自由開講》從學費單到國際舞台 賴總統就職兩周年的青年觀察

◎ 黃義勝

時光荏苒，賴總統就職已屆滿兩周年。身為校園裡的大學生，這兩年來，我觀察到國家政策不再只是冰冷的頭條新聞，而是化作具體的溫度，滲透進我們的日常生活與未來藍圖。

「拉近公私立學校學雜費差距」政策；全國60.3萬名高中職全免學費，私立大專校院學雜費每學年減免3.5萬元。（教育部提供）對許多同儕而言，最有感的莫過於「拉近公私立學校學雜費差距」政策。過去，就讀私立大學的朋友常得在學業與兼職打工間痛苦拉鋸，每學期的註冊單彷彿一張沉重的透支憑證。自一一三年二月起，每學年三點五萬元的直接減免，不僅簡化了繁瑣的申請流程，更在實質上鬆動了學子的生活枷鎖。這項改革展現了政府對於教育公平的堅持：讓夢想的起點，不再因家庭財力的高牆而受限。

除了民生政策的精進，賴總統在論述上的定錨亦讓青年世代印象深刻。其去年發表的「團結十講」前四講，清晰刻畫了國家的輪廓：第一講強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，確立了我們對主權的認同；第二講則引用蔣渭水先生的名言，呼籲在守護民主的基礎上跨越派別。這對於身處網路輿論對立中心的我們，無疑是一記理性的提醒——唯有內部團結並強化國防自主，自由與安全才不是空談。

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總統賴清德堅定表示「台灣人有權利走向世界」。（資料照）就在今年五月五日，賴總統結束出訪友邦史瓦帝尼的任務。新聞畫面中，總統堅定表示「台灣人有權利走向世界」，並在智慧醫療與能源轉型上展現具體貢獻。這讓我體悟到，真正的國力不在於威脅他國屈服，而在於為國際社會提供價值的「暖實力」。即便外在環境挑戰不斷，台灣能以穩健的姿態參與國際事務，身為台灣人，我感到的不只是自豪，更是一份堅實的安全感。

這兩年，從口袋裡的負擔減輕，到國際舞台的發光發熱，我看到一個更加堅韌且充滿生命力的國家。我們看見了希望，也期待在接下來的任期內，政府能持續推動改革，讓台灣不只是世界的台灣，更是讓每一位年輕人都能在土地上昂首闊步的台灣。

（作者為大學生）

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