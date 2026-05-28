自由開講》疑美劇本誰在偷笑？

◎ 島火

多樣化的疑美論論述，一再試圖向台灣社會灌輸同樣訊息：不要相信盟友，也不要相信自己；示意圖。（路透檔案照）

台灣社會近年出現一種奇特現象，每逢國際局勢升高、台美互動深化，疑美論便準時登場。從「美國終將棄台」、「台灣只是棋子」，到「美國只想賣武器發戰爭財」，這些說法看似理性提問，實際上卻像固定劇本，一再試圖向台灣社會灌輸同樣訊息：不要相信盟友，也不要相信自己。

這種敘事最可怕之處，不在於批評美國，而在於刻意製造絕望感。民主社會本來就可以質疑任何國家政策，美國也不是不能批評，但當所有訊息最後都導向「台灣只能投降、只能接受中國安排」，那就不是討論，而是心理戰。表面是在分析國際現實，本質卻是在拆解台灣抵抗意志。

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回頭檢視近年國際局勢，美國、日本與歐洲對台海穩定的關注持續增加，國際供應鏈也愈來愈將台灣視為關鍵夥伴。若台灣真的毫無價值，為何中國對台軍演不斷？為何國際持續警告台海安全風險？答案其實很簡單：因為台灣的重要性正在上升。偏偏疑美論者卻反向操作，把台灣描繪成隨時被拋棄的孤島。

真正值得追問的是，每次疑美論大量出現，究竟誰得到最大利益？不是台灣人民，不是民主制度，也不是國家安全。最開心的，恐怕是一直希望台灣社會失去信心的中國。飛彈不一定先抵達，懷疑卻能先進入人心；戰機未必先越線，恐懼卻可能先突破防線。當台灣開始相信自己注定被放棄，真正笑的人，從來不是台灣。

每當台灣出現大量的「疑美論」，最開心的恐怕是一直希望台灣社會失去信心的中國。（美聯社檔案照）

（作者從商）

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