京財務狀況不佳，故叮囑勿再向其募款。這種將核心對價關係硬凹成溫馨叮嚀的說詞，完全無視台北地院一審判決所認定的客觀事實。沈慶京與柯文哲的LINE對話紀錄中，沈一概自稱小沈或威京小沈，而柯文哲工作簿上明明白白記載著對價數字。當雙方在京華城容積獎勵過關的時間點前後，出現了如此精準的「已給過」通訊紀錄，辯方卻試圖用藍白合等政治事務提供協助來移轉焦點，根本是典型的欲蓋彌彰。這種將行收賄合意解讀為不宜勸募的說法，不僅挑戰了社會大眾的智商，更嚴重違背了刑事訴訟法上的論理法則。

再者，針對威京集團透過員工化整為零的兩百一十萬元捐款，上訴狀主張該筆資金已合法申報為政治獻金，且因比例僅占百億容積獎勵的萬分之一點七，因而不具備對價關係。這種「金額太少就不算受賄」的邏輯，正是本案最無恥的法理狡辯。威京集團利用七名員工充當人頭，在短時間內將資金分散捐贈至政黨專戶，本質上就是刻意規避《政治獻金法》企業捐贈上限、試圖製造金流斷點的脫法行為。

威京集團利用7名員工充當人頭，在短時間內將資金分散捐贈至政黨專戶，就是刻意規避《政治獻金法》企業捐贈上限、試圖製造金流斷點的脫法行為。（中央社資料照）威京集團利用7名員工充當人頭，在短時間內將資金分散捐贈至政黨專戶，就是刻意規避《政治獻金法》企業捐贈上限、試圖製造金流斷點的脫法行為。（中央社資料照）刑法上的違背職務收受賄賂罪，從來不以行賄金額與不法利益的比例對等為成立要件。如果萬分之一點七的比例可以成為無罪的理由，無異於向社會宣告，只要公務員圖利財團的胃口夠大、成效夠高，後續收受的百萬金流就能自動漂白成不具對價關係的合法捐贈，這完全是對貪污治治條例體制的公然挑釁。

至於針對共同被告彭振聲、邵琇珮認罪不可採的程序批判，以及將木可公司、眾望基金會的侵占背信指控包裝成合法肖像授權金與勞力對價，更暴露出被告毫無悔意的逃避心態。彭振聲與邵琇珮在庭上基於事實的認罪與檢討，是揭開這起龐大政商分贓結構的法律鑰匙，辯方卻將其曲解為不知道認了什麼罪的無效採證，企圖分化共犯防線。

柯文哲律師團辯方針對前台北市副市長彭振聲（左）與前台北市政府都發局總工程司邵琇珮（右）在庭上的認罪與檢討，以認罪不可採的方式進行程序批判。（資料照）柯文哲律師團辯方針對前台北市副市長彭振聲（左）與前台北市政府都發局總工程司邵琇珮（右）在庭上的認罪與檢討，以認罪不可採的方式進行程序批判。（資料照）

京華城案的二審審理，絕不容許被告利用精妙的法律話術與政治光環在法庭上公然脫罪。捍衛台灣的司法公正，需要二審法院拿出法治魄力與專業遠見，勇敢拆除社會情緒與被告政治話術的溫室。讓審判回歸嚴謹的證據法則，揭開合法假象下的貪婪本質，以正義的判決回應社會對清廉政治的期待，這才是台灣法治社會鞏固民主的關鍵一戰。

（作者為資訊業）

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