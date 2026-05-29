自由開講》藍白刪減國防特別預算 官兵替代無人機上戰場

◎ 余夢蝶

近日網路流傳一張圖卡：「票投國民黨！人肉上戰場！票投民進黨！無人機上戰場！」原本看似政治性標語，但對照近期藍白陣營在立法院針對國防特別預算中，優先刪減無人載具、AI系統與相關建置經費的動作，卻不得不承認，這句話正逐漸從口號逼近現實。

從俄烏戰爭到區域衝突可以清楚看見，決定戰場存活率的關鍵，不再只是兵力與火力規模，而是無人系統、感測網絡與AI決策所構成的不對稱作戰能力；一枚俄羅斯無人機被擊落後發生爆炸。（路透檔案照）當國防預算被大幅刪減與凍結，且集中於無人化與智慧化作戰系統，其影響並不僅止於財政數字，而是戰場風險如何被重新分配，表面上宣稱是「監督預算」、「避免浪費」，但在軍事邏輯上，卻等同削弱降低官兵傷亡的關鍵能力。

現代戰爭的樣貌早已改變。從俄烏戰爭到區域衝突可以清楚看見，決定戰場存活率的關鍵，不再只是兵力與火力規模，而是無人系統、感測網絡與AI決策所構成的不對稱作戰能力。無人機負責深入高風險區域偵蒐與打擊，無人艇進入高威脅海域執行任務，AI系統則降低人員暴露於資訊延遲與判斷失誤的風險，其核心本質是讓無人載具進入危險區域，讓官兵遠離傷亡，一旦建置預算被刪減，原本可由機器承擔的高風險任務，將重新回到人員執行，這並非節省預算，而是提高未來官兵進入高風險戰場的機率。

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當國防預算被大幅刪減與凍結，且集中於無人化與智慧化作戰系統，其影響並不僅止於財政數字，而是戰場風險如何被重新分配。（資料照）民主制度當然需要監督國防預算，但監督的前提必須建立在對戰場現實的理解之上，而不是將國家安全議題簡化為政治攻防工具。否則，當預算削減集中於降低傷亡、提升嚇阻與建構供應鏈的核心能力時，其後果將不再只是政策爭議，而是未來殘酷戰場的直接反噬。

當國際戰場持續朝向低成本、無人化與高密度智能作戰發展，以科技降低戰爭傷亡時，任何反向操作，都是戰略方向的誤判，屆時計算的將不只是預算，而是無法逆轉的生命代價。

（作者為法務人員）

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