自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》疑美劇本誰在偷笑？

2026/05/28 09:30

◎ 島火

多樣化的疑美論論述，一再試圖向台灣社會灌輸同樣訊息：不要相信盟友，也不要相信自己；示意圖。（路透檔案照）多樣化的疑美論論述，一再試圖向台灣社會灌輸同樣訊息：不要相信盟友，也不要相信自己；示意圖。（路透檔案照）

台灣社會近年出現一種奇特現象，每逢國際局勢升高、台美互動深化，疑美論便準時登場。從「美國終將棄台」、「台灣只是棋子」，到「美國只想賣武器發戰爭財」，這些說法看似理性提問，實際上卻像固定劇本，一再試圖向台灣社會灌輸同樣訊息：不要相信盟友，也不要相信自己

這種敘事最可怕之處，不在於批評美國，而在於刻意製造絕望感。民主社會本來就可以質疑任何國家政策，美國也不是不能批評，但當所有訊息最後都導向「台灣只能投降、只能接受中國安排」，那就不是討論，而是心理戰。表面是在分析國際現實，本質卻是在拆解台灣抵抗意志。

回頭檢視近年國際局勢，美國、日本與歐洲對台海穩定的關注持續增加，國際供應鏈也愈來愈將台灣視為關鍵夥伴。若台灣真的毫無價值，為何中國對台軍演不斷？為何國際持續警告台海安全風險？答案其實很簡單：因為台灣的重要性正在上升。偏偏疑美論者卻反向操作，把台灣描繪成隨時被拋棄的孤島。

真正值得追問的是，每次疑美論大量出現，究竟誰得到最大利益？不是台灣人民，不是民主制度，也不是國家安全。最開心的，恐怕是一直希望台灣社會失去信心的中國。飛彈不一定先抵達，懷疑卻能先進入人心；戰機未必先越線，恐懼卻可能先突破防線。當台灣開始相信自己注定被放棄，真正笑的人，從來不是台灣。

每當台灣出現大量的「疑美論」，最開心的恐怕是一直希望台灣社會失去信心的中國。（美聯社檔案照）每當台灣出現大量的「疑美論」，最開心的恐怕是一直希望台灣社會失去信心的中國。（美聯社檔案照）

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書