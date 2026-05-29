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自由開講》藍白刪減國防特別預算 官兵替代無人機上戰場

2026/05/29 12:30

◎ 余夢蝶

近日網路流傳一張圖卡：「票投國民黨！人肉上戰場！票投民進黨！無人機上戰場！」原本看似政治性標語，但對照近期藍白陣營在立法院針對國防特別預算中，優先刪減無人載具、AI系統與相關建置經費的動作，卻不得不承認，這句話正逐漸從口號逼近現實。

從俄烏戰爭到區域衝突可以清楚看見，決定戰場存活率的關鍵，不再只是兵力與火力規模，而是無人系統、感測網絡與AI決策所構成的不對稱作戰能力；一枚俄羅斯無人機被擊落後發生爆炸。（路透檔案照）從俄烏戰爭到區域衝突可以清楚看見，決定戰場存活率的關鍵，不再只是兵力與火力規模，而是無人系統、感測網絡與AI決策所構成的不對稱作戰能力；一枚俄羅斯無人機被擊落後發生爆炸。（路透檔案照）當國防預算被大幅刪減與凍結，且集中於無人化與智慧化作戰系統，其影響並不僅止於財政數字，而是戰場風險如何被重新分配，表面上宣稱是「監督預算」、「避免浪費」，但在軍事邏輯上，卻等同削弱降低官兵傷亡的關鍵能力。

現代戰爭的樣貌早已改變。從俄烏戰爭到區域衝突可以清楚看見，決定戰場存活率的關鍵，不再只是兵力與火力規模，而是無人系統、感測網絡與AI決策所構成的不對稱作戰能力。無人機負責深入高風險區域偵蒐與打擊，無人艇進入高威脅海域執行任務，AI系統則降低人員暴露於資訊延遲與判斷失誤的風險其核心本質是讓無人載具進入危險區域，讓官兵遠離傷亡，一旦建置預算被刪減，原本可由機器承擔的高風險任務，將重新回到人員執行，這並非節省預算，而是提高未來官兵進入高風險戰場的機率。

當國防預算被大幅刪減與凍結，且集中於無人化與智慧化作戰系統，其影響並不僅止於財政數字，而是戰場風險如何被重新分配。（資料照）當國防預算被大幅刪減與凍結，且集中於無人化與智慧化作戰系統，其影響並不僅止於財政數字，而是戰場風險如何被重新分配。（資料照）民主制度當然需要監督國防預算，但監督的前提必須建立在對戰場現實的理解之上，而不是將國家安全議題簡化為政治攻防工具。否則，當預算削減集中於降低傷亡、提升嚇阻與建構供應鏈的核心能力時，其後果將不再只是政策爭議，而是未來殘酷戰場的直接反噬。

當國際戰場持續朝向低成本、無人化與高密度智能作戰發展，以科技降低戰爭傷亡時，任何反向操作，都是戰略方向的誤判，屆時計算的將不只是預算，而是無法逆轉的生命代價。

（作者為法務人員）

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