自由開講》見證諾貝爾之光：從宇宙微中子到經皮傳輸

◎ 蔡志弘

筆者與2015年諾貝爾物理學獎得主Arthur B. McDonald（左）在熊貓講座上面對面探討科學。（作者提供）

2026年在淡江大學與世界和平基金會（IPF）共同舉辦的「熊貓講座」現場，氣氛莊嚴而熱烈。我有幸與2015年諾貝爾物理學獎得主——Arthur B. McDonald教授面對面，探討科學的無限可能。

這不僅是一場物理學的思辨，更驗證了我及研發團隊在藥物平台與經皮傳輸技術上的全新研發靈魂。

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幽靈粒子的啟發：探索「不可見」的微觀世界

McDonald教授在薩德伯里微中子觀測站（SNO）的發現，證實了被稱為「幽靈粒子」的微中子具有質量，改寫了人類對宇宙的認知。

對我而言，這場跨界對話揭示了一個深刻的道理：生技研發的本質，亦是對「不可見世界」的精準掌握。 誠如微中子在宇宙中穿梭，藥物及保養品分子的傳輸同樣面臨著精密且複雜的微觀挑戰。

我的核心實踐：將物理化學醫學生物理論轉化為生技奇蹟

在與McDonald教授的交流中，我分享了如何將頂尖科學理論轉化為藥物與保養應用的進展。我及團隊最新研發的經皮傳輸技術具備以下三大技術維度：

1.穿透屏障的技術發明（Penetration Invention）：微中子幾乎不受物質阻擋、具備極強穿透力的特性，啟發了我對「人體屏障」（如皮膚屏障）的研發思考。我們透過奈米載體分子設計與能量驅動技術，確保活性成分能精準「穿透」，在正確的位置發揮作用。

2.奈米尺度精準投射（Nano-Scale Precision Delivery）：我的平台致力於讓每一滴藥物或保養品有效成分在體內能被精確掌握與高效滲透吸收。

3.基礎科學與產品應用的深度整合：McDonald教授數十年的深耕告訴我們：真正的突破源於基礎。我的團隊並不盲目追求短期效益，而是將物理、化學、醫學與生物跨域整合，建立具備堅實理論基礎的技術平台，構築無可取代的競爭門檻。

筆者及團隊最新研發的經皮傳輸技術具備三大技術維度：穿透屏障的技術發明、奈米尺度精準投射，以及基礎科學與產品應用的深度整合。（作者提供）

連結科技與美好生活：諾貝爾級的守護

「從觀測深邃的星空，到呵護每一吋肌膚，其背後的科學精神是一貫的。」

未來，我將持續秉持這份追求真理的初心，將諾貝爾級的科學啟發內化為研發動能及對健康與美麗的守護，為全球消費者帶來更高效、更精準、更具前瞻性的科技產品應用。

筆者與2015年諾貝爾物理學獎得主Arthur B. McDonald（右）合影。（作者提供）

（作者為前國大代表）

編註：本文同步刊載作者臉書

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